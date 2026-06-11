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США, НАТО і ЄС дали сигнал Путіну щодо України - які рішення готуються

Юрій Берендій
11 червня 2026, 19:09
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Росії не вдалося досягти стратегічної мети — розколоти єдність Заходу в питанні підтримки України, що може посилити тиск на Кремль, вказав Чаленко.
США, НАТО і ЄС дали сигнал Путіну щодо України - які рішення готуються
США, НАТО і ЄС дали сигнал Путіну щодо України - про що йдеться / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, Офіс президента України

Про що сказав політолог Чаленко:

  • Росіянам не вдалося посіяти глибокий розкол у підтримці України
  • Візит 32 представників НАТО до Києва став потужним сигналом для РФ
  • Голосування в Палаті представників США підтвердили допомогу Києву

На тлі обговорення 21-го пакету санкцій ЄС та рішень у Палаті представників США щодо підтримки України формується сигнал про збереження єдності Заходу. Для Росії це означає, що ставка на розкол між Європою та Сполученими Штатами поки що не спрацьовує, а зовнішньополітичний тиск на Москву, навпаки, посилюється. Про це в нтерв'ю Главреду розповів політолог, керівник Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко

"Російська Федерація робить ставку на розкол у трансатлантичному просторі щодо підтримки України. Росіяни постійно працюють на протиставлення політики Трампа політиці європейських держав. Те, що ми побачили в Палаті представників Сполучених Штатів щодо українського питання, ті голосування, які відбулися, — це насправді сигнал, що Штати й надалі стоять на позиції підтримки України та завершення війни", - зазнаичв він.

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Чаленко зазначив, що жодна зі сторін не зацікавлена у нескінченному продовженні війни. Він звернув увагу, що Європа останнім часом активізувала свої дії, зокрема прискорила підготовку та погодження 21-го пакета санкцій, особливо після чергових масштабних російських атак по Україні.

Політолог також підкреслив, що важливим сигналом підтримки стало прибуття до України постійних представників країн Північноатлантичної ради на чолі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, а також проведення засідання Ради Україна — НАТО. На його думку, це має особливе значення, оскільки раніше Сполучені Штати та президент Дональд Трамп намагалися дистанціювати Альянс від українського питання.

"Штати, щоправда, окремо робили ставку на те, що вони чи не поза НАТО в цьому питанні, але ми бачимо, що до Києва приїхали всі 32 постійні представники, включаючи Сполучені Штати.Отже, все це дійсно є серйозним сигналом для росіян: посіяти затяжний і глибокий розкол у підтримці України не вийшло. А значить, це додатковий аргумент для переходу до реальних переговорів про завершення війни", - підсумував політолог.

Який вплив мають санкції на Росію?
Який вплив мають санкції на Росію? / Інфографіка - Главред

Війна Росії проти України - останні новини за темою

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп прокоментував ініціативу Володимира Зеленського про можливу зустріч із Володимиром Путіним, підкресливши, що вважає зустріч Зеленського з Путіним позитивним кроком для завершення війни, а також назвав президента України і російського лідера "хорошими людьми" з двох "неймовірних країн".

Також раніше повідомлялося, що Дональд Трамп заявив про свою роль у наближенні сторін до діалогу, зауваживши, що Україна та Росія мають самостійно домовитися про завершення війни, а він лише сприяв цьому процесу, вказуючи на можливість компромісного рішення.

Як раніше повідомляв Главред, колишній високопосадовець ЦРУ Ґленн Корн розповів, що обстріли можуть припинитися до кінця 2026 року, хоча це не означатиме остаточного завершення війни, і союзники мають й надалі підтримувати Україну для збереження стабільності.

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Про персону: Ігор Чаленко

Ігор Олегович Чаленко — український політолог, громадський діяч та експерт з міжнародної політики. Він є керівником громадської організації "Центр аналізу та стратегій" (ЦАС), створеної у 2018 році в Києві, а також директором Благодійного фонду "Розвиток Київщини", що діє з 2011 року.

Досліджує питання зовнішньої політики, міжнародних відносин, безпеки та впливу російської пропаганди. Активно у медіа коментує перебіг війни Росії проти України, переговорні процеси, політику Заходу щодо України та роль міжнародних гравців.

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