У Києві пекло: Росія завдала наймасштабнішого ракетного удару по столиці

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Вночі 19 липня Росія влаштувала справжнє пекло в Києві. Столицю атакувала рекордна кількість балістичних ракет. У кількох районах міста зафіксовано пошкодження житлових будинків.
У Шевченківському районі через падіння уламків сталася пожежа в багатоквартирному житловому будинку - там же пошкоджено саму будівлю.
"На місце події вирушають екстрені служби, туди ж викликали медиків", - повідомив мер Києва Віталій Кличко.
У Дніпровському районі горять торговий центр та автомобілі.
У Деснянському районі, за попередньою інформацією, піднімається дим біля одного з торгових центрів, за іншою адресою горять автомобілі, також зафіксовано влучання в нежитлове приміщення.
У Святошинському районі горить приватний житловий будинок.
За попередньою інформацією, у Соломенському районі зафіксовано влучання у багатоквартирний житловий будинок. Там також горить будівля супермаркету. Екстрені служби вирушають на місце події.
"За попередніми даними, постраждали двоє людей. Всі гспіталізовані", - додав Кличко.
КМВА закликала мешканців та гостей столиці перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.
Наймасштабніший удар по Києву
За даними моніторингових каналів, удар по Києву був найпотужнішим з початку 2022 року.
"Антирекорд. Щойно по Києву запустили найбільшу кількість балістичних ракет за весь час війни. Росіяни запустили близько 40 ракет по столиці за 53 хвилини", - пишуть монітори.
Удари РФ по Україні - останні новини
Як повідомляв Главред, моніторингові канали писали, що Росія може завдати масованих ударів по Києву та області з використанням балістичних ракет. Загроза удару зберігається протягом найближчих двох днів.
У ГУР заявили, що окупаційна армія Росії отримала наказ посилити удари безпілотниками по цивільній інфраструктурі та транспорту в прифронтових і прикордонних районах України.
Крім того, ввечері 17 липня в Харкові пролунали вибухи - центр міста атакувала армія країни-агресора РФ, внаслідок чого є загиблий та поранені. Також внаслідок удару РФ загорівся автомобіль.
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