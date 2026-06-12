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"Град та шквали": синоптик попередила про різку зміну погоди в Україні

Анна Косик
12 червня 2026, 14:49
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В деяких областях дощі литимуть кілька днів поспіль.
Дождь
Прогноз погоди в Україні 13-14 червня / фото: ua.depositphotos.com

Ви дізнаєтесь:

  • Де будуть лити дощі у суботу та неділю
  • На скільки градусів знизиться температура в Україні

Погода в Україні у майбутні вихідні буде прохолодною, спека тимчасово відступить в усіх областях. Про це повідомила синоптик Наталія Діденко у Telegram.

Температура повітря знизиться приблизно до +17+23 градусів. Лише завтра, 13 червня, в східних областях та на південному сході ще затримаються +26+29 градусів.

відео дня
погода в украине 13 июня
Погода в Україні 13 червня / фото: скріншот з meteoprog

"Сьогодні в Україні багато грозових дощів, перевірте, де ви поставили автомобіль, подалі самі від великих конструкцій, городину захистіть, якщо можливо, бо є ймовірність граду", - попередила синоптик.

Наталия Диденко инфографика
Наталія Діденко / Інфографіка: Главред

У суботу, за словами Діденко, також очікуються короткочасні дощі, подекуди з грозами у східній частині України, а ввечері - у західних областях. В інших регіонах без опадів.

"В неділю дощі з грозами очікуються у західних, північних, центральних областях, на півдні та в східній частині 14-го червня - без опадів. Уважно. При грозах ймовірні град та шквали", - додала вона.

погода в украине 14 июня
Погода в Україні 14 червня / фото: скріншот з meteoprog

Погода в Києві 13-14 червня

У столиці 13 червня не прогнозують опадів, але вже 14 червня буде дощ та гроза. Північно-західний вітер буде помірним, часто рвучким. Повітря буде свіжим, у денні години очікується близько +20 градусів.

Погода в Киеве 13 июня
Погода в Києві 13 червня / фото: скріншот з meteoprog
погода в киее 14 июня
Погода в Києві 14 червня / фото: скріншот з meteoprog

Коли в Україну повернеться тепло - прогноз

Главред писав, що за словами синоптика Ігоря Кібальчича, з 14 по 17 червня в Україні будуть періодичні дощі. У західних та північних областях буде найхолодніше. Там температура повітря вночі опуститься до 7-12 градусів тепла. Вдень температура повітря підвищиться в Україні до 21-26 градусів тепла.

З 18 по 20 червня в Україну почне повертатись потепління. Температура повітря почне підвищуватись у південних та південно-західних областях, однак ночі ще будуть прохолодними. Також очікуються дощі з грозами. Температура повітря вночі буде на рівні 12-17 градусів тепла, а вдень - 23-31 градус тепла.

Погода в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що за даними карт Європейського центру середньострокових прогнозів, в Одесі та по області до кінця червня буде трохи прохолодніше, ніж у центральних і східних регіонах країни.

Раніше повідомлялося, що 12 червня Україна опинилася під впливом потужного атмосферного фронту, який приніс широкий спектр метеорологічних явищ: грози, шквали, сильні зливи та навіть град.

Напередодні стало відомо, що влітку 2026 року середня глобальна температура повітря може зрости на цілих 3 градуси. Також Супер Ель-Ніньо порушить звичний режим опадів по всьому світу.

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Про персону: Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

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