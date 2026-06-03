Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Випускає деталі для ракет Х-101: після атаки дронів горить військовий завод у Мічурінську

Анна Ярославська
3 червня 2026, 07:06оновлено 3 червня, 08:10
google news Підпишіться
на нас в Google
"Прогрес" випускає прилади для ракет Х-101 та авіаційної техніки. Місцевий губернатор спробував приховати факт удару по заводу.
Мічурінський завод
Мічурінський завод "Прогрес" атакували дрони / Колаж: Главред, фото: сайт заводу, t.me/exilenova_plus

Коротко:

  • Вночі безпілотники атакували підприємство в Тамбовській області
  • На оборонному заводі "Прогрес" почалася масштабна пожежа
  • У мережу потрапили кадри горіння виробничих потужностей

В ніч на 3 червня в Мічурінську Тамбовської області РФ був атакований дронами і загорівся завод "Прогрес", що випускає обладнання для систем управління авіаційною та ракетною технікою.

Про "прильоти" на завод близько другої години ночі написав Telegram-канал Exilenova+. У мережі з'явилися кадри пожежі на підприємстві.

відео дня

Дивіться відео - У Мічурінську горить завод "Прогрес":

Знімок екрана
Скріншот

Російський Telegram-канал Astra геолокував відео з кадрами пожежі, зняті очевидцями в ніч на 3 червня. За даними аналітиків, завод "Прогрес" у Мічурінську Тамбовської області дійсно атаковано і він горить. OSINT-аналітик встановив, що відео знято через дорогу від виробничої потужності заводу.

Раніше завод "Прогрес" вже піддавався українським атакам, а саме — у лютому 2026 року, у червні 2025-го та у грудні 2024 року.

АТ "Мічурінський завод "Прогрес" — велике промислове підприємство, що спеціалізується на високотехнологічному машинобудуванні. За інформацією проєкту War & Sanction Головного управління розвідки України, на підприємстві "Прогрес" виробляють датчики МП-95, які можуть використовуватися для проведення випробувань і контролю систем ракет X-101. Також проект стверджує, що на заводі виробляють гіромотори для ракет Х-59М2 і Х-59М2А. Цей компонент використовується в датчиках кутових швидкостей.

Окрім систем управління авіаційною та ракетною технікою, "Прогрес" також виробляє електротехніку цивільного призначення та обладнання для газо- і нафтопроводів.

Губернатор Тамбовської області Євген Первишов підтвердив пряму атаку дронів на регіон. За його словами, "в результаті падіння безпілотників ЗСУ постраждали багатоквартирний будинок, бібліотека та школа мистецтв, у яких вибито скло, а також господарські будівлі промислового підприємства". Постраждалих нібито немає. При цьому про атаку на завод "Прогрес" російський чиновник не згадав.

Знімок екрана

Атаки на території Росії — останні новини

Як писав Главред, у російському Санкт-Петербурзі після атаки дронів горить найбільший з нафтоперевалочних комплексів на північному заході Росії — АТ "Петербурзький нафтовий термінал". Атака сталася 3 червня, у день відкриття важливої для країни-агресора події — Петербурзького міжнародного економічного форуму (ПМЕФ). На захід приїдуть, зокрема, й іноземні бізнесмени.

У ніч на 2 червня в Краснодарському краї РФ невідомі дрони атакували один з найбільших у регіоні нафтопереробних заводів — Ільський НПЗ. На місці влучень спалахнула масштабна пожежа.

У промисловій частині Саратова в ніч на неділю, 31 травня, спалахнула масштабна пожежа. Містяни розповідали про гучні вибухи та яскраве сяйво над районом, де розташований місцевий нафтопереробний завод.

У ніч на 29 травня в різних регіонах країни-агресора РФ прогриміли вибухи на тлі атаки дронів. Гучно було у Волгоградській та Ярославській областях, а також у Краснодарському краї.

