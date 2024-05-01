Десятки 'Цирконів' і 'Оніксів': у ГУР попередили, чим РФ може бити по Україні

У військовій розвідці назвали орієнтовні запаси в Росії крилатих ракет.

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/ Колаж: Главред, Фото: defence-ua.com, скріншот

Ракетний потенціал країни-агресора РФ оцінили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

У ГУР на запит видання "Армія Inform" назвали орієнтовні запаси в Росії ракет типу "Циркон", "Онікс", "Калібр" і Х-69, а також динаміку виробництва.

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Зазначається, що дані розвідки наводяться станом на кінець квітня 2024 року.

Число ракету в окупантів РФ:

Гіперзвукових протикорабельних ракет 3М22 "Циркон" - 40 штук (темпи виробництва цих ракет - до 10 одиниць на місяць);

Крилатих ракет 3M55/3М55М "Онікс"/"Онікс-М" - 400 одиниць (темпи виробництва - до 10 одиниць на місяць);

Крилатих ракет 3М-14 "Калібр" - 270 одиниць (темпи виробництва - 30-40 одиниць на місяць);

Керованих авіаційних ракет Х-69 - 45 одиниць (темпи виробництва - 1-3 одиниці на місяць).

Що таке ракета Циркон? Гіперзвукова крилата ракета Циркон - як заявляють в країні-агресорі РФ, це маневруюча протикорабельна ракета з повітряно-ракетним двигуном. Призначена для ураження кораблів (фрегатів, авіаносців), а також наземних об'єктів. За даними росЗМІ, цій ракеті "аналогів немає", так як і швидкість, і висота, і дальність циркону не може зафіксувати жодна система про. Ракета Циркон-це нібито гіперзвукова ракета, яка, згідно із заявою кремлівського диктатора Володимира Путіна, має дальність польоту понад 1 тис.км і розвиває швидкість до 9 Маха (3 км/сек).

Висота польоту: 30-40 км. Дальність: від 450 км до 1 тис. км. Європейські відкриті джерела дають цифри 450-650, Російські – 1 тис. Довжина ракети: 8-9, 5 м. Вага бойової частини: 300-400 кг.

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/ Інфографіка Главред

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