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"40 хвилин - 40 ракет": українські зірки ошелешені ударом РФ по Києву

Христина Трохимчук
19 липня 2026, 10:12
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Російський удар у ніч на 19 липня став черговим актом терору проти мирного населення української столиці.
Атака на Київ 19 липня
Атака на Київ 19 липня / колаж: Главред, фото: instagram.com, Леся Нікітюк, скрін з відео

Ви дізнаєтесь:

  • РФ завдала масованого комбінованого удару по Києву
  • Як на атаку окупантів відреагували українські знаменитості

У ніч на неділю, 19 липня, столиця України зазнала чергового масованого російського удару. Внаслідок ворожої атаки руйнування та загоряння зафіксовані одразу в п'яти районах міста. За офіційними даними ДСНС, одна людина загинула, ще 13 отримали травми різного ступеня тяжкості. Атака РФ завдала значних збитків цивільній інфраструктурі міста - зокрема, серйозно пошкоджено наземний вестибюль станції метро "Лук'янівська".

Главред розповість, як на нічний обстріл та його наслідки відреагували українські зірки.

відео дня

Леся Нікітюк

Популярна ведуча Леся Нікітюк показала у своєму блозі кадри з місця прильоту, де зафіксовано величезну вирву та зруйновані будівлі. Зірка емоційно прокоментувала масштаби нічної атаки ворога.

"Київ. 40 хвилин - 40 балістичних ракет", - написала Нікітюк.

Леся Нікітюк - удар по Лукʼянівці
Леся Нікітюк - удар по Лукʼянівці / фото: instagram.com, Леся Нікітюк

Тарас Цимбалюк

Відомий український актор Тарас Цимбалюк опублікував знімок багатоповерхового житлового будинку на Лук'янівці, у якого вибиті вікна та сильно пошкоджений фасад. Артист із сумом констатував, що ворог знову цілить у той самий район.

"Ось такий "добрий ранок"... Знову Лук'янівка...", - поділився актор.

Тарас Цимбалюк про атаку на Київ
Тарас Цимбалюк про атаку на Київ / фото: instagram.com, Тарас Цимбалюк

Олена Світлицька

Акторка Олена Світлицька також показала страшні наслідки прильоту у Шевченківському районі міста. На її кадрах видно понівечену вулицю, глибокі вирви та пошкоджену висотку, яка опинилася в епіцентрі удару.

"Лук'янівка, рідний район, тебе геть не впізнати...", - з болем написала Світлицька.

Олена Світлицька показала руйнування на Лукʼянівці
Олена Світлицька показала руйнування на Лукʼянівці / фото: instagram.com, Олена Світлицька

Христина Решетнік

Дружина популярного телеведучого Григорія Решетніка, блогерка Христина Решетнік, висловила всю свою лють та обурення діями країни-агресора. Вона не стримувала емоцій, говорячи про жорстокість окупантів.

"Київ. 40 балістичних за 40 хвилин. Як же вони... Хвора нація має зникнути з лиця землі", - відреагувала вона.

Христина Решетнік про удар по Києву
Христина Решетнік про удар по Києву / фото: instagram.com, Христина Решетнік

Раміна Есхакзай

Журналістка та блогерка Раміна Есхакзай назвала цю ніч рекордною за рівнем жорстокості щодо цивільних та деталізувала інформацію про типи ракет, якими Росія атакувала спальні райони столиці.

"Ну і ніч сьогодні була... Ворог ставить рекорди з терору мирного населення... Упродовж приблизно 40 хвилин росіяни випустили по Києву близько 40 балістичних ракет типів "Іскандер-М", "Циркон" та С-400", - зазначила Раміна.

Раміна Есхакзай - атака РФ на Київ
Раміна Есхакзай - атака РФ на Київ / фото: instagram.com, Раміна Есхакзай

Злата Огнєвіч

Співачка Злата Огнєвіч відреагувала на атаку однією з перших і звернулася до своїх підписників із важливим закликом, нагадуючи про правила безпеки під час повітряних тривог.

"Знову обстріл... Бережіть себе і спускайтеся в укриття", - написала виконавиця.

Злата Огнєвіч попросила спускатись в укриття
Злата Огнєвіч попросила спускатись в укриття / фото: instagram.com, Злата Огнєвіч

Лілія Ребрик

Телеведуча та акторка Лілія Ребрик поділилася кадрами зруйнованих об'єктів на Лук'янівці та навела жахливу статистику ворожих ударів, які прийшлися на місто.

"10 ракет "Циркон". 25 балістичних ракет "Іскандер-М"/С-400. Усе - по Києву. А це - Лук'янівка після атаки. Ще один страшний ранок", - підсумувала зірка.

Лілія Ребрик - удар РФ по Києву
Лілія Ребрик - удар РФ по Києву / фото: instagram.com, Лілія Ребрик

Ольга Сумська

Народна артистка України Ольга Сумська не приховує, що живе на Лук'янівці, яка вже неодноразово ставала ціллю ворожих ударів. Актриса опублікувала відео з наслідками руйнувань недалеко від свого дому, де видно понівечені споруди.

"Наша Лук'янівка", - коротко, але з болем підписала кадр знаменитість.

Ольга Сумська - влучання на Лукʼянівці
Ольга Сумська - влучання на Лукʼянівці / фото: instagram.com, Ольга Сумська

Світлана Тарабарова

Співачка Світлана Тарабарова поділилася моторошними нічними кадрами сильної пожежі, що спалахнула внаслідок атаки. Виконавиця звернулася до міжнародної спільноти англійською мовою, щоб показати масштаби лиха.

"Важка була ніч. Щодня Росія руйнує мій дім", - написала Тарабарова.

Світлана Тарабарова про наслідки нічної атаки РФ
Світлана Тарабарова про наслідки нічної атаки РФ / фото: instagram.com, Світлана Тарабарова

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Про персону: Леся Нікітюк

Леся Іванівна Нікітюк - українська телеведуча, журналістка, акторка, блогерка. Колишня ведуча телепередачі Орел та Решка. Після повномасштабного нападу Росії на Україну Леся Нікітюк почала випускати на Youtube пародійні пісні ("Сіла птаха", "Пісня про крейсер "Москва", а також - разом зі Степаном Гігою - "Цей сон"), повідомляє Вікіпедія.

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