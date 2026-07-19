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У Києві пекло: Росія завдала наймасштабнішого ракетного удару по столиці

Марія Тупік
19 липня 2026, 02:48оновлено 19 липня, 03:32
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Після низки гучних вибухів у Києві мер столиці повідомив про перші наслідки атаки.
У Києві пекло: Росія завдала наймасштабнішого ракетного удару по столиці
Удар по Україні / Колаж "Главред", фото - скріншот із відео

Головне:

  • Росія атакує Київ ракетами
  • Наслідки удару по столиці

Вночі 19 липня Росія влаштувала справжнє пекло в Києві. Столицю атакувала рекордна кількість балістичних ракет. У кількох районах міста зафіксовано пошкодження житлових будинків.

У Шевченківському районі через падіння уламків сталася пожежа в багатоквартирному житловому будинку - там же пошкоджено саму будівлю.

відео дня

"На місце події вирушають екстрені служби, туди ж викликали медиків", - повідомив мер Києва Віталій Кличко.

У Дніпровському районі горять торговий центр та автомобілі.

У Деснянському районі, за попередньою інформацією, піднімається дим біля одного з торгових центрів, за іншою адресою горять автомобілі, також зафіксовано влучання в нежитлове приміщення.

У Святошинському районі горить приватний житловий будинок.

За попередньою інформацією, у Соломенському районі зафіксовано влучання у багатоквартирний житловий будинок. Там також горить будівля супермаркету. Екстрені служби вирушають на місце події.

"За попередніми даними, постраждали двоє людей. Всі гспіталізовані", - додав Кличко.

КМВА закликала мешканців та гостей столиці перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.

Наймасштабніший удар по Києву

За даними моніторингових каналів, удар по Києву був найпотужнішим з початку 2022 року.

"Антирекорд. Щойно по Києву запустили найбільшу кількість балістичних ракет за весь час війни. Росіяни запустили близько 40 ракет по столиці за 53 хвилини", - пишуть монітори.

У Києві пекло: Росія завдала наймасштабнішого ракетного удару по столиці
Ракета Циркон / Інфографіка Главред

Удари РФ по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, моніторингові канали писали, що Росія може завдати масованих ударів по Києву та області з використанням балістичних ракет. Загроза удару зберігається протягом найближчих двох днів.

У ГУР заявили, що окупаційна армія Росії отримала наказ посилити удари безпілотниками по цивільній інфраструктурі та транспорту в прифронтових і прикордонних районах України.

Крім того, ввечері 17 липня в Харкові пролунали вибухи - центр міста атакувала армія країни-агресора РФ, внаслідок чого є загиблий та поранені. Також внаслідок удару РФ загорівся автомобіль.

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