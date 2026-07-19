Дружина Пивоварова публічно підтримала його після чуток про весілля - деталі

Обраницю популярного артиста Дашу Чередниченко помітили за лаштунками масштабного київського фестивалю.

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Артем Пивоваров - дружина / колаж: Главред, фото: instagram.com, Артем Пивоваров

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Як виглядала обраниця Артема Пивоварова

Чому ходять чутки про таємне весілля співака

Популярний український співак Артем Пивоваров 18 липня дав грандіозний концерт на Atlas Festival. Музикант, як завжди, влаштував для публіки яскраве шоу, проте головним сюрпризом вечора стала присутність на заході його коханої, з якою, за чутками, співак таємно уклав офіційний шлюб. Про це повідомляє ТСН.

Як з'ясувалося, на Atlas Festival артист приїхав не сам. У фан-зоні помітили його дружину Дашу Чередниченко, з якою виконавець, за чутками, нещодавно уклав таємний шлюб. Дівчину вдалося сфотографувати, коли вона проходила безпосередньо під сценою, спостерігаючи за виступом чоловіка. Для публічного виходу Даша обрала стильний чорний наряд, доповнений ефектною зачіскою з ефектом мокрого волосся.

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Дружина Артема Пивоварова на Atlas / скрін з відео

Цей вихід став особливим, оскільки пара тривалий час ретельно приховувала свої стосунки, не коментуючи зміни в особистому житті.

Чутки про те, що серце Артема Пивоварова тепер офіційно зайняте, з’явилися після розслідування відомого блогера Богдана Беспалова. Саме він першим повідомив широкій аудиторії, що артист таємно одружився з Дашею Чередниченко.

Богдан Беспалов про весілля Артема Пивоварова / скрін з Telegram

Головним і незаперечним доказом одруження співака став офіційний документ. Блогер зумів роздобути ексклюзивні скріншоти платіжних реквізитів, у яких Даша фігурує вже не під своїм дівочим прізвищем, а під прізвищем чоловіка.

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Про персону: Артем Пивоваров Артем Пивоваров - український співак, автор пісень, саунд-продюсер, колишній тренер шоу "Голос країни-13". Випустив 5 студійних альбомів і 20 синглів. Автор проєкту "Твої вірші, мої ноти". Лауреат двох премій YUNA (2021, 2022) та ордена "За заслуги" третього ступеня.

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