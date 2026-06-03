Випускає деталі для ракет Х-101: після атаки дронів горить військовий завод у Мічурінську

Коротко:
- Вночі безпілотники атакували підприємство в Тамбовській області
- На оборонному заводі "Прогрес" почалася масштабна пожежа
- У мережу потрапили кадри горіння виробничих потужностей
В ніч на 3 червня в Мічурінську Тамбовської області РФ був атакований дронами і загорівся завод "Прогрес", що випускає обладнання для систем управління авіаційною та ракетною технікою.
Про "прильоти" на завод близько другої години ночі написав Telegram-канал Exilenova+. У мережі з'явилися кадри пожежі на підприємстві.
Дивіться відео - У Мічурінську горить завод "Прогрес":
Російський Telegram-канал Astra геолокував відео з кадрами пожежі, зняті очевидцями в ніч на 3 червня. За даними аналітиків, завод "Прогрес" у Мічурінську Тамбовської області дійсно атаковано і він горить. OSINT-аналітик встановив, що відео знято через дорогу від виробничої потужності заводу.
Раніше завод "Прогрес" вже піддавався українським атакам, а саме — у лютому 2026 року, у червні 2025-го та у грудні 2024 року.
АТ "Мічурінський завод "Прогрес" — велике промислове підприємство, що спеціалізується на високотехнологічному машинобудуванні. За інформацією проєкту War & Sanction Головного управління розвідки України, на підприємстві "Прогрес" виробляють датчики МП-95, які можуть використовуватися для проведення випробувань і контролю систем ракет X-101. Також проект стверджує, що на заводі виробляють гіромотори для ракет Х-59М2 і Х-59М2А. Цей компонент використовується в датчиках кутових швидкостей.
Окрім систем управління авіаційною та ракетною технікою, "Прогрес" також виробляє електротехніку цивільного призначення та обладнання для газо- і нафтопроводів.
Губернатор Тамбовської області Євген Первишов підтвердив пряму атаку дронів на регіон. За його словами, "в результаті падіння безпілотників ЗСУ постраждали багатоквартирний будинок, бібліотека та школа мистецтв, у яких вибито скло, а також господарські будівлі промислового підприємства". Постраждалих нібито немає. При цьому про атаку на завод "Прогрес" російський чиновник не згадав.
Атаки на території Росії — останні новини
Як писав Главред, у російському Санкт-Петербурзі після атаки дронів горить найбільший з нафтоперевалочних комплексів на північному заході Росії — АТ "Петербурзький нафтовий термінал". Атака сталася 3 червня, у день відкриття важливої для країни-агресора події — Петербурзького міжнародного економічного форуму (ПМЕФ). На захід приїдуть, зокрема, й іноземні бізнесмени.
У ніч на 2 червня в Краснодарському краї РФ невідомі дрони атакували один з найбільших у регіоні нафтопереробних заводів — Ільський НПЗ. На місці влучень спалахнула масштабна пожежа.
У промисловій частині Саратова в ніч на неділю, 31 травня, спалахнула масштабна пожежа. Містяни розповідали про гучні вибухи та яскраве сяйво над районом, де розташований місцевий нафтопереробний завод.
У ніч на 29 травня в різних регіонах країни-агресора РФ прогриміли вибухи на тлі атаки дронів. Гучно було у Волгоградській та Ярославській областях, а також у Краснодарському краї.
Рано вранці 27 травня в російських містах Воронеж і Таганрог пролунала серія вибухів. У Таганрозі під удар міг потрапити авіаційний ремонтний завод 325 / ВАТ "325 АРЗ".
У Воронежі після вибухів піднявся чорний дим. За попередніми даними, атака могла статися на аеродром або авіабазу Повітряно-космічних сил РФ "Балтімор", який використовується для нанесення авіаударів по території України.
Інші новини:
- Розвідка попередила про новий масований удар по Україні — коли він відбудеться
- Кремль знайшов альтернативу мобілізації в Росії: розкрито таємний план
- Кремль поставив небезпечну мету у війні — у чому складність для України
Про джерело: Exilenova+
Exilenova+ — це Telegram-канал, який публікує оперативні новини, фото та відео про війну Росії проти України, атаки безпілотників, пожежі на військових об’єктах та інші інциденти.
Канал працює в Telegram за адресою @exilenova_plus.
Аудиторія — понад 100 тисяч підписників.
Автори пропонують надсилати новини та матеріали через бот.
Канал анонімний — імена адміністраторів публічно не розкриваються.
Канал часто поширює перші відео атак безпілотників або пожеж на об'єктах у РФ, які пізніше можуть підхоплювати ЗМІ.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред