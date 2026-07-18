"Чую, що кажуть люди": Зеленський анонсував важливі рішення щодо армії

Президент розповів про важливі розмови з колишнім міністром і головнокомандувачем.

https://glavred.net/ukraine/slyshu-chto-govoryat-lyudi-zelenskiy-anonsiroval-vazhnye-resheniya-po-armii-10781678.html Посилання скопійоване

Зеленський вийшов з важливою заявою / Колаж: Главред, фото: t.me/zedigital, t.me/osirskiy, t.me/V_Zelenskiy_official

Головне:

Зеленський пообіцяв напрацювати рішення щодо армії

Федоров анонсував важливі зміни після розмови з президентом

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 18 липня заявив, що за останні два дні провів багато консультацій. Він підтвердив, що чує голос українців, ймовірно маючи на увазі масові протести у великих містах.

"Звісно, я чую, що кажуть люди. Довго говорив сьогодні з Михайлом Федоровим. Я говорив сьогодні також з Олександром Сирським. Рішення щодо армії будуть напрацьовані", - наголосив він.

відео дня

Олександр Сирський / Інфографіка: Главред

Колишній міністр оборони України Михайло Федоров також прокоментував ситуацію на тлі його відставки. Він зазначив, що зміни в Україні обов'язково будуть.

"Ви мені дякували за Мрію та Дію. Від себе дякую за надію. Такої відповідальності не відчував навіть на урядових посадах. Дякую ветеранам та військовим за те, що тримаєте фронт і честь. Діалог є. Вірю, що все вдасться", - додав він.

Хто з генералів може замінити Сирського на посаді головкома

Главред писав, що за словами спеціальної кореспондентки ТСН Юлії Кирієнко, після відставки Михайла Федорова та його публічної критики військового керівництва питання можливої заміни Олександра Сирського стало одним із ключових у політичному порядку денному.

Серед найбільш підготовлених кандидатур у кадровому резерві журналістка назвала сім генералів: начальник Генерального штабу Андрій Гнатов, заступник начальника Генштабу Ігор Скибюк, командувач Об'єднаних сил Михайло Драпатий, командувач Десантно-штурмових військ Олег Апостол, командувач Сухопутних військ Геннадій Шаповалов, керівник ОК "Схід" Віктор Ніколюк, командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський.

Відставка Федорова - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що за словами радника Офісу президента України Сергія Лещенка, сигнал від протестувальників було почуто, але потрібен час для втілення рішень.

Напередодні стало відомо, що відставка Михайла Федорова з посади міністра оборони України викликала широкий суспільний резонанс і суперечки щодо причин такого кадрового рішення.

Раніше повідомлялося, що масові мітинги відбуваються вже кілька днів поспіль в Києві та інших великих містах України проти відставки Михайла Федорова з посади міністра оборони.

Читайте також:

Про персону: Михайло Федоров Федоров Михайло - український підприємець та державний діяч. З 29 серпня 2019 року - віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України в уряді Олексія Гончарука та Дениса Шмигаля. З 14 січня до липня 2026 року - міністр оборони України. Ініціатор електронного сервісу державних послуг "Дія". Наймолодший міністр в історії української політики. У минулому Народний депутат України IX скликання. Учасник списку "Forbes 30 до 30" як молодий візіонер. Радник Президента (поза штатом) з цифрового напрямку. Керівник digital-напряму передвиборчої кампанії кандидата в президенти України Володимира Зеленського 2019 року. Член Ради національної безпеки і оборони України з 19 березня 2021 року. Член Ставки Верховного Головнокомандувача України з 22 листопада 2023 року.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред