РФ здійснила одну з наймасованіших балістичних атак на Київ - Зеленський

Ворог випустив по Києву майже 40 повітряних цілей усього за 40 хвилин.

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Зеленський відрагував на нічний обстріл РФ / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ДСНС

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Ворог масовано вдарив балістикою по Києву

Постраждали п'ять районів, є жертви

Зеленський закликав партнерів посилити ППО

У ніч на неділю, 19 липня, Росія здійснила одну з найпотужніших балістичних атак на столицю. За словами президента Володимира Зеленського, ворог випустив понад 40 ракет різних типів, більшість з яких летіли на Київ, а також 120 ударних дронів.

Станом на ранок у Києві та області відомо про одну загиблу людину та 16 поранених. Усім постраждалим надається медична допомога. На трьох локаціях триває ліквідація наслідків обстрілу, залучено майже 600 рятувальників.

Атаки по регіонах

Як зазначив Зеленський, окрім столиці, удари зафіксовані й на Одещині. Загалом протягом тижня Росія застосувала проти України близько 1450 ударних дронів, понад 1640 керованих авіабомб та 99 ракет різних типів. Постраждали мешканці Одещини та Запоріжжя, зафіксовані руйнування на Сумщині й Чернігівщині.

Президент нагадав, що під атаками також були Вінниччина, Дніпровщина, Донеччина, Житомирщина, Кіровоградщина, Миколаївщина, Полтавщина, Харківщина, Херсонщина та Черкащина.

Пріоритет – захист від балістики

Зеленський наголосив на важливості постачання сучасних систем перехоплення:

"Захист від балістики – постійний і головний пріоритет зараз. Перехоплювачі потрібні кожного дня, і я вдячний всім, хто серйозно ставиться до наших домовленостей і забезпечує постачання антибалістики. Ці пакети зараз – це буквально врятовані життя під час кожної російської масованої атаки".

Водночас Зеленський закликав партнерів не зволікати з новими рішеннями щодо санкцій:

"Зволікання з новими рішеннями дають Москві можливість спланувати не тільки нові атаки проти наших людей, а й як уникнути нових санкційних обмежень".

Скільки ракет виробляє РФ щомісяця

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко говорив, що зараз РФ стабільно виробляє три балістичні ракети на добу, тобто за місяць вона здатна виготовити 90 таких ракет.

За його словами, якщо з постачанням необхідних компонентів усе гаразд, то за місяць може бути вироблено й понад сотню балістичних ракет.

"Якщо Росія підтримуватиме такий високий рівень інтенсивності ударів, як зараз, тобто кожні три доби, то через місяць запаси балістичних ракет можуть вичерпатися. Росіяни продовжуватимуть виробляти нові ракети, але перейдуть на більш жорстку економію", - підкреслив він.

Звідки та якими ракетами РФ б'є по Україні / Інфографіка: Главред

Удар балістикою по Києву 19 липня - що відомо

Нагадаємо, у ніч на 19 липня Київ пережив наймасованіший удар балістичними ракетами від початку повномасштабного вторгнення РФ. Протягом 40 хвилин росіяни випустили майже 40 ракет, що спричинило руйнування та пожежі в п’яти районах столиці. За даними ДСНС, одна людина загинула, ще 16 отримали травми різного ступеня тяжкості.

Найбільші наслідки зафіксовано у Шевченківському районі, де горіла триповерхова будівля та автомобілі, під час деблокування знайдено тіло загиблої людини. У Солом’янському районі рятувальники тривалий час гасили масштабну пожежу в офісному центрі, а в Святошинському вдалося врятувати чотирьох мешканців приватного будинку. Спалахи також зафіксовано в Дніпровському та Деснянському районах.

Ударна хвиля пошкодила й цивільну інфраструктуру. Суттєво постраждав наземний вестибюль станції метро "Лукʼянівська", яку тимчасово закрили для пасажирів. Поїзди "зеленої" гілки курсують без зупинки, а працівники метрополітену ліквідовують наслідки, щоб відновити роботу ескалаторів та автоматики.

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Про персону: Володимир Зеленський Володимир Зеленський - український державний діяч, шостий і чинний Президент України з 20 травня 2019 року.. До вступу на посаду здобув популярність як шоумен, актор, комік, режисер, продюсер і сценарист. Був співвласником і художнім керівником "Студії Квартал-95" (2003-2019) та генеральним продюсером телеканалу "Інтер" (2010-2012). Політичну кар'єру розпочав 2019 року та балотувався на виборах президента України 2019 року. За підсумками голосування обраний Президентом України, повідомляє Вікіпедія.

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