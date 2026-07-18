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Комбат "Вовків Да Вінчі" отримав догану від Сирського - в Генштабі назвали причину

Юрій Берендій
18 липня 2026, 20:31
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Дисциплінарне стягнення стало наслідком службового розслідування протиправних дій військовослужбовців 108-го батальйону.
Комбат
Догана Філімонову - Сирський покарав командира "Вовків Да Вінчі" / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот з відео

Ключові тези:

  • Філімонов заявив про догану від Сирського
  • Розслідування тривало з травня 2026 року
  • Покарано також кількох інших військових

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський оголосив догану командиру батальйону "Вовки Да Вінчі" майору Сергію Філімонову. Про дисциплінарне стягнення сам офіцер повідомив у соцмережі X.

"Вчора отримав догану від Сирського. Служу українській нації", - написав Філімонов.

відео дня

Яка причина догани Філімонову

Причину рішення командувача згодом розкрив Генеральний штаб ЗСУ. Йдеться про наслідки службового розслідування, яке тривало з травня цього року й стосувалося протиправних дій військовослужбовців 108 окремого штурмового батальйону безпілотних систем 59 окремої штурмової бригади безпілотних систем імені Якова Гандзюка.

Що встановило службове розслідування

Приводом для перевірки стала подія, що сталася 1 травня 2026 року в місті Шахтарське на Дніпропетровщині. Тоді правоохоронці затримали трьох військовослужбовців 108 ошб і повідомили їм про підозру.

Йдеться про кримінальні правопорушення за частиною 2 статті 146 Кримінального кодексу України ("Незаконне позбавлення волі або викрадення людини") та частиною 4 статті 296 ("Хуліганство").

За результатами розслідування наказом Головнокомандувача Збройних сил України від 27.06.2026 №270 майора Сергія Філімонова притягнуто до дисциплінарної відповідальності.Порушення статутів і покарання інших військових.

У Генштабі уточнили, які саме норми порушив командир батальйону. Встановлено, що Філімонов допустив порушення вимог низки статей Дисциплінарного статуту та Статуту внутрішньої служби Збройних сил України.

Дисциплінарні стягнення за результатами того самого розслідування наклали не лише на Філімонова. Санкції отримали й інші військовослужбовці цієї ж військової частини.

Олександр Сирський
Олександр Сирський / Главред - інфографіка

Скандали в ЗСУ - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Нацполіція розкрила деталі інциденту за участі бійців батальйону "Вовки Да Вінчі" в нічному конфлікті на Дніпропетровщині. За фактом стрілянини та викрадення цивільного за участі військовослужбовців підрозділу було розпочато службове розслідування. Правоохоронці встановили особи фігурантів та затримали їх.

Оперативне командування "Північ" поінформувало про затримання військовослужбовців у справі про викрадення та розшуку командира в/ч А5001. За даними слідства, дев'ять військовослужбовців затримано за підозрою у викраденні двох цивільних.

Hromadske повідомляло деталі щодо виявлених боєприпасів та вибухових предметів під час обшуків у фігурантів справи 155-ї бригади. За інформацією ЗМІ понад тисячу патронів і кілька десятків корпусів гранат були вилучені і на майно накладено арешт згідно з ухвалою суду. У ході обшуків також вилучено три мобільні телефони, кілька типів патронів і запалів до димових гранат.

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Про джерело: Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб Збройних сил України - головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту та Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, пише Вікіпедія.

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