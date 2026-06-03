У день відкриття ПМЕФ-2026 дрони атакували Санкт-Петербург: місто затягнуло чорним димом

Горить "Петербурзький нафтовий термінал" — один із найбільших російських терміналів з перевалки нафтопродуктів у Балтійському регіоні.

https://glavred.net/war/v-den-otkrytiya-pmef-2026-drony-atakovali-sankt-peterburg-gorod-zatyanulo-chernym-dymom-10769903.html Посилання скопійоване

Дрони атакували Санкт-Петербург — над містом здіймаються клуби чорного диму / Колаж: Главред, фото: Astra, Supernova+, Exilenova+

Що сталося:

Мешканці Санкт-Петербурга заявили про серію потужних ранкових вибухів

Після нальоту дронів загорівся Петербурзький нафтовий термінал

Масована атака безпілотників збіглася з відкриттям форуму ПМЕФ

У російському Санкт-Петербурзі після атаки дронів горить найбільший з нафтоперевалочних комплексів на північному заході Росії — АТ "Петербурзький нафтовий термінал". Атака сталася 3 червня, у день відкриття важливої для країни-агресора події — Петербурзького міжнародного економічного форуму (ПМЕФ). На захід приїдуть, зокрема, й іноземні бізнесмени.

Вранці в середу, 3 червня, мешканці Санкт-Петербурга повідомили про велику кількість вибухів і пожежу в місті, пише російський Telegram-канал Astra.

відео дня

Губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко заявив, що над регіоном "збито 50 БПЛА, бойові дії тривають".

Атаку на АТ "Петербурзький нафтовий термінал" і подальшу пожежу в Санкт-Петербурзі глава регіону ніяк не коментує.

Дивіться відео - У Санкт-Петербурзі клуби чорного диму після атаки дронів:

Оновлено. Губернатор Санкт-Петербурга Олександр Беглов заявив, що внаслідок ударів БПЛА у Кронштадті, а також у Кіровському та Красносільському районах пошкоджено декілька об'єктів інфраструктури, а також постраждали кілька осіб (загиблих немає). Конкретні назви уражених об'єктів у Кронштадті місцева влада поки що не уточнює.

Петербурзький нафтовий термінал - що про нього відомо

Як повідомляє газета "Комерсант", АТ "Петербурзький нафтовий термінал" — один з найбільших російських терміналів з перевалки нафтопродуктів у Балтійському регіоні, сучасний спеціалізований перевантажувальний комплекс і найбільша на сьогоднішній день стивідорна компанія Великого порту Санкт-Петербурга.

На його території загальною площею 37 га розташовано 21 резервуар для зберігання світлих і темних нафтопродуктів. Пропускна здатність — 12,5 млн тонн на рік. Визнано підприємством, що має стратегічне значення для забезпечення безпеки РФ.

З 2000 року включено до реєстру суб'єктів природних монополій. За даними "СПАРК-Інтерфакс", виручка ПНТ за 2024 рік склала 8,6 млрд руб., прибуток — 5,8 млрд руб. У 2020 році було відвантажено 8,2 млн тонн нафтопродуктів.

Кадри пожежі після атаки дронів на термінал / Фото: Exilenova+

ПМЕФ 2026

З 3 по 6 червня в Петербурзі пройде Петербурзький міжнародний економічний форум (ПМЕФ).

З 2016 року місцем проведення ПМЕФ є конгрессно-виставковий центр (КВЦ) "Експофорум", розташований за адресою: Петербурзьке шосе, буд. 64/1.

Зазначимо, що від нафтового терміналу, який сьогодні зазнав атаки, до "Експофоруму" — близько 17 кілометрів.

До речі, за даними російських ЗМІ, російський диктатор Володимир Путін має взяти участь у Петербурзькому міжнародному економічному форумі, який проходить з 3 по 6 червня 2026 року.

У рамках ділової програми форуму Путін має виступити з промовою, присвяченою контурам нового світового порядку та технологічному суверенітету.

На сесії також очікуються виступи лідерів інших країн, серед яких президент Узбекистану Шавкат Мірзійоєв, президент Танзанії Самія Сулуху Хасан, а також високопоставлені представники Китаю та Саудівської Аравії.

Дивіться відео — Петербурзький нафтовий термінал атакують дрони:

Атаки на території Росії — останні новини

Як писав Главред, в ніч на 3 червня в Мічурінську Тамбовської області РФ був атакований дронами і загорівся завод "Прогрес", що випускає обладнання для систем управління авіаційною та ракетною технікою.

У ніч на 2 червня в Краснодарському краї РФ невідомі дрони атакували один з найбільших у регіоні нафтопереробних заводів — Ільський НПЗ. На місці влучень спалахнула масштабна пожежа.

У промисловій частині Саратова в ніч на неділю, 31 травня, спалахнула масштабна пожежа. Містяни розповідали про гучні вибухи та яскраве сяйво над районом, де розташований місцевий нафтопереробний завод.

У ніч на 29 травня в різних регіонах країни-агресора РФ прогриміли вибухи на тлі атаки дронів. Гучно було у Волгоградській та Ярославській областях, а також у Краснодарському краї.

Рано вранці 27 травня в російських містах Воронеж і Таганрог пролунала серія вибухів. У Таганрозі під удар міг потрапити авіаційний ремонтний завод 325 / ВАТ "325 АРЗ".

У Воронежі після вибухів піднявся чорний дим. За попередніми даними, атака могла статися на аеродром або авіабазу Повітряно-космічних сил РФ "Балтімор", який використовується для нанесення авіаударів по території України.

Інші новини:

Про джерело: Exilenova+ Exilenova+ — це Telegram-канал, який публікує оперативні новини, фото та відео про війну Росії проти України, атаки безпілотників, пожежі на військових об’єктах та інші інциденти. Канал працює в Telegram за адресою @exilenova_plus. Аудиторія — понад 100 тисяч підписників. Автори пропонують надсилати новини та матеріали через бот. Канал анонімний — імена адміністраторів публічно не розкриваються. Канал часто поширює перші відео атак безпілотників або пожеж на об'єктах у РФ, які пізніше можуть підхоплювати ЗМІ.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред