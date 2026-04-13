РФ перейшла до небезпечної тактики ударів 'Шахедами': Флеш розкрив нову ціль ворога

Екіпажі МВГ зафіксували перші влучання керованих "Шахедів", що змінює тактику противника.

Флеш попередив про нову загрозу від російських "Шахедів"

Окупаційні війська РФ почали застосовувати керовані "Шахеди" для ураження українських мобільних вогневих груп під час їхньої роботи по повітряних цілях.

Про це повідомив радник міністра оборони Сергій Бескрестнов (Флеш).

"На жаль, маємо ще одне влучання керованого "Шахеда" в екіпаж МВГ. МВГ працював по одному "Шахеду", інший у цей момент полював на екіпаж", - зазначив він.

Бескрестнов нагадав, що мобільні вогневі групи працюють у багатьох структурах і родах військ. "Будь ласка, показуйте та розповідайте екіпажам про нову загрозу. Потрібно бути готовими до неї морально та фізично. Заздалегідь думати про маскування та план дій. Машини - це лише залізо, наша цінність - люди", - закликав він.

РФ застосовує нову тактику для ударів по Україні - ISW

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що використання окупантами безпілотників для ударів по мирному населенню стало не випадковістю, а частиною стратегії ведення війни.

Подібні дії є частиною системного підходу РФ під назвою "людське сафарі", адже росіяни навмисно використовують FPV-дрони для пошуку та ураження виключно цивільних цілей.

"Російське командування інтегрувало терор проти мирного населення в ширшу схему операції повітряного перехоплення. На відміну від традиційного військового перехоплення, яке фокусується на логістиці армії, росіяни завдають ударів по цивільних об'єктах у ближньому тилу, щоб паралізувати життя в регіоні та зупинити використання певних доріг", — йдеться у звіті.

Про персону: Бескрестнов Сергій "Флеш" Бескрестнов Сергій Олександрович з позивним "Флеш" - український фахівець та консультант у галузі військових радіотехнологій. Закінчив Київський військовий інститут управління та зв'язку за спеціальністю "Радіо, радіорелейний, тропосферний та космічний зв'язок". Також навчався у різних європейських технічних центрах за напрямками радіорелейного та мобільного зв'язку стандарту GSM. Він займав керівні посади у компаніях "Українські радіосистеми", "Український мобільний зв'язок", став головою ГО "Центр радіотехнологій". З перших днів війни він брав активну участь в обороні Київської області з 3-м полком сил спеціальних операцій. Він організував систему військового радіозв'язку півночі Київської області разом з 136 батальйоном ТРО. З квітня 2022 року консультував та навчав різні військові підрозділи й силові структури України. Він організував службу технічної підтримки та обмін досвідом для кількох тисяч військових зв'язківців ЗСУ та НГУ. Нині він розробляє засоби малого РЕБ та вивчає на фронтах радіосигнали російських БПЛА всіх типів, пише Вікіпедія.

