РФ вдарила по Сумах рідкісною ракетою: Ігнат назвав несподівану причину

Сергій Кущ
14 листопада 2025, 19:30
Сумська влада сьогодні заявила, що ракета влучила в дорогу на околиці міста.
Ігнат розповів, чому балістику стало складніше збивати
Ігнат розповів, чому балістику стало складніше збивати / Колаж: Главред, Фото: armyinform.com.ua, mil.ru

Ви дізнаєтеся:

  • Це не перший удар цієї ракети
  • Навіщо РФ вдарила "Цирконом" по Україні

У Повітряних силах ЗСУ прокоментували удар РФ по Сумах ракетою "Циркон". Начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат вважає, що, запускаючи цю нову ракету, окупанти можуть випробовувати її в бойових умовах.

В ефірі телемарафону він нагадав, що раніше кілька разів РФ уже атакувала цією ракетою Україну, зокрема у 2024 році.

"Ракета сама - протикорабельна. Можливо, вони її так випробовують у бойових умовах. Хочуть добитися якогось власного результату. Не будемо деталізувати, що вони там досягають чи ні. Але такі факти є", - сказав Ігнат.

Сумська влада сьогодні заявила, що ракета влучила в дорогу на околиці міста. Унаслідок цього було пошкоджено асфальтне покриття та пожежний гідрант.

Ракета Циркон
Ракета Циркон / Главред

Атаки РФ на Сумську область - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що наприкінці жовтня російський безпілотник влучив у мікроавтобус на трасі неподалік Миколаївської сільської громади на Сумщині, внаслідок чого поранень зазнали 5 осіб, серед яких дитина.

18 жовтня під атакою окупантів була автозаправка в спальному районі міста Суми, а потім ще один ударний дрон поцілив просто на подвір'я навчального закладу.

Напередодні, на початку жовтня, ударні безпілотники та керовані авіабомби РФ вразили Степанівську, Сумську, Білопільську, Великописарівську, Комишанську та Миколаївську сільські громади.

Про персону: Юрій Ігнат

Український військовослужбовець, полковник Збройних сил України, речник Повітряних сил ЗСУ, учасник російсько-української війни. Кавалер ордена Данила Галицького (2022).

Юрій Ігнат закінчив Львівський інститут при Національному університеті "Львівська політехніка" (з 2009 року - окрема Національна академія сухопутних військ) за спеціальністю "Військова журналістика".

Станом на 2017 рік - начальник відділу редакції Повітряних сил Центрального друкованого органу Міністерства оборони України "Народна армія".

Наразі - начальник служби зі зв'язків із громадськістю командування Повітряних сил Збройних сил України.