Рано вранці 27 травня в російських містах Воронеж і Таганрог пролунала серія вибухів. У Таганрозі під удар міг потрапити авіаційний ремонтний завод 325 / ВАТ "325 АРЗ".

У Воронежі після вибухів піднявся чорний дим. За попередніми даними, атака могла статися на аеродром або авіабазу Повітряно-космічних сил РФ "Балтімор", який використовується для нанесення авіаударів по території України.

Інші новини:

Про джерело: Exilenova+

Exilenova+ — це Telegram-канал, який публікує оперативні новини, фото та відео про війну Росії проти України, атаки безпілотників, пожежі на військових об’єктах та інші інциденти.

Канал працює в Telegram за адресою @exilenova_plus.

Аудиторія — понад 100 тисяч підписників.

Автори пропонують надсилати новини та матеріали через бот.

Канал анонімний — імена адміністраторів публічно не розкриваються.

Канал часто поширює перші відео атак безпілотників або пожеж на об'єктах у РФ, які пізніше можуть підхоплювати ЗМІ.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
новини Росії війна Росії та України атака дронів
Новини партнерів

Головне за день

Більше
У день відкриття ПМЕФ-2026 дрони атакували Санкт-Петербург: місто затягнуло чорним димом

У день відкриття ПМЕФ-2026 дрони атакували Санкт-Петербург: місто затягнуло чорним димом

07:55Війна
Випускає деталі для ракет Х-101: після атаки дронів горить військовий завод у Мічурінську

Випускає деталі для ракет Х-101: після атаки дронів горить військовий завод у Мічурінську

07:06Війна
Загострення на важливому напрямку: ворог готує плацдарм для проникнення в місто

Загострення на важливому напрямку: ворог готує плацдарм для проникнення в місто

02:09Фронт
Реклама

Популярне

Більше
Обранець Денисенко зробив зізнання про початок роману: "Усвідомлення неминучого"

Обранець Денисенко зробив зізнання про початок роману: "Усвідомлення неминучого"

Чи потрібно насправді зливати перший бульйон - відповідь кулінарів здивує багатьох

Чи потрібно насправді зливати перший бульйон - відповідь кулінарів здивує багатьох

Пугачову в Росії звинуватили у вбивстві популярного співака

Пугачову в Росії звинуватили у вбивстві популярного співака

Завершення війни до кінця доби: в Кремлі висунули ультиматум Зеленському

Завершення війни до кінця доби: в Кремлі висунули ультиматум Зеленському

Гороскоп Таро на завтра, 3 червня: Тельцям — увага, Овнам — ризик

Гороскоп Таро на завтра, 3 червня: Тельцям — увага, Овнам — ризик

Останні новини

07:55

У день відкриття ПМЕФ-2026 дрони атакували Санкт-Петербург: місто затягнуло чорним димом

07:06

Випускає деталі для ракет Х-101: після атаки дронів горить військовий завод у МічурінськуВідео

05:55

"Пожертвувала заради Росії": Повалій висунула вимоги після вироку в Україні

05:11

Загадкова куля заввишки з пʼятиповерхівку: навіщо СРСР ховав її посеред лісу

05:06

Пил на жалюзі і плінтусах зникне надовго: чим потрібно протерти

Росія готується захопити один із обласних центрів України, це мета на 2026 рік - ПреображенськийРосія готується захопити один із обласних центрів України, це мета на 2026 рік - Преображенський
04:30

Рідкісний грошовий шанс: які знаки зодіаку скоро зірвуть джекпот

04:00

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці батька із сином за 45 с

03:31

Люди-"дев'ятки": нумеролог назвала три дати народження з потужною енергетикою роду

