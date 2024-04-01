РФ готує удари 'Цирконами' по Україні: у ПС назвали цілі ракетних атак

Ворог тримає в таємниці тактико-технічні характеристики ракети "Циркон", підкреслив Ілля Євлаш.

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Ілля Євлаш прокоментував удари ракетами Циркон / defence-ua.com, міноборони РФ, скріншот

Речник Командування Повітряних сил Збройних сил Ілля Євлаш прокоментував застосування російськими окупантами ракет "Циркон" під час ударів по Україні.

Як підкреслив він в ефірі інформаційного телемарафону, про цю ракету відомо небагато, ворог тримає в таємниці її тактико-технічні характеристики.

"Наші експерти зараз вивчають, які особливості вона має. Звичайно, це непростий і не швидкий процес. Ця зброя є небезпечною, вона використовується противником для випробування її в бойових умовах, для тестування, зокрема, наших систем ППО", - розповів представник ЗС. відео дня

Водночас він звернув увагу на те, що збивати ракети "Циркон", поряд із "Кинджалами", може тільки американський зенітно-ракетний комплекс Patriot, який уже неодноразово доводив свою високу ефективність.

Євлаш додав, що "Циркони" - надзвичайно швидка ракета, її надзвичайно складно уразити і вона дуже швидко може досягати будь-якої точки України.

/ Інфографіка Главред

Хто такий Ілля Євлаш? Євлаш Ілля - речник Повітряних сил ЗСУ, майор. Раніше був начальником пресслужби ОСУВ "Хортиця". Тимчасово виконував обов'язки начальника служби зв'язків із громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ. Родом із міста Мена, що на Чернігівщині. Закінчив Національний університет оборони за спеціальністю "Політологія" та Києво-Могилянську академію за спеціальністю "Журналістика". Про це повідомляє Вікіпедія. До призову на службу у 2020 році працював кореспондентом на каналі "Еспресо".

Що відомо про застосування ракети "Циркон"

Раніше у Повітряних силах пояснили, як збивають ракети "Циркон". Можливість збити ракету "Циркон" з'являється тоді, коли її швидкість падає до близько 4,5 махів. Це відбувається тоді, коли вона заходить на ударну траєкторію.

Нагадаємо, раніше експерт попередив, як часто РФ може атакувати "Цирконами". Наразі невідомі реальні характеристики "Циркону", зокрема, точність, вага бойової частини та розмір самої ракети. Українські фахівці досліджують уламки.

Як повідомлялося раніше, ракета "Циркон" долітає до Києва за 3 хвилини і розносить будинок на друзки. Під час ракетного удару 25 березня російські окупанти вдарили по Києву балістичними ракетами. Ракету називають гіперзвуковою, адже розвиває швидкість до 10 махів, долає близько 9000 км/год.

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