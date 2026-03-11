РФ вщент зруйнувала райвідділок поліції: понад 20 поліцейських поранені - деталі

Російські ударні дрони атакували райвідділок поліції у Шостці, що на Сумщині.

РФ знищила райвідділок поліції: понад 20 поліцейських поранені / Колаж: Главред, фото: МВС, ua.depositphotos.com

Головне:

РФ атакувала дронами Шостку, що на Сумщині

Окупанти прицільно вдарили по районному відділку поліції

Внаслідок удару понад 20 співробітників отримали поранення

Вранці 11 березня армія країни-агресорки РФ дроном вдарила по будівлі районного управління поліції в Шостці Сумської області.

Внаслідок удару будівля райуправління повністю зруйнована, понад 20 співробітників отримали поранення. Про це заявив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

"Сьогодні вранці удар БПЛА по райуправлінню поліції у Шостці. Знищена будівля, більше 22 працівників поранені", - розповів міністр під час зустрічі з журналістами в середу.

Клименко додав, що окупанти постійно обстрілюють Нікополь Дніпропетровської області. За його словами, там росіяни тренуються на базовій загальновійськовій підготовці запускати дрони по мирному населенню. Окремо б’ють дронами та артилерією.

Міністр зодав, що також ворог атакує Семенівку Чернігівської області - найпівнічніший районний центр України. Там окупанти знищують все, що знаходиться в зоні 20 кілометрів від кордону. Однією з цілей росіян є адмінбудівлі, щоб органи влади не могли працювати стабільно.

"За минулі вихідні втратили сім одиниць транспорту ДСНС під час повторних ударів, під час ліквідації. Вони інфраструктуру знищують, б'ють тим, хто приїжджає допомагати людям", - зазначив Клименко.

Удари по Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 11 березня, війська РФ вдарили КАБами по Запоріжжю. Ворог поцілив в одну із багатоповерхівок у місті, відомо про трьох постраждалих. Про це повідомив глава Запорізької ОВА Іван Федоров.

Крім того, вранці 11 березня російські окупаційні війська атакували Харків. Унаслідок удару по цивільному підприємству є загиблі та поранені. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

Нагадаємо, російські військові атакували дроном маршрутний автобус у Дніпровському районі Херсона. За словами голови Херсонської ОВА Олега Прокудіна, удар був прицільним. Маршрутка повністю знищена. Щонайменше 10 людей отримали поранення, серед них — 17-річний підліток. До лікарні доправили 41-річного чоловіка та жінок віком 49, 64, 58, 37, 45 і 57 років. Одна з постраждалих перебуває у тяжкому стані.

Шахед / Инфографика: Главред

Про персону: Ігор Клименко Ігор Володимирович Клименко - державний український діяч, міністр внутрішніх справ України з 7 лютого 2023 року (виконував обов'язки з 18 січня до 7 лютого), з 2019 до 2023 року - голова Національної поліції України, повідомляє "Вікіпедія".

