Сенсаційне відкриття вчених: віруси знайшли новий спосіб обдурити імунну систему

Імунні клітини, очищуючи організм від клітинних відходів, можуть мимоволі переносити вірусні частинки у здорові тканини, сприяючи поширенню інфекції.

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Вчені зробили важливе відкриття / Колаж: Главред, фото: Pexels/Pavel Danilyuk, Pixabay/Skica911

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Дослідники виявили особливі позаклітинні везикули

Віруси здатні ховатися всередині деяких структур

Австралійські вчені виявили раніше невідомий механізм, який віруси можуть використовувати для поширення в організмі.

Результати дослідження опубліковано в авторитетному журналі Nature Communications.

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Під час вивчення процесу природної загибелі клітин дослідники виявили особливі позаклітинні везикули, які отримали назву F-ApoEVs, або "слід смерті". У нормі вони допомагають імунній системі знаходити та видаляти залишки загиблих клітин.

Однак експерименти показали, що віруси здатні ховатися всередині цих структур. У результаті імунні клітини, очищаючи організм від клітинного сміття, можуть ненавмисно переносити вірусні частинки в здорові тканини, сприяючи поширенню інфекції.

На думку вчених, це відкриття допоможе краще зрозуміти механізми розвитку вірусних захворювань і в перспективі може стати основою для створення нових методів лікування, спрямованих на запобігання поширенню вірусів в організмі.

Звички, які непомітно впливають на роботу мозку

Дослідники зазначають, що розумові здібності не є постійною величиною, заданою людині від народження. За даними сучасних наукових досліджень, пам’ять, здатність концентруватися та швидкість мислення значною мірою залежать від повсякденного способу життя.

Фахівці наголошують, що деякі щоденні звички можуть поступово погіршувати когнітивні функції. Неправильний режим, недостатня розумова активність та інші фактори з часом можуть негативно позначитися на ефективності роботи мозку та знизити його здатність до навчання й обробки інформації.

Раніше вчені розповіли, у якому віці відбувається старіння мозку. Вчені визначили п’ять ключових вікових переломних моментів, які кардинально змінюють структуру та роботу людського мозку протягом життя.

Як писав Главред, раніше вчені розкрили секрет існування спогадів. Мозок людини зберігає спогади не випадково, а завдяки складній системі молекулярних "таймерів", які визначають, яку інформацію варто залишити.

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Про джерело: Nature Communications Nature Communications - це рецензований науковий журнал відкритого доступу, який видає Nature Portfolio з 2010 року. Видання публікує оригінальні дослідження з широкого кола галузей природничих наук, зокрема біології, медицини, фізики, хімії, наук про Землю та міждисциплінарних напрямків. Журнал виходить виключно в онлайн-форматі, має високий імпакт-фактор і вважається одним з провідних міжнародних наукових майданчиків, де публікуються результати фундаментальних і прикладних досліджень, що мають значний вплив на розвиток науки.

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