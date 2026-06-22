РФ завдала удару "Іскандером" по аграріям Одещини: є загиблі та поранені

Що відомо про атаку на Одеську область:
- Війська РФ завдали ракетного удару по аграрному підприємству
- Рятувальники ДСНС ліквідували масштабну пожежу на складах
- Через ворожий обстріл одна людина загинула і троє - поранені
У неділю, 21 червня, російська окупаційна армія атакувала цивільну інфраструктуру Одеської області. В результаті вчорашнього ракетного удару одна людина загинула, ще троє — постраждали.
Як повідомили в ДСНС, ціллю удару стало одне з аграрних підприємств. Там спалахнула масштабна пожежа.
Вогонь охопив складську будівлю, автомобілі та ємності з горючими матеріалами.
Пожежу ліквідовано попри загрозу через повторні повітряні тривоги.
Зазначимо, пізно ввечері голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомляв, що окупанти атакували Одеський район і завдали удару балістичною ракетою "Іскандер" по території сільськогосподарського підприємства.
"В результаті атаки сталося загоряння автотехніки та паливних ємностей. Зруйновано складське приміщення. На жаль, за попередніми даними, одна людина загинула, ще троє — постраждали. Інформація про постраждалих та наслідки ворожої атаки уточнюється", — йдеться в повідомленні.
Дивіться відео — Наслідки атаки дронів на Одеську область:
Повітряні атаки РФ на Україну — новини
Як писав Главред, російська окупаційна армія вкотре атакувала дронами Запоріжжя. У результаті удару, що стався вранці 22 червня, загинула жінка, поранено 11-річну дитину.
У результаті масованого удару країни-агресора РФ у Полтаві 20 червня поранення отримали четверо дітей.
Також 20 червня російські окупанти атакували Суми КАБами. Удари наносилися по околицях міста. В результаті атаки загинув цивільний чоловік. КАБи пошкодили щонайменше 20 приватних будинків.
В результаті атаки росіян на території Київської області є поранені, також зафіксовано пожежі та руйнування в кількох районах області. Масштабна пожежа виникла 20 червня в одній зі складських будівель Борипольського району. Через загрозу повторних повітряних ударів рятувальники працювали в умовах підвищеної небезпеки.
Під час ліквідації пожежі було виявлено постраждалого чоловіка, який отримав отруєння продуктами горіння. Його госпіталізовано до медичного закладу.
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Про персону: Олег Кіпер
Олег Олександрович Кіпер (нар. 1 травня 1980, Тимкове, Одеська область) — голова Одеської обласної військової адміністрації з 30 травня 2023 року, заслужений юрист України, кандидат юридичних наук, повідомляє Вікіпедія.
Розпочав свою кар'єру в органах прокуратури в 2001 році. Згодом він обіймав різні посади, зокрема:
- слідчого в Котовській міжрайонній прокуратурі;
- прокурора відділу в Генеральній прокуратурі України;
- керівника Київської міської прокуратури (з 2020 по 2023 рік).
У 2014 році Олег Кіпер підпав під люстрацію, але пізніше, у 2019 році, він домігся через суд скасування цього рішення. З 2021 року він має звання заслуженого юриста України.
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