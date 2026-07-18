Масові акції через відставку Федорова: у Зеленського готують важливі рішення

Президент відреагував на протести ще в перший день, каже Сергій Лещенко.

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У ОП відреагували на ситуацію після відставки Михайла Федорова / Колаж: Главред, фото: Telegram В. Зеленського, скріншот

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Сигнал від протестувальників було почуто, заявив Сергій Лещенко

Готуються процедурні рішення, наголосили в ОП

В Офісі президента прокоментували масові акції протесту, які відбуваються в багатьох містах України після звільнення Михайла Федорова з посади міністра оборони.

Сигнал від протестувальників було почуто, але потрібен час для втілення рішень, заявив радник Офісу президента України Сергій Лещенко в ефірі Ми – Україна.

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Представник ОП наголосив, що президент відреагував на протести ще в перший день. І тоді він сказав, що громадян в Україні завжди чують.

"І він уже має досвід, як саме реагувати. Нагадаємо, рік тому була схожа ситуація - президент не ігнорував голос українських громадян. І я переконаний, що так само буде й зараз. Звісно, потрібен час, щоб провести всі процедурні кроки, підготувати відповідні рішення. Просто ми маємо справу з державою, а вона, на жаль, не працює як приватний стартап, трохи повільніше за все. Але, безумовно, сигнал почуто, і відповідний сигнал президента у відповідь теж було надано", - запевнив Лещенко.

Дивіться відео - коментар Сергія Лещенка:

/ Скріншот

Протести через відставку Федорова: що відомо

Протестні акції через відставку Михайла Федорова відбуваються не тільки в столиці, а й у низці інших міст України. Учасники акцій вийшли на вулиці, зокрема, у Львові, Дніпрі, Миколаєві та Одесі.

Також повідомлення про мітинги надходять із Тернополя, Полтави, Харкова, Івано-Франківська, Кропивницького та інших населених пунктів.

У Запоріжжі учасники акції підготували незвичайну постановку - вони відтворили відому картину "Запорожці пишуть листа султану" та передали відкрите звернення до президента України Володимира Зеленського, повідомляє Укрінформ.

Організатори заявляють, що мають намір продовжувати проводити акції щодня, доки представники влади не розглянуть і не виконають висунуті вимоги.

/ Інфографіка: Главред

Раніше "Главред" повідомляв, що Михайло Федоров підтвердив свою відставку з посади міністра оборони України. Після цього він представив результати роботи Міністерства оборони, зокрема розповів про зміни у сфері оборонних закупівель, розвиток безпілотних систем та забезпечення української армії.

Нагадаємо, Федоров заявив про складнощі у взаємодії з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським. За його словами, окремі ініціативи його команди в Міноборони нібито не отримували підтримки з боку військового керівництва.

Як повідомлялося, Володимир Зеленський вперше прокоментував кадрові рішення та ситуацію навколо відставки. Він зазначив, що громадяни мають право на мирні протести, але пояснив необхідність втручання у взаємодію між керівництвом ЗСУ та Міністерством оборони.

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Про джерело: Офіс Президента України Офіс Президента України (ОПУ) - постійний орган, утворений Президентом України для забезпечення повноцінного здійснення його конституційних повноважень. У різні періоди мав різні назви: Адміністрація Президента України (1991-2005, 2010-2019), Секретаріат Президента України (2005-2010), пише Вікіпедія.

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