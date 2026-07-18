Неприємно: стало відомо, як пройшла зустріч принца Гаррі та Меган з королем

І знову інсайдери кажуть, що Меган Маркл залишилася незадоволеною.

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Принц Гаррі та Меган Маркл зустрілися з королем / колаж: Главред, фото: instagram.com, sussexroyal

Коротко:

Як пройшла зустріч короля з сином

Що кажуть інсайдери

Возз'єднання королівської сім'ї, можливо, пройшло не так, як планувала Меган Маркл.

"Складається враження, що з точки зору Меган зустріч із Чарльзом і Каміллою не була цілком теплою та дружньою", - заявив королівський біограф Крістофер Андерсен виданню Page Six.

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Раніше цього місяця принц Гаррі та Меган Маркл, разом зі своїми дітьми - принцом Арчі та принцесою Лілібет - зустрілися з королем Чарльзом і королевою Каміллою вперше за чотири роки і вперше після того, як монарх оголосив, що у нього рак.

Принц Гаррі з дітьми / фото: instagram.com, meghan

Букінгемський палац підтвердив, що зустріч відбулася в Хайгроув-Хаус, приватній заміській резиденції монарха в Глостерширі, Англія. Фотографії зустрічі, як очікується, не будуть опубліковані.

Востаннє 77-річний Чарльз бачився зі своїми онуками у 2022 році, коли вони були присутні на Платиновому ювілеї королеви Єлизавети II.

Візит не обійшовся без проблем.

Тоді Сассексам було відмовлено у наданні охорони за рахунок платників податків, а Букінгемський палац відкликав свою пропозицію дозволити парі зупинитися в королівській резиденції, внаслідок чого Гаррі більшу частину поїздки провів наодинці.

Принц Гаррі та Меган Маркл відвідали короля / фото: instagram.com, Меган Маркл

Джерело повідомило виданню People, що поїздка "перетворилася на кошмар" для Маркл, оскільки їй довелося виїхати раніше запланованого терміну разом із дітьми.

Принц Гаррі неодноразово звертався до суду, намагаючись домогтися забезпечення безпеки своєї сім'ї під час візитів до Великої Британії, але йому неодноразово відмовляли.

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Зазначимо, як повідомляв Главред, раніше відомий український актор Володимир Ращук, який вразив шанувальників кардинальним схудненням, зізнався в тому, чого боїться найбільше.

Раніше також стало відомо, що король Чарльз зазвичай їсть двічі на день - рано вранці та пізно ввечері.

Про особу: принц Гаррі Принц Гаррі, герцог Сассекський, - п'ятий у списку спадкоємців британського престолу. З 2018 року одружений з американською актрисою Меган Маркл, яка у 2019 році народила сина Арчі, а у 2021 році - дочку Лілібет. У 2020 році Гаррі та Меган зняли з себе обов’язки, пов’язані з королівською родиною, і переїхали до США, повідомляє Вікіпедія. 10 квітня 2025 року прибув з неоголошеним візитом до Львова, відвідав центр реабілітації цивільних медиків та поранених військових і зустрівся з 10-річним хлопчиком, який вижив, але втратив матір після удару російських окупантів по Вінниці. Сам Гаррі повідомив, що це його перший, але не останній візит до України.

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