Дрон РФ вдарив по пасажирському поїзду на Запоріжжі: здійнялась пожежа, є постраждала

За попередніми даними, легке поранення отримала одна з провідниць, наразі їй надають медичну допомогу.

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Росіяни обстріляли пасажирський поїзд на Запоріжжі / Колаж: Главред, фото: УЗ

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Ворожий дрон атакував пасажирський поїзд на Запоріжжі

Завчасна евакуація врятувала життя пасажирів

Обстріли понівечили понад 50 будинків у місті

Російські війська здійснили черговий теракт проти цивільного населення, атакувавши безпілотником пасажирський поїзд у Запорізькій області. Завдяки чітким та оперативним діям залізничників трагедії вдалося уникнути, повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

Оперативна евакуація та стан постраждалих

Трагічних наслідків вдалося уникнути завдяки пильності моніторингової групи компанії, яка вчасно зорієнтувалася в ситуації та дала команду на термінову евакуацію пасажирів.

За попередньою інформацією, легкі травми отримала одна з провідниць. Наразі медики надають їй усю необхідну допомогу.

Пасажирів атакованого рейсу оперативно доправляють до Запоріжжя автобусними маршрутами, які організували у співпраці з обласною військовою адміністрацією.

"Безпека пасажирів і працівників залізниці залишається пріоритетом, тож рух поїздів у регіоні буде під максимальним контролем наших моніторингових груп", - наголосили в "Укрзалізниці".

Через безпекову ситуацію можливі зміни у логістиці (організація трансферів автобусами чи приміськими електричками до/з Запоріжжя). Пасажирів закликають уважно стежити за персоналізованими сповіщеннями у застосунку "Укрзалізниці".

Масовані удари по Запоріжжю: руйнування у приватному секторі

Атака на потяг відбулася на тлі обстрілів самого обласного центру. Як повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, внаслідок ворожих ударів, що тривали впродовж минулої доби та цієї ночі, суттєвих руйнувань зазнав житловий сектор міста.

Під ударом опинилися три райони Запоріжжя: Шевченківський, Дніпровський та Олександрівський. Загалом ворожі удари понівечили 51 приватний будинок та зруйнували одне нежитлове приміщення.

У будівлях вибито шибки та двері, потрощено дахи, а в деяких оселях частково зруйновано стіни. Наразі комунальні та рятувальні служби працюють у посиленому режимі. Станом на ранок у 30 будинках вікна вже встигли закрити підручними матеріалами, ліквідація наслідків обстрілів триває.

Можливе розширення ударів РФ

Військовий експерт Олег Жданов заявив, що російські війська працюють над збільшенням дальності використання FPV-дронів, що потенційно може дозволити застосовувати їх не тільки в районах безпосереднього ведення бойових дій.

За його словами, розвиток таких технологій створює додаткові ризики для міст, які знаходяться на значній відстані від лінії фронту. Серед можливих цілей він назвав Київ, Дніпро та інші великі населені пункти.

Експерт зазначив, що за наявності спеціальних засобів керування та ретрансляції безпілотники можуть долати значні відстані.

"В принципі, вони можуть долетіти навіть до Києва. Якщо ретранслятор забезпечує керування базовим дроном на відстані 200 кілометрів, а FPV ще відлітає від нього на 10–20 кілометрів, то глибина ураження виходить дуже значною", - каже він.

При цьому Жданов підкреслив, що для масового застосування подібних комплексів необхідні не тільки технічні можливості, а й масштабне виробництво дронів, а також підготовка великої кількості фахівців для їхнього керування.

Shahed-136 / Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні - новини за темою

Раніше "Главред" повідомляв, що окупанти завдали удару по житловому кварталу Одеси. Пошкоджено триповерховий житловий будинок та автомобілі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що червень 2026 року став найсмертоноснішим місяцем для мирних жителів України з квітня 2022 року. Такий висновок ґрунтується на даних Місії ООН зі спостереження за дотриманням прав людини в Україні, яка фіксує наслідки російських атак.

Як повідомлялося раніше, Росія продовжує атакувати Київ дронами та ракетами. Ворог намагається адаптувати свої удари по столиці, щоб змусити українців покинути місто.

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Про джерело: "Укрзалізниця" Акціонерне товариство "Українська залізниця" (АТ "Укрзалізниця", Укрзалізниця) - національний перевізник вантажів та пасажирів, пише Вікіпедія. Де-факто є державним підприємством-монополістом у сфері залізничних перевезень. Компанія забезпечує майже 82 % вантажних і 36 % пасажирських перевезень, здійснюваних всіма видами транспорту. За обсягами вантажних перевезень українська залізниця займає четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись лише залізницям Китаю, Росії та Індії. "Укрзалізниця" - акціонерне товариство, 100 % акцій якого належать державі. Компанія входить до переліку держпідприємств, які не підлягають приватизації.

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