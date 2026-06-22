РФ завдала удару "Іскандером" по аграріям Одещини: є загиблі та поранені

Мішенню ворожої атаки стало одне з аграрних підприємств. Там спалахнула масштабна пожежа.

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Окупанти атакували цивільну інфраструктуру Одеської області / Колаж: Главред, фото: t.me/dsns_telegram

Що відомо про атаку на Одеську область:

Війська РФ завдали ракетного удару по аграрному підприємству

Рятувальники ДСНС ліквідували масштабну пожежу на складах

Через ворожий обстріл одна людина загинула і троє - поранені

У неділю, 21 червня, російська окупаційна армія атакувала цивільну інфраструктуру Одеської області. В результаті вчорашнього ракетного удару одна людина загинула, ще троє — постраждали.

Як повідомили в ДСНС, ціллю удару стало одне з аграрних підприємств. Там спалахнула масштабна пожежа.

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Вогонь охопив складську будівлю, автомобілі та ємності з горючими матеріалами.

Пожежу ліквідовано попри загрозу через повторні повітряні тривоги.

Після атаки РФ спалахнула потужна пожежа / Фото: ДСНС

Рятувальники ліквідували пожежу / Фото: ДСНС

Зазначимо, пізно ввечері голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомляв, що окупанти атакували Одеський район і завдали удару балістичною ракетою "Іскандер" по території сільськогосподарського підприємства.

​ "Іскандер" / Інфографіка: Главред ​

"В результаті атаки сталося загоряння автотехніки та паливних ємностей. Зруйновано складське приміщення. На жаль, за попередніми даними, одна людина загинула, ще троє — постраждали. Інформація про постраждалих та наслідки ворожої атаки уточнюється", — йдеться в повідомленні.

Рятувальники працювали під загрозою нових ударів / Фото: ДержНадзвичайних ситуацій України

Дивіться відео — Наслідки атаки дронів на Одеську область:

Повітряні атаки РФ на Україну — новини

Як писав Главред, російська окупаційна армія вкотре атакувала дронами Запоріжжя. У результаті удару, що стався вранці 22 червня, загинула жінка, поранено 11-річну дитину.

У результаті масованого удару країни-агресора РФ у Полтаві 20 червня поранення отримали четверо дітей.

Також 20 червня російські окупанти атакували Суми КАБами. Удари наносилися по околицях міста. В результаті атаки загинув цивільний чоловік. КАБи пошкодили щонайменше 20 приватних будинків.

В результаті атаки росіян на території Київської області є поранені, також зафіксовано пожежі та руйнування в кількох районах області. Масштабна пожежа виникла 20 червня в одній зі складських будівель Борипольського району. Через загрозу повторних повітряних ударів рятувальники працювали в умовах підвищеної небезпеки.

Під час ліквідації пожежі було виявлено постраждалого чоловіка, який отримав отруєння продуктами горіння. Його госпіталізовано до медичного закладу.

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Про персону: Олег Кіпер Олег Олександрович Кіпер (нар. 1 травня 1980, Тимкове, Одеська область) — голова Одеської обласної військової адміністрації з 30 травня 2023 року, заслужений юрист України, кандидат юридичних наук, повідомляє Вікіпедія. Розпочав свою кар'єру в органах прокуратури в 2001 році. Згодом він обіймав різні посади, зокрема: слідчого в Котовській міжрайонній прокуратурі;

прокурора відділу в Генеральній прокуратурі України;

керівника Київської міської прокуратури (з 2020 по 2023 рік). У 2014 році Олег Кіпер підпав під люстрацію, але пізніше, у 2019 році, він домігся через суд скасування цього рішення. З 2021 року він має звання заслуженого юриста України.

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