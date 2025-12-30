Росіяни атакували Запоріжжя: виникла масштабна пожежа, є постраждала

Вибухова хвиля пошкодила приватні будинки.

Удар РФ по Запоріжжю

Головне:

Ворог завдав удару по Запоріжжю

Під атаку потрапили об'єкти інфраструктури та житловий сектор

Постраждала одна жінка

У ніч на 30 грудня країна-агресор Росія атакувала Запоріжжя. Унаслідок удару постраждали об'єкти інфраструктури та житловий сектор. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Ворог завдав удару по Запоріжжю. Пошкоджений обʼєкт промислової інфраструктури", - йдеться у повідомлені. відео дня

За його словами, вибухова хвиля пошкодила приватні будинки, розташовані поблизу епіцентру удару.

"Попередньо, внаслідок ворожого удару, пошкоджено 2 багатоповерхових будинки та 4 приватних. Фахівцями проводяться роботи з обстеження прилеглих територій", - наголосив начальник ОВА.

Федоров також додав, що за медичною допомогою звернулася жінка 43-х років, з попереднім діагнозом осколкове поранення. Медики доправили постраждалу до лікарні.

Військовий оглядач Олексій Гетьман заявив, що російські окупанти можуть завдати ракетно-дронового удару по Україні на Новий рік.

На його думку, під прицілом ворога вкотре може опинитися Київ.

"Враховуючи ментальність росіян, цілком можна очікувати, що на Новий рік вони спробують зробити таке "привітання", - сказав військовий оглядач.

Удари РФ по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, у ніч на 27 грудня країна-агресор Росія атакувала Україну дронами та ракетами. Зокрема, наслідки атаки фіксуються у шести районах Київщини.

У ніч на 24 грудня російські окупаційні війська атакували Запоріжжя, скинувши на місто три авіаційні бомби. Унаслідок ворожого обстрілу зафіксовано влучання в житлову забудову. Спалахнули пожежі. Двоє людей дістали поранення.

Монітори також заявляли, що російські окупанти готуються до нового масованого ракетного удару по Україні. Він може відбутися вже найближчими днями.

Про персону: Іван Федоров Іван Сергійович Федоров (нар. 29 серпня 1988, Мелітополь, Запорізька область, УРСР) — український політик, громадський діяч, голова Запорізької обласної військової адміністрації з 2 лютого 2024 року З 2020 - Мелітопольський міський голова. У 2022 році, під час повномасштабного вторгнення військ Росії місто Мелітополь було окуповано. Після захоплення Мелітополя російськими військами відмовився співпрацювати з окупантами, після чого був викрадений російськими військовими. Наступного дня дві тисячі жителів міста вийшли на протест із вимогою його звільнення. Після шести днів полону Федоров був обміняний на полонених солдатів РФ. У лютому 2024 р. указом президента України призначений головою Запорізької ОВА.

