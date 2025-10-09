Десятки БпЛА й КАБів атакують Сумщину: лунають вибухи, є поранені та загиблі

Російські війська продовжують атаки на Сумщину. Від ночі регіон зазнає масованих обстрілів, про що повідомили в Повітряних силах України.
"Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Сумщину", — йшлося в повідомленні.
Очільник Сумської ОВА Олег Григоров додав:"Частину ворожих дронів вдалося знищити, однак агресор активно застосовує їх знову".
Ударні безпілотники та керовані авіабомби вразили Степанівську, Сумську, Білопільську, Великописарівську, Комишанську та Миколаївську сільські громади. На жаль, серед постраждалих є загиблі: 40-річний чоловік у Миколаївській громаді, 65-річний — у Великописарівській та 66-річний — у Білопільській громадах.
Також постраждали 47- та 52-річні чоловіки, яким надають медичну допомогу. Зафіксовано руйнування та пошкодження цивільної інфраструктури.
Мешканців закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях під час небезпеки.
Новина доповнюється . . . . .. .
