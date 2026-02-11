Коли Київ повернеться до комфортних графіків відключень: експерт назвав термін

Це можливо лише за умови, якщо ситуація розвиватиметься без критичних ударів по енергетичній інфраструктурі.

https://glavred.net/energy/kogda-kiev-vernetsya-k-komfortnym-grafikam-otklyucheniy-ekspert-nazval-srok-10739837.html Посилання скопійоване

/ Колаж: Главред, фото: УНІАН, скриншот

Що сказав експерт:

Київ може повернутися до передбачуваних графіків електропостачання за тиждень-півтора

Це можливо лише за умови відсутності критичних ударів по енергетичній інфраструктурі

До більш-менш передбачуваних і комфортних графіків електропостачання Київ зможе повернутися орієнтовно за тиждень-півтора.

Це можливо лише за умови, якщо ситуація розвиватиметься без критичних ударів по енергетичній інфраструктурі. Про це в інтерв'ю Главреду розповів директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко.

відео дня

"Якщо все буде відбуватися більш-менш нормально, то до передбачуваних і комфортних графіків Київ зможе повернутися досить швидко - орієнтовно протягом тижня-півтора, якщо не буде вкрай невдалих для нас атак", - зазначив Харченко.

Він додав, що гарантувати швидке відновлення неможливо, однак у випадку відсутності нових серйозних пошкоджень Київ зможе перейти до зрозумілих і прогнозованих графіків.

За словами експерта, нині столиця повністю залежить від транспортування електроенергії ззовні через високовольтні мережі. Саме тому будь-які нові атаки можуть суттєво вплинути на терміни стабілізації.

Коли ситуація в енергетиці може покращитись - прогноз експерта

Найближчі три тижні зими можуть стати особливо складними для енергопостачання України через посилення морозів. Українцям варто заздалегідь підготуватися до можливих перебоїв зі світлом.

За словами голови енергетичного комітету ВР Андрія Геруса, наразі російська сторона не готова до жодних домовленостей або "енергетичного перемир’я", тож на зовнішню допомогу розраховувати не варто.

Водночас експерт прогнозує покращення ситуації вже з середини лютого. Стабілізація енергосистеми очікується завдяки збільшенню світлового дня та активнішій роботі сонячних електростанцій, що знизить навантаження на традиційну генерацію і зробить постачання електроенергії більш стабільним.

Генерація електроенергії в Україні / Інфоргпфіка: Главред

Читайте також:

Про персону: Олександр Харченко Директор Центру досліджень енергетики. Експерт з питань енергетики. Публікує аналізи та прогнози розвитку ситуації в енергетичній сфері в ряді провідних ЗМІ України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред