Випускає деталі для ракет Х-101: після атаки дронів горить військовий завод у Мічурінську

"Прогрес" випускає прилади для ракет Х-101 та авіаційної техніки. Місцевий губернатор спробував приховати факт удару по заводу.

https://glavred.net/war/vypuskaet-detali-dlya-raket-h-101-posle-ataki-dronov-gorit-voennyy-zavod-v-michurinske-10769900.html Посилання скопійоване

Мічурінський завод "Прогрес" атакували дрони / Колаж: Главред, фото: сайт заводу, t.me/exilenova_plus

Коротко:

Вночі безпілотники атакували підприємство в Тамбовській області

На оборонному заводі "Прогрес" почалася масштабна пожежа

У мережу потрапили кадри горіння виробничих потужностей

В ніч на 3 червня в Мічурінську Тамбовської області РФ був атакований дронами і загорівся завод "Прогрес", що випускає обладнання для систем управління авіаційною та ракетною технікою.

Про "прильоти" на завод близько другої години ночі написав Telegram-канал Exilenova+. У мережі з'явилися кадри пожежі на підприємстві.

відео дня

Дивіться відео - У Мічурінську горить завод "Прогрес":

Скріншот

Російський Telegram-канал Astra геолокував відео з кадрами пожежі, зняті очевидцями в ніч на 3 червня. За даними аналітиків, завод "Прогрес" у Мічурінську Тамбовської області дійсно атаковано і він горить. OSINT-аналітик встановив, що відео знято через дорогу від виробничої потужності заводу.

Раніше завод "Прогрес" вже піддавався українським атакам, а саме — у лютому 2026 року, у червні 2025-го та у грудні 2024 року.

АТ "Мічурінський завод "Прогрес" — велике промислове підприємство, що спеціалізується на високотехнологічному машинобудуванні. За інформацією проєкту War & Sanction Головного управління розвідки України, на підприємстві "Прогрес" виробляють датчики МП-95, які можуть використовуватися для проведення випробувань і контролю систем ракет X-101. Також проект стверджує, що на заводі виробляють гіромотори для ракет Х-59М2 і Х-59М2А. Цей компонент використовується в датчиках кутових швидкостей.

Окрім систем управління авіаційною та ракетною технікою, "Прогрес" також виробляє електротехніку цивільного призначення та обладнання для газо- і нафтопроводів.

Губернатор Тамбовської області Євген Первишов підтвердив пряму атаку дронів на регіон. За його словами, "в результаті падіння безпілотників ЗСУ постраждали багатоквартирний будинок, бібліотека та школа мистецтв, у яких вибито скло, а також господарські будівлі промислового підприємства". Постраждалих нібито немає. При цьому про атаку на завод "Прогрес" російський чиновник не згадав.

Атаки на території Росії — останні новини

Як писав Главред, у російському Санкт-Петербурзі після атаки дронів горить найбільший з нафтоперевалочних комплексів на північному заході Росії — АТ "Петербурзький нафтовий термінал". Атака сталася 3 червня, у день відкриття важливої для країни-агресора події — Петербурзького міжнародного економічного форуму (ПМЕФ). На захід приїдуть, зокрема, й іноземні бізнесмени.

У ніч на 2 червня в Краснодарському краї РФ невідомі дрони атакували один з найбільших у регіоні нафтопереробних заводів — Ільський НПЗ. На місці влучень спалахнула масштабна пожежа.

У промисловій частині Саратова в ніч на неділю, 31 травня, спалахнула масштабна пожежа. Містяни розповідали про гучні вибухи та яскраве сяйво над районом, де розташований місцевий нафтопереробний завод.

У ніч на 29 травня в різних регіонах країни-агресора РФ прогриміли вибухи на тлі атаки дронів. Гучно було у Волгоградській та Ярославській областях, а також у Краснодарському краї.

Рано вранці 27 травня в російських містах Воронеж і Таганрог пролунала серія вибухів. У Таганрозі під удар міг потрапити авіаційний ремонтний завод 325 / ВАТ "325 АРЗ".

У Воронежі після вибухів піднявся чорний дим. За попередніми даними, атака могла статися на аеродром або авіабазу Повітряно-космічних сил РФ "Балтімор", який використовується для нанесення авіаударів по території України.

Інші новини:

Про джерело: Exilenova+ Exilenova+ — це Telegram-канал, який публікує оперативні новини, фото та відео про війну Росії проти України, атаки безпілотників, пожежі на військових об’єктах та інші інциденти. Канал працює в Telegram за адресою @exilenova_plus. Аудиторія — понад 100 тисяч підписників. Автори пропонують надсилати новини та матеріали через бот. Канал анонімний — імена адміністраторів публічно не розкриваються. Канал часто поширює перші відео атак безпілотників або пожеж на об'єктах у РФ, які пізніше можуть підхоплювати ЗМІ.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред