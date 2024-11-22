Україна могла завдати удару у відповідь по ракетному полігону "Капустин Яр" - ЗМІ

Саме з цього полігону РФ завдала балістичного удару по Дніпру 21 листопада.

https://glavred.net/ukraine/ukraina-mogla-nanesti-otvetnyy-udar-po-raketnomu-poligonu-kapustin-yar-smi-10616657.html Посилання скопійоване

Україна могла атакувати полігон Капустин Яр / Колаж: Главред, фото: відкриті джерела

Україна могла завдати удару по території РФ у відповідь на ворожий удар балістичною ракетою по Дніпру. Вранці 22 листопада безпілотники атакували ракетний полігон "Капустін Яр" у Знаменську Астраханської області РФ, звідки було випущено ракету. Про це повідомляє ASTRA.

Стверджується, що щонайменше два ударні безпілотники не були збиті і вони атакували російський полігон ракетних військ стратегічного призначення. Удар було завдано по 105 майданчику полігону. Там почалася пожежа.

Російська влада намагається всіх переконати в тому, що їхня ППО нібито збила всі безпілотники і ніяких "прильотів" не було.

відео дня

Відомо, що полігон "Капустин Яр" також був атакований безпілотниками 9 липня цього року.

Балістичний ракетний удар по Дніпру 21 листопада - головні новини

Раніше повідомлялося про те, що країна-агресор Росія завдала удару по Дніпру 21 листопада балістичною ракетою, ймовірно, з ракетного комплексу "Кедр". Підлітний час цієї російської ракети з моменту запуску в Астраханській області до потрапляння в місті Дніпро становив 15 хвилин, повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

Як повідомляв Главред, 21 листопада РФ запустила міжконтитентальну балістичну ракету. Російські загарбники вранці запустили низку ракет по Україні. Було атаковано місто Дніпро - там було пошкоджено підприємства та критичну інфраструктуру.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував удар РФ міжконтинентальною балістичною ракетою. За його словами, ворог боїться настільки, що застосовує вже нові ракети. Також він зазначив, що Путін використовує Україну як полігон.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред