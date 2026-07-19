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РФ атакувала Київ рекордною кількістю балістики: є жертви та значні руйнування

Дар'я Пшеничник
19 липня 2026, 08:19оновлено 19 липня, 09:14
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У Шевченківському районі виявили тіло загиблого мешканця.
РФ атакувала Київ рекордною кількістю балістики: є жертви та значні руйнування
Обстріл Києва 19 липня / Колаж: Главред, фото: ДСНС

Головне з новини:

відео дня
  • Внаслідок нічної атаки на Київ є один загиблий та 13 поранених
  • Пожежі та руйнування зафіксовані у п'яти районах
  • Пошкоджено станцію метро "Лукʼянівська"

У ніч на неділю, 19 липня, столиця України зазнала чергового масованого російського удару. Внаслідок ворожої атаки руйнування та займання зафіксовано одразу в п'яти районах міста. За офіційними даними ДСНС, одна людина загинула, ще 13 отримали травми різного ступеня тяжкості.

Наслідки обстрілів по районах столиці

Рятувальні служби працювали у посиленому режимі, ліквідовуючи наслідки влучань та займань:

  • Шевченківський район: тут зафіксовано найтяжчі наслідки. Рятувальники приборкали вогонь у триповерховій будівлі та ліквідували загоряння автівок. Під час проведення робіт із деблокування людей було виявлено тіло загиблої особи.

  • Солом’янський район: вогнеборці тривалий час приборкували масштабну пожежу в офісному центрі. Займання в житловому та ще одному нежитловому будинках району вдалося оперативно ліквідувати.
  • Святошинський район: вогонь охопив дах приватного будинку. Завдяки швидким діям ДСНС пожежу загасили, а чотирьох місцевих мешканців вдалося врятувати.
  • Дніпровський район: зафіксовано спалахи на території гуртожитку, в одній із нежитлових будівель, а також займання автомобілів.
  • Деснянський район: рятувальники локалізували осередки вогню на двох локаціях у нежитловому секторі.

"На місцях працюють підрозділи ДСНС та всі відповідні служби", - зазначили у відомстві, додавши, що станом на ранок роботи на кількох об'єктах у Солом’янському, Деснянському та Шевченківському районах ще тривали.

Пошкоджено наземний вестибюль метро "Лукʼянівська"

Ударна хвиля завдала руйнувань цивільній інфраструктурі міста. Зокрема, значних пошкоджень зазнав наземний вестибюль станції метро "Лукʼянівська".

Через це станцію тимчасово закрили для пасажирів. Як пояснили в КМДА, наразі поїзди "зеленої" гілки підземки курсують через "Лукʼянівську" без зупинки.

"Працівники метро вже ліквідовують наслідки для забезпечення роботи ескалаторів і пасажирської автоматики. Про відновлення роботи метрополітену у звичайному режимі повідомимо додатково", - запевнили у міській адміністрації.

  • Наслідки удару по Києву і Київській області 19 липня
    Наслідки удару по Києву і Київській області 19 липня Фото: ДСНС
  • Наслідки удару по Києву і Київській області 19 липня
    Наслідки удару по Києву і Київській області 19 липня Фото: ДСНС
  • Наслідки удару по Києву і Київській області 19 липня
    Наслідки удару по Києву і Київській області 19 липня Фото: ДСНС
  • Наслідки удару по Києву і Київській області 19 липня
    Наслідки удару по Києву і Київській області 19 липня Фото: ДСНС
  • Наслідки удару по Києву і Київській області 19 липня
    Наслідки удару по Києву і Київській області 19 липня Фото: ДСНС
  • Наслідки удару по Києву і Київській області 19 липня
    Наслідки удару по Києву і Київській області 19 липня Фото: ДСНС
  • Наслідки удару по Києву і Київській області 19 липня
    Наслідки удару по Києву і Київській області 19 липня Фото: ДСНС
  • Наслідки удару по Києву і Київській області 19 липня
    Наслідки удару по Києву і Київській області 19 липня Фото: ДСНС
  • Наслідки удару по Києву і Київській області 19 липня
    Наслідки удару по Києву і Київській області 19 липня Фото: ДСНС
  • Наслідки удару по Києву і Київській області 19 липня
    Наслідки удару по Києву і Київській області 19 липня Фото: ДСНС
  • Наслідки удару по Києву і Київській області 19 липня
    Наслідки удару по Києву і Київській області 19 липня Фото: ДСНС
  • Наслідки удару по Києву і Київській області 19 липня
    Наслідки удару по Києву і Київській області 19 липня Фото: ДСНС
  • Наслідки удару по Києву і Київській області 19 липня
    Наслідки удару по Києву і Київській області 19 липня Фото: ДСНС
  • Наслідки удару по Києву і Київській області 19 липня
    Наслідки удару по Києву і Київській області 19 липня Фото: ДСНС
  • Наслідки удару по Києву і Київській області 19 липня
    Наслідки удару по Києву і Київській області 19 липня Фото: ДСНС
  • Наслідки удару по Києву і Київській області 19 липня
    Наслідки удару по Києву і Київській області 19 липня Фото: ДСНС
  • Наслідки удару по Києву і Київській області 19 липня
    Наслідки удару по Києву і Київській області 19 липня Фото: ДСНС
  • Наслідки удару по Києву і Київській області 19 липня
    Наслідки удару по Києву і Київській області 19 липня Фото: ДСНС
  • Наслідки удару по Києву і Київській області 19 липня
    Наслідки удару по Києву і Київській області 19 липня Фото: ДСНС
  • Наслідки удару по Києву і Київській області 19 липня
    Наслідки удару по Києву і Київській області 19 липня Фото: ДСНС
  • Наслідки удару по Києву і Київській області 19 липня
    Наслідки удару по Києву і Київській області 19 липня Фото: ДСНС
  • Наслідки удару по Києву і Київській області 19 липня
    Наслідки удару по Києву і Київській області 19 липня Фото: ДСНС
  • Наслідки удару по Києву і Київській області 19 липня
    Наслідки удару по Києву і Київській області 19 липня Фото: ДСНС
  • Наслідки удару по Києву і Київській області 19 липня
    Наслідки удару по Києву і Київській області 19 липня Фото: ДСНС
  • Наслідки удару по Києву і Київській області 19 липня
    Наслідки удару по Києву і Київській області 19 липня Фото: ДСНС
  • Наслідки удару по Києву і Київській області 19 липня
    Наслідки удару по Києву і Київській області 19 липня Фото: ДСНС
  • Наслідки удару по Києву і Київській області 19 липня
    Наслідки удару по Києву і Київській області 19 липня Фото: ДСНС
  • Наслідки удару по Києву і Київській області 19 липня
    Наслідки удару по Києву і Київській області 19 липня Фото: ДСНС
  • Наслідки удару по Києву і Київській області 19 липня
    Наслідки удару по Києву і Київській області 19 липня Фото: ДСНС
  • Наслідки удару по Києву і Київській області 19 липня
    Наслідки удару по Києву і Київській області 19 липня Фото: ДСНС

Наймасованіший