Загострення на важливому напрямку: ворог готує плацдарм для проникнення в місто

Окупанти нарощують інтенсивність атак на підступах до Костянтинівки та намагаються розширити зону контролю.

https://glavred.net/front/obostrenie-na-vazhnom-napravlenii-vrag-gotovit-placdarm-dlya-proniknoveniya-v-gorod-10769897.html Посилання скопійоване

Окупанти намагаються закріпитися в районі Іллінівки / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Коротко:

РФ посилює тиск на Костянтинівку

Бої тривають біля Іллінівки

Активність також у Ступочках

Російські війська продовжують посилювати тиск на Костянтинівському напрямку, поступово розширюючи зону свого впливу навколо міста та створюючи передумови для подальших спроб просування в його межі.

За оновленими даними аналітиків DeepState, окупаційні підрозділи активізували наступальні дії на південь від Іллінівки. За оцінками аналітиків, у разі контролю над цим районом противник зможе розширити можливості для перекидання піхоти та проведення інфільтраційних операцій у напрямку Костянтинівки.

відео дня

Раніше подібну роль для російських сил виконував населений пункт Бересток, де вони накопичували ресурси перед подальшими атаками. Тепер аналогічне значення, за даними спостережень, може переходити до району Іллінівки.

Тиск зі східного напрямку та ризик плацдармів

Також фіксується посилення тиску зі східного напрямку — в районах Ступочок і Предтечиного. Однією з пріоритетних цілей противника називають Новодмитрівку. У разі її захоплення російські війська можуть отримати додатковий плацдарм для подальшого просування в північні райони Костянтинівки.

Експерти відзначають, що контроль над Іллінівкою та Новодмитрівкою потенційно здатний створити загрозу для північної частини міста та ускладнити логістику між його окремими районами.

Окремо зазначається, що ситуацію ускладнюють регулярні удари керованими авіабомбами та висока активність російської авіації, яка супроводжується безперервними штурмовими діями.

DeepState / Інфографіка: Главред

Українські військові, що утримують оборону на цьому напрямку, повідомляють про значне навантаження через нестачу особового складу та інтенсивність атак противника.

Також, за наявною інформацією, на рівні військового командування обговорюються зміни в підходах до розподілу підкріплень між підрозділами. Зокрема, розглядається варіант зменшення практики створення нових частин на користь доукомплектування вже діючих бойових бригад, які безпосередньо стримують наступ російських сил.

Чи здатні локальні штурми РФ змінити ситуацію - думка експерта

Військовий оглядач Олександр Коваленко в інтерв’ю Главреду зазначив, що у війні Росії проти України поступово формується тенденція, яка більше працює на користь України. Водночас він підкреслив, що говорити про перелом на фронті поки зарано.

За його словами, російська армія поступово втрачає свій наступальний потенціал. У 2025–2026 роках бойові дії з боку РФ, як стверджує експерт, здебільшого зводяться до локальних штурмів із високими втратами, тоді як загальна інтенсивність і темпи просування знизилися.

Коваленко вважає, що в таких умовах Росія дедалі частіше опиняється в тактичному глухому куті та може бути змушена перейти до оборонної моделі ведення війни. Водночас Україна, за його оцінкою, нарощує ударні спроможності, що створює передумови для змін на полі бою.

"В умовах kill-зон і динамічної високотехнологічної війни людський ресурс не здатний зруйнувати оборону або прорвати kill-зону без величезних втрат. Тому Росія заходить у глухий кут", — наголосив експерт.

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, у травні російські війська змогли захопити лише 14 кв. км української території. За даними аналітиків DeepState, це найнижчий місячний показник просування ворога за останні три роки.

Крім того, російські окупанти продовжують штурмувати позиції українських військових у Донецькій області. Однак не можна говорити про те, що саме цей напрямок буде основним під час літнього наступу. Ворог також може готуватися до відкриття нового напрямку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела.

Нагадаємо, що на Запоріжжі російські війська активізували бойові дії. Окупантам наказали вийти на околиці Оріхова до 31 травня. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин.

Читайте також:

Про джерело: DeepState DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред