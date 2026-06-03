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РФ завдала удару дронами по Одещині: постраждала інфраструктура, є поранені

Анна Ярославська
3 червня 2026, 08:53
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У обласному центрі ніч минула під тривогами, але без обстрілів.
Рятувальник
Російські дрони завдавали ударів по цивільній інфраструктурі Одеської області / Колаж: Главред, фото: ДСНС

Коротко:

  • Армія РФ атакувала Одеську область ударними безпілотниками
  • Ворожий наліт призвів до поранення двох цивільних чоловіків
  • Окупанти пошкодили вантажівку та службове приміщення на парковці

У ніч на 3 червня російська окупаційна армія вкотре атакувала ударними безпілотниками цивільну інфраструктуру Одеської області.

В результаті атаки пошкоджено вантажний автомобіль та службове приміщення на парковці, розповів голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

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Двоє чоловіків віком 20 та 36 років отримали травми, один із них госпіталізований.

"На місці працюють усі відповідні служби. Правоохоронці фіксують чергові військові злочини РФ проти цивільного населення", – додав Кіпер.

Що стосується Одеси, то ніч минула з повітряними тривогами, але без загрози для міста.

Атака на Україну 2 червня 2026 року — новини

Як писав Главред, у ніч на 2 червня російські війська здійснили чергову комбіновану атаку на Київ із застосуванням балістичної зброї. У столиці пролунала серія вибухів, зафіксовано пожежі в різних районах, пошкодження цивільної інфраструктури та перебої з електропостачанням.

За даними ДСНС, у Києві в результаті російського обстрілу відомо про 6 загиблих і 79 постраждалих, з них 3 дітей.

Внаслідок ворожих влучань пошкоджено житлові будинки та цивільну інфраструктуру в Подільському, Шевченківському, Оболонському, Святошинському, Солом'янському, Голосіївському, Печерському та Дарницькому районах.

Крім того, російські окупанти атакували Суми ударними безпілотниками типу "Шахед" і "Молнія". У місті зафіксували кілька "прильотів".

Також було атаковано Дніпро. Загинув рятувальник. Заступник начальника пожежно-рятувального загону, майор Антон Ярмоленко, у момент удару якраз прямував на виклик, щоб рятувати людей.

В результаті російської атаки на Дніпро загинули 16 осіб, серед них 2 дитини. Ще 42 людини постраждали, з них 4 дитини. Психологи ДСНС надали допомогу 32 людям.

РФ завдала удару дронами по Одещині: постраждала інфраструктура, є поранені
​Шахеди — що про них відомо / Інфографіка: Главред

Росія змінила тактику ударів по Києву: думка експерта

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко зазначив, що під час останнього масованого удару Росія застосувала ракети різних типів, зокрема Х-101, "Калібр", "Іскандер", "Циркон" та інші. На його думку, це свідчить про обмежені можливості РФ щодо проведення масштабних запусків великої кількості ракет одного виду.

Експерт вважає, що наразі Росія не здатна одночасно завдати удару десятками ракет одного типу, незалежно від того, чи йдеться про Х-101, "Калібри" чи інші зразки озброєння.

"Де Ту-195МС? Вони згоріли 1 червня 2025 року! Чому не відбулося 90 запусків 3М14 "Калібр"? А що сталося з російськими військовими кораблями, які були носіями цих ракет? Вони затонули! При цьому залишилася обмежена кількість пускових установок, які ми теж знищуємо морськими або повітряними дронами", — зазначив він.

Водночас Коваленко підкреслив, що навіть попри зменшення потенціалу російських ракетних атак, недооцінювати загрозу не варто. За його словами, навіть обмежені за масштабом удари залишаються надзвичайно небезпечними, тому сигнали повітряної тривоги необхідно сприймати максимально серйозно.

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Про персону: Олег Кіпер

Олег Олександрович Кіпер (нар. 1 травня 1980, Тимкове, Одеська область) — голова Одеської обласної військової адміністрації з 30 травня 2023 року, заслужений юрист України, кандидат юридичних наук, повідомляє Вікіпедія.

Розпочав свою кар'єру в органах прокуратури в 2001 році. Згодом він обіймав різні посади, зокрема:

  • слідчого в Котовській міжрайонній прокуратурі;
  • прокурора відділу в Генеральній прокуратурі України;
  • керівника Київської міської прокуратури (з 2020 по 2023 рік).

У 2014 році Олег Кіпер підпав під люстрацію, але пізніше, у 2019 році, він домігся через суд скасування цього рішення. З 2021 року він має звання заслуженого юриста України.

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