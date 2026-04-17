Приватна ППО вперше збила реактивний "Шахед" – Федоров

Приватна ППО вперше збила реактивний "Шахед"

В Україні вперше зафіксовано випадок, коли реактивний "Шахед" був знищений силами приватної протиповітряної оборони. Швидкість цілі перевищувала 400 км/год. Про це 17 квітня повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, опублікувавши відповідне відео в Telegram.

За його словами, у Харківській області до протидії ворожим ударним дронам, зокрема типу Shahed, активно залучаються приватні групи ППО.

Федоров зазначив, що противник дедалі частіше використовує швидші та технологічно складніші безпілотники, що суттєво ускладнює їх перехоплення та підвищує вимоги до системи протиповітряної оборони.

"Це новий рівень складності: ворог масштабує застосування реактивних дронів. За дорученням президента ми послідовно будуємо багаторівневу систему ППО і посилюємо захист неба. Один з її елементів - приватні групи, які допомагають захищати критичну інфраструктуру", - підкреслив він.

Міністр також пояснив, що ключове завдання проєкту — швидко нарощувати оборонні можливості без додаткового навантаження на бойові підрозділи, а також підвищувати ефективність реагування на повітряні загрози.

Наразі приватні підрозділи ППО вже створюються на базі 19 підприємств. Вони інтегровані в єдину систему управління Повітряних сил і є частиною загальної архітектури протиповітряної оборони країни.

"Наступний етап — масштабування проєкту: більше збитих цілей і більш оперативна реакція на загрози", — додав Федоров.

Як писав Главред, Росія перейшла до нової моделі повітряних ударів по Україні, комбінуючи масовані атаки безпілотниками вночі з не менш потужними хвилями вдень. Така тактика може призвести до збільшення жертв серед цивільного населення та посилення психологічного тиску на населення.

Нагадаємо, російські військові почали застосовувати нову тактику протидії українським безпілотникам — у небі з'явилися дрони-перехоплювачі, озброєні металевими стрижнями. Вони ведуть своєрідні повітряні "поєдинки", намагаючись фізично пробити корпуси українських апаратів, виготовлених з дешевих матеріалів на кшталт полістиролу або пінопласту.

Раніше російські війська почали застосовувати ударні безпілотники типу Shahed-136 з подвійною бойовою частиною, що істотно підвищує їх руйнівну дію. Експерт з радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов оприлюднив фото нової модифікації дрона і зазначив, що сумарна маса бойової частини сягає близько 100 кг.

Про особу: Михайло Федоров Федоров Михайло — український підприємець і державний діяч. З 29 серпня 2019 року — віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України в уряді Олексія Гончарука та Дениса Шмигаля. З 14 січня 2026 року — міністр оборони України. Ініціатор електронного сервісу державних послуг "Дія". Наймолодший міністр в історії української політики. У минулому — народний депутат України IX скликання. Учасник списку "Forbes 30 до 30" як молодий візіонер. Радник Президента (поза штатом) з цифрових питань. Керівник цифрового напряму передвиборчої кампанії кандидата у президенти України Володимира Зеленського 2019 року. Член Ради національної безпеки та оборони України з 19 березня 2021 року. Член Штабу Верховного Головнокомандувача України з 22 листопада 2023 року.

