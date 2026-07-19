"Тепер є васалом": історик висловив несподіваний прогноз щодо майбутнього Росії

На думку Девіса, нинішня війна не зміцнила позиції Кремля, а, навпаки, викрила структурні проблеми.

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Атака, Москва, Путін / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, скріншот із відео

Про що сказав Норман Девіс:

Путін, на думку історика, програв в Україні

Росія стає дедалі більш залежною від Китаю

Експерт припустив майбутній розпад Російської Федерації

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну стало стратегічною поразкою Володимира Путіна і може наблизити початок розпаду Російської Федерації. Таку думку висловив британсько-польський історик Норман Девіс в ефірі програми On the Record на телеканалі TVP World, повідомляє Kyiv Post.

За словами історика, головна геополітична мета Кремля - відновлення Російської чи Радянської імперії в новому вигляді - фактично провалилася.

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"Спроби Путіна відтворити Радянську або, принаймні, Російську імперію в новій формі зазнали значного провалу", - заявив Девіс.

Історик зазначив, що за понад двадцять років перебування при владі Володимир Путін зумів повернути під вплив Москви лише окремі елементи колишнього радянського простору, проте повномасштабна війна проти України продемонструвала реальні можливості сучасної російської армії.

"Це демонстрація слабкості Росії", - підкреслив експерт.

На думку Девіса, російські Збройні сили вже не мають того потенціалу, який колись мала радянська Червона армія після закінчення Другої світової війни.

Крім того, історик звернув увагу на зростаючу залежність Москви від Пекіна.

"Росія тепер є васалом Китаю", - вважає він.

За словами Девіса, особливо помітний вплив Китаю на російському Далекому Сході, де китайський бізнес активно домінує в торгівлі та використовує природні ресурси регіону.

Саме цей регіон, на думку історика, з часом може стати відправною точкою для можливих процесів дезінтеграції Російської Федерації.

Експерт також припустив, що в довгостроковій перспективі Китай може спробувати повернути контроль над Владивостоком, який у XIX столітті перейшов від імперії Цін до Російської імперії.

На думку Девіса, нинішня війна не посилила позиції Кремля, а, навпаки, оголила структурні проблеми російської держави та значно послабила її міжнародний вплив.

Нагадаємо, що колишній голова Луганської ВГА Георгій Тука під час інтерв’ю наголосив на ризику подальшої дезінтеграції країни. За його словами, реальна загроза розпаду Росії може виникнути за умови збереження нинішніх тенденцій і призведе до нових викликів для безпеки регіону.

Як раніше повідомляв "Главред", голова Комітету економістів Андрій Новак висловив занепокоєння щодо внутрішніх процесів у РФ. Новак звернув увагу на складні відцентрові політичні процеси та закликав профільні відомства негайно втрутитися для врегулювання ситуації, що склалася, щоб уникнути ланцюгової реакції в регіонах.

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