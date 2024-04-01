УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

РФ готує удари "Цирконами" по Україні: у ПС назвали цілі ракетних атак

Олексій Тесля
1 квітня 2024, 15:06
Ворог тримає в таємниці тактико-технічні характеристики ракети "Циркон", підкреслив Ілля Євлаш.
Ракета Циркон, Ілля Євлаш
Ілля Євлаш прокоментував удари ракетами Циркон / defence-ua.com, міноборони РФ, скріншот

Речник Командування Повітряних сил Збройних сил Ілля Євлаш прокоментував застосування російськими окупантами ракет "Циркон" під час ударів по Україні.

Як підкреслив він в ефірі інформаційного телемарафону, про цю ракету відомо небагато, ворог тримає в таємниці її тактико-технічні характеристики.

"Наші експерти зараз вивчають, які особливості вона має. Звичайно, це непростий і не швидкий процес. Ця зброя є небезпечною, вона використовується противником для випробування її в бойових умовах, для тестування, зокрема, наших систем ППО", - розповів представник ЗС.

відео дня

Водночас він звернув увагу на те, що збивати ракети "Циркон", поряд із "Кинджалами", може тільки американський зенітно-ракетний комплекс Patriot, який уже неодноразово доводив свою високу ефективність.

Євлаш додав, що "Циркони" - надзвичайно швидка ракета, її надзвичайно складно уразити і вона дуже швидко може досягати будь-якої точки України.

РФ готує удари 'Цирконами' по Україні: у ПС назвали цілі ракетних атак
/ Інфографіка Главред

Хто такий Ілля Євлаш?

Євлаш Ілля - речник Повітряних сил ЗСУ, майор. Раніше був начальником пресслужби ОСУВ "Хортиця". Тимчасово виконував обов'язки начальника служби зв'язків із громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ.

Родом із міста Мена, що на Чернігівщині. Закінчив Національний університет оборони за спеціальністю "Політологія" та Києво-Могилянську академію за спеціальністю "Журналістика". Про це повідомляє Вікіпедія.

До призову на службу у 2020 році працював кореспондентом на каналі "Еспресо".

Що відомо про застосування ракети "Циркон"

Раніше у Повітряних силах пояснили, як збивають ракети "Циркон". Можливість збити ракету "Циркон" з'являється тоді, коли її швидкість падає до близько 4,5 махів. Це відбувається тоді, коли вона заходить на ударну траєкторію.

Нагадаємо, раніше експерт попередив, як часто РФ може атакувати "Цирконами". Наразі невідомі реальні характеристики "Циркону", зокрема, точність, вага бойової частини та розмір самої ракети. Українські фахівці досліджують уламки.

Як повідомлялося раніше, ракета "Циркон" долітає до Києва за 3 хвилини і розносить будинок на друзки. Під час ракетного удару 25 березня російські окупанти вдарили по Києву балістичними ракетами. Ракету називають гіперзвуковою, адже розвиває швидкість до 10 махів, долає близько 9000 км/год.

Більше новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

ракета Циркон війна Росії та України ракетний удар
Реклама

Головне за день

РФ готує удари "Цирконами" по Україні: у ПС назвали цілі ракетних атак

РФ готує удари "Цирконами" по Україні: у ПС назвали цілі ракетних атак

15:06 Україна
Найпотужніший завод Росії у вогні: на "Уралмаш" пролунали вибухи

Найпотужніший завод Росії у вогні: на "Уралмаш" пролунали вибухи

14:31 Світ
"РФ шукає, де розташовані наші ППО": у ЗСУ попередили про нові масовані обстріли

"РФ шукає, де розташовані наші ППО": у ЗСУ попередили про нові масовані обстріли

13:55 Україна
Всі головні новини

Популярне

Рішення ухвалено: генерал-розвідник про несподіваний сценарій передачі Taurus Україні 15042

Рішення ухвалено: генерал-розвідник про несподіваний сценарій передачі Taurus Україні

Привітання з 1 квітня - красиві та смішні картинки 4961

Привітання з 1 квітня - красиві та смішні картинки

Росіянам влаштують Армагеддон : генерал-розвідник розкрив терміни наступу ЗСУ 3291

Росіянам влаштують "Армагеддон": генерал-розвідник розкрив терміни наступу ЗСУ

Зростає бунтівницею: 12-річна донька Ані Лорак кардинально змінила імідж 2375

Зростає бунтівницею: 12-річна донька Ані Лорак кардинально змінила імідж

Останні новини

15:22

Боксер-путініст Валуєв через недопуск РФ на ОИ накинувся з погрозами на Францію

15:06

РФ готує удари "Цирконами" по Україні: у ПС назвали цілі ракетних атак

15:00

Задача із зірочкою: стартувала спільна ініціатива KFC та SavED новости компании

14:50

Одразу за чотирма статтями: СБУ почала "полювання" на пропагандистку Симоньян

14:31

Найпотужніший завод Росії у вогні: на "Уралмаш" пролунали вибухи

Путін залишився без наступника, найближчими роками Росії загрожує військовий переворот - ЯгунПутін залишився без наступника, найближчими роками Росії загрожує військовий переворот - Ягун
14:27

