Розкрито запаси ракет у РФ після ударів по Україні: у розвідці назвали число

Росія завдає ударів по об’єктах критичної інфраструктури та цивільних об’єктах.

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Росія атакує ракетами різних типів / Колаж: Главред, фото: УНІАН, МО Росії

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Росія має значні запаси різних типів ракет

РФ завдає ударів по об’єктах критичної інфраструктури

З початку червня російські війська здійснили на території України понад двісті ракетних пусків, під час масованих атак противник активно застосовував балістичну зброю.

РФ завдає ударів по об’єктах критичної інфраструктури та цивільних об’єктах, повідомили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України в коментарі NV.

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За інформацією української розвідки, станом на середину липня Росія має значні запаси різних типів ракет. Зокрема, в арсеналі залишається понад 100 балістичних ракет комплексу "Іскандер-М", близько 60 крилатих ракет "Іскандер-К", а також приблизно 100 гіперзвукових ракет "Кинжал".

Крім того, російські війська мають понад 450 крилатих ракет "Калібр" і понад 600 ракет "Онікс". Для стратегічної авіації, за даними ГУР, передбачено близько 100 ракет Х-101, які можуть застосовувати літаки Ту-95 і Ту-160.

Розвідка також оцінює запаси крилатих ракет Х-32, призначених для бомбардувальників Ту-22, у понад 250 одиниць. Кількість гіперзвукових ракет "Циркон", згідно з наведеними даними, перевищує 120 одиниць.

Окрім озброєння власного виробництва, Росія, як зазначається, має у своєму розпорядженні приблизно 50 балістичних ракет KN-23, поставлених Північною Кореєю.

Окремо повідомляється про наявність понад 400 керованих ракет РМ-48У, що використовуються в зенітних комплексах С-300 і С-400. Також, за даними української розвідки, у розпорядженні російських військ залишається обмежений запас керованих авіаційних ракет Х-69 для літаків сімейства Су.

/ Главред

Жданов оцінив загрозу ударів РФ по українських містах

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що Росія розширює можливості застосування FPV-дронів, використовуючи їх для атак на значно більшій відстані від лінії фронту. На його думку, у перспективі такі безпілотники можуть становити загрозу не лише для прифронтових районів, а й для великих українських міст.

Експерт припустив, що за певних технічних умов у зоні потенційного ураження можуть опинитися Київ, Дніпро та інші населені пункти, розташовані далеко від передової.

"В принципі, вони можуть долетіти навіть до Києва. Якщо ретранслятор забезпечує керування базовим дроном на відстані 200 кілометрів, а FPV ще відлітає від нього на 10–20 кілометрів, то глибина ураження виходить дуже значною", - каже він.

Разом з тим Жданов підкреслив, що для широкомасштабного застосування подібних систем Росії необхідно налагодити їхнє серійне виробництво та забезпечити підготовку достатньої кількості операторів.

Удари РФ по Україні - новини за темою

Раніше "Главред" повідомляв, що окупанти завдали удару по житловому кварталу Одеси. Пошкоджено триповерховий житловий будинок та автомобілі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що червень 2026 року став найсмертоноснішим місяцем для мирних жителів України з квітня 2022 року. Такий висновок ґрунтується на даних Місії ООН зі спостереження за дотриманням прав людини в Україні, яка фіксує наслідки російських атак.

Як повідомлялося раніше, Росія продовжує атакувати Київ дронами та ракетами. Ворог намагається адаптувати свої удари по столиці, щоб змусити українців покинути місто.

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Про джерело: ГУР Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) - розвідувальний орган Міністерства оборони України. Згідно із Законом України "Про розвідку" здійснює добування, аналітичне опрацювання, оброблення і надання розвідувальної інформації її споживачам, пише Вікіпедія.

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