03:03

Кремль знайшов заміну мобілізації в Росії: розкрито прихований план

Реклама
02:09

Загострення на важливому напрямку: ворог готує плацдарм для проникнення в місто

01:11

П’ять районів Дніпропетровщини зазнали ударів РФ: в ОВА розповіли про наслідки

00:42

Співала для українських військових та поранених: у РФ масово скасовують Лорак

00:20

У блогерки постраждав будинок через обстріл з боку росіян: вона була вдома

00:07

Білі плінтуси стрімко виходять із моди: який новий тренд захоплює оселіВідео

02 червня, вівторок
23:58

Це бачив лише перукар: що робила принцеса Діана під час догляду за волоссям

23:19

Росія застрягла в стратегічному тупику: що насправді відбувається на фронті

23:01

Кремль поставив небезпечну ціль у війні - в чому складність для України

22:58

Ведмедка сама втече з городу: народні методи, про які знають одиниці

22:34

Чому кота може різко "переклинити" під час гри - коли починати переживатиВідео

21:52

Без тертя та зусиль: як повернути скляним кришкам вигляд щойно купленихВідео

Реклама
21:48

Мурахи безслідно зникнуть: достатньо обприскайте двері та вікна одним копійчаним засобом

21:03

Правильне видалення стрілки часнику: як хитрий трюк подвоїть урожай

20:56

Розвідка попередила про новий масований удар по Україні - коли він відбудеться

20:55

"Новина шокує багатьох": актор з "Твін Пікс" раптово помер у 44 роки

20:47

Угорщина змінила тон: що може статися із заявкою України в ЄС уже в червні

20:35

Чому досвідчені дачники збирають апельсинову шкірку: секрет урожайного городу

20:23

Невдалі дні червня: які три знаки зодіаку зіткнуться з проблемами

20:02

Гороскоп на завтра, 3 червня: Ракам - важливе рішення, Водоліям - розчарування

19:53

Рок-хіт 38-річної давнини назвали найтривожнішою піснею десятиліттяВідео

19:32

Порятунок городу після негоди — чим побризкати кущі від стресу

19:31

Екзотичне українське слово "вубрус": що воно насправді означає

19:23

Набір школярів на літню практику в ТЦК та СП: в поліції зробили заяву

19:03

Люди додають лимонний сік під час прання, і старі речі оновлюються на очах

18:55

Сім'я Остапчука облаштовується в Канаді: дружина шоумена показала нове житлоФото

18:54

Легенда про скарби Ярослава Мудрого ожила: що знайшли в центрі КиєваВідео

18:54

Як виглядає молодша дочка Меладзе: рідкісне фото

18:28

"Отримали таємні документи Кремля": названо наступні цілі ударів РФ по Україні

18:27

Як красиво назвати Юлію українською— мовознавець здивував варіантами

18:26

Скандал через намети у метро під час атаки: чи заборонять їх використання у столиціФото

18:26

Чи може РФ вести війну проти України ще 2–3 роки: відповідь експерта

Реклама
18:20

Турист потайки пробрався до дикунів і залишив їм дивний подарунокВідео

17:53

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці пенсіонера з газетою за 21 с

17:45

Росія знову атакувала Дніпро: кількість загиблих та поранених різко зросла

17:42

Росія має два сценарії посилення ударів: до чого готуватися українцям

17:32

На Житомирщині зросла середня зарплата: у яких сферах доходи найвищі

17:26

М’ясо вийде м’яким і соковитим: що досвідчені кухарі додають перед смаженням

17:25

Чому не можна передавати гроші через поріг: яку таємницю приховує прикмета

17:24

Нові прозорі сонячні панелі дозволять отримувати електроенергію з вікон

17:04

Путін може піти на мир з Україною: коли закінчиться війна та яка роль Трампа

17:00

ПУМБ та Ліберови презентували "Очі війни": книгу, яка документує важкі часи, але залишає простір для надії новини компанії

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новини шоу бізнесу
Філіп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга Сумська
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Регіони
Новини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ХарковаНовини ОдесиНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини Запоріжжя
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПранняПрибиранняКімнатні рослиниАвто

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти