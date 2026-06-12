"Постійні депресії": Камалія розповіла про проблеми доньок

Діти співачки після початку повномасштабного вторгнення мешкали за кордоном.

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Камалія розповіла про життя своїх доньок за кордоном / фото: instagram.com, Камалія

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Камалія розповіла про життя доньок за кордоном

Чому їм не сподобалося жити в Лондоні

Відома українська співачка Камалія відверто розповіла про проблеми дочок, яким із початком повномасштабного вторгнення довелося виїхати до Лондона з батьком. В інтерв'ю BLIK артистка зізналася, що розлука з рідним Києвом стала для дітей складним випробуванням.

Головною причиною пригніченого стану дівчаток Камалія назвала тугу за друзями та улюбленими вихованцями. Також Арабелла і Мірабелла важко переносили розлуку з матір'ю, яка залишилася в Україні.

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Камалія з чоловіком і доньками / фото: instagram.com, Камалія

"У них були постійні депресії через чуже оточення, через погоду, у школі їм було не зовсім просто спілкуватися з однокласниками. А ще малятка весь час сумували за домом, за своїми конями і за шкільними друзями — вони ж були в третьому класі, коли почалася війна, і вже встигли полюбити школу. У них у Києві був свій власний світ, який війна хотіла у них відібрати. І вони за мною страшенно сумували, а я ж не могла бути з ними там постійно, бо в Україні не припиняла роботу і не могла повністю відмовитися від волонтерства", — розповіла виконавиця.

Незважаючи на те, що війна досі не закінчилася, батьки прийняли рішення повернути дітей додому, в Україну. Співачка запевнила, що вони посилили заходи безпеки після того, як їхній будинок постраждав від російського обстрілу.

Камалія — доньки Арабелла та Мірабелла / фото: instagram.com, Камалія

"У наш будинок потрапив осколок взимку минулого року. Усі шибки розлетілися — добре, що нікого вдома в цей час не було — діти тоді ще жили в Лондоні. Дуже багато було скла — справжня катастрофа. Але ми разом із Захуром прийняли рішення і повернули дітей на батьківщину. У зв'язку з цим ми посилили заходи безпеки, наприклад, не ігноруємо сигнали тривоги", — поділилася Камалія.

Камалія / інфографіка: Главред

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Про особу: Камалія Камалія — українська поп-виконавиця, актриса, модель, авторка-виконавиця. Заслужена артистка України. За даними Вікіпедії, кар'єра Камалії як співачки розпочалася в 1993 р. на фестивалі "Червона Рута". Після цього вона поїхала до Москви, де перемогла в конкурсі "Телешанс". У 2004 році Камалія була удостоєна звання Заслуженої артистки України. Переможниця конкурсу "Місіс Світу" у 2008 році. У 1999 році авторська пісня Камалії "Люблю тебе" — була визнана переможцем фестивалю "Пісня року".

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