Співак-воїн Положинський розповів про свої складні медичні операції

14:23

"Видалили матку": з'явилися подробиці стану онкохворої Кейт Міддлтон

13:55

"РФ шукає, де розташовані наші ППО": у ЗСУ попередили про нові масовані обстріли

13:52

Що робити якщо не працює один навушник: як упоратися з проблемоюВідео

Реклама
13:36

Як вирощувати печериці в домашніх умовах - перший урожай уже через 2 тижніВідео

13:34

Майже половина українців соромляться уклоністів: результати опитування

13:12

"Красунчик і дуринда": мама Вєрки Сердючки з Данилком насмішили зухвалим луком

13:08

Колишня дружина Мурата Налчаджиоглу забрала дитину і покинула Україну після розлучення

12:44

Росія знищила майже всю критичну інфраструктуру у Харкові - мер

12:24

"Зробив дитину і втік": чому дружина старого Петросяна може завести нового чоловіка

12:23

Розпатлана, засмагла і без пластики: Галкін показав справжнє обличчя ПугачовоїВідео

12:19

Гороскоп на квітень 2024 для Терезів: фінансовий прорив, виграш і ризик травмВідео

11:50

Росія намагається створити умови для запуску конфлікту проти країн НАТО - ISW

11:43

Церковне свято 2 квітня: що заборонено робити в день святого чудотворця Тита

11:29

Співачка Валерія висміяла Регіну Тодоренко після її зізнання в "залежності"

Реклама
11:17

Допомога у кредит: Джонсон заявив про нововведення в законопроєкті про підтримку України

10:59

РФ під Авдіївкою пішла у масовий танковий штурм: у Forbes розкрили деталі

10:59

"США дочекаються свого Перл-Гарбора": Романенко вказав на помилку Байдена

10:51

Бур'яни не вилізуть, а земля буде як пух: що таке мульча і як її зробити

10:36

Китайський гороскоп на завтра 2 квітня: Тиграм - нещастя, Козлам - розтрати

10:31

Україну накриває пил із Сахари: синоптики попередили про небезпеку

10:12

Що робити, газ із плити погано горить або постійно гасне: поради "Нафтогазу"

09:58

РФ рідше обстрілює Україну "Калібрами": у ЗСУ назвали причини та загрози

09:57

"У важкому стані": Філіп Кіркоров розповів про дітей

09:53

Прогноз погоди на квітень 2024: синоптики обіцяють теплий місяць, але не скрізь

09:30

Гороскоп на завтра 2 квітня 2024: Риб дратуватимуть, Тельцям - зміни

09:23

Перерахунок пенсій в Україні: хто потрапив під підвищення з 1 квітня

09:14

Коли може завершитися російсько-українська війна?Погляд

09:04

Маломуж пояснив, чому Байден погодиться дати ЗСУ далекобійні ATACMS

08:44

Соловій уперше після відходу від Жадана розповіла про новий роман

08:15

Хто з українців має право на бронь від мобілізації з 1 квітня - список

07:52

Військова допомога Україні: Конгрес може схвалити виділення $60 млрд до 22 квітня

07:02

РФ може почати масштабний наступ на одному напрямку: в ISW назвали терміни

06:06

Чи має шанс Росія на розвал найближчим часом?Погляд

05:30

Головоломка для тих, у кого блискучий зір: треба за 12 секунд знайти лимон

Реклама
04:20

Рішення ухвалено: генерал-розвідник про несподіваний сценарій передачі Taurus Україні

03:30

Розкрито кількість "Калібрів", яку Росія могла накопичити для ударів по Україні

02:00

Віра Брежнєва мило привітала красуню-доньку з 23-річчям

01:30

Зростає бунтівницею: 12-річна донька Ані Лорак кардинально змінила імідж

00:22

Допомога Україні на $60 млрд: соратник Трампа дав обіцянку, названо терміни голосування

00:15

Відомий український актор покликав заміж свою кохануВідео

31 березня, неділя
23:16

Великоднє диво: онкохворий Чарльз уперше офіційно вийшов до народу

22:51

Війська РФ вдарили по Харкову авіабомбами, є приліт: подробиці

22:37

Захід дозволить бити по військових об'єктах РФ своєю зброєю: Маломуж назвав умову

22:10

Гороскоп на квітень 2024 для Дів: найнебезпечніші та найвдаліші дніВідео

Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифи
Гороскоп
Гороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп на завтраГороскоп Таро
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Війна з Росією
Бавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУ
Лайфхаки
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про сало
Цікаве
Українська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою Луценко
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Свята
Яке сьогодні святоВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рік
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти