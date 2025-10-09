Десятки БпЛА й КАБів атакують Сумщину: лунають вибухи, є поранені та загиблі

https://glavred.net/war/desyatki-bpla-i-kabov-atakuyut-sumshchinu-razdayutsya-vzryvy-est-ranenye-i-pogibshie-10704965.html Посилання скопійоване

Російські війська продовжують атаки на Сумщину. Від ночі регіон зазнає масованих обстрілів, про що повідомили в Повітряних силах України.

"Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Сумщину", — йшлося в повідомленні.

Очільник Сумської ОВА Олег Григоров додав:"Частину ворожих дронів вдалося знищити, однак агресор активно застосовує їх знову".

відео дня

Ударні безпілотники та керовані авіабомби вразили Степанівську, Сумську, Білопільську, Великописарівську, Комишанську та Миколаївську сільські громади. На жаль, серед постраждалих є загиблі: 40-річний чоловік у Миколаївській громаді, 65-річний — у Великописарівській та 66-річний — у Білопільській громадах.

Також постраждали 47- та 52-річні чоловіки, яким надають медичну допомогу. Зафіксовано руйнування та пошкодження цивільної інфраструктури.

Мешканців закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях під час небезпеки.

Новина доповнюється . . . . .. .

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред