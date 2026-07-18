Під ударом опинилися діти: Росія атакувала Запоріжжя КАБами, куди влучили

Керовані авіабомби влучили по приватному секторі обласного центру, пошкодивши житлові будинки та господарчі споруди.

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Атака на Запоріжжя - Федоров розкрив нові подробиці / Колаж: Главред, фото: Запорізька ОВА

Про що повідомив Іван Федоров:

Кількість постраждалих зросла з двох до п'яти

У приватному секторі зруйновані будинки

Двом дітям і трьом дорослим надають допомогу

П'ятеро людей, у тому числі двоє дітей, отримали поранення внаслідок російського удару керованими авіабомбами по Запоріжжю. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

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За його словами, авіабомби влучили по приватному сектору обласного центру.

"Російські керовані авіабомби ударили по приватному сектору обласного центру, зруйнували та пошкодили житлові будинки та господарчі споруди", - зазначив Федоров.

Спочатку повідомлялося про меншу кількість постраждалих.

"Внаслідок ворожого удару по Запоріжжю двоє людей отримали поранення", - повідомляв він у першому дописі.

Тоді йшлося про чоловіка 42 років та дівчину 17 років. Згодом дані уточнили - кількість постраждалих зросла до п'яти, і серед них виявилася ще одна дитина.

Серед п'ятьох поранених - 14-річний хлопець та 17-річна дівчина. Актуальний список включає учасників різного віку, яким наразі надають медичну допомогу.

"Усім постраждалим надається необхідна медична допомога", - повідомив Федоров.

КАБ / Інфографіка: Главред

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Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, голова Харківської ОВА Олег Синегубов розповідав про наслідки атаки дронів по кількох районах Харкова. Він зазначив, що пошкоджено парк та кінотеатр у Шевченківському районі і були влучання у житловому секторі. За даними ДСНС, внаслідок атак виникли пожежі та пошкоджено будівлі в Немишлянському і Шевченківському районах.

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер також повідомив про удар по портовій інфраструктурі Одещини 18 липня. Він додав, що вдарили по порту Одещини і постраждало іноземне судно під прапором Антигуа і Барбуда. За повідомленнями, внаслідок удару загинула одна людина, ще троє отримали поранення і були госпіталізовані.

16 липня голова Одеської ОВА повідомив про ракетний удар по житловому кварталу Одеси. Він зазначив, що пошкоджено цивільну інфраструктуру і сталися пожежі на місцях влучань. За попередніми даними, аналітики фіксували щонайменше три ракети, є загиблі та поранені, серед яких діти.

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Про персону: Іван Федоров Іван Сергійович Федоров (нар. 29 серпня 1988, Мелітополь, Запорізька область, УРСР) - український політик, громадський діяч, голова Запорізької обласної військової адміністрації з 2 лютого 2024 року З 2020 - Мелітопольський міський голова. У 2022 році, під час повномасштабного вторгнення військ Росії місто Мелітополь було окуповано. Після захоплення Мелітополя російськими військами відмовився співпрацювати з окупантами, після чого був викрадений російськими військовими. Наступного дня дві тисячі жителів міста вийшли на протест із вимогою його звільнення. Після шести днів полону Федоров був обміняний на полонених солдатів РФ. У лютому 2024 р. указом президента України призначений головою Запорізької ОВА.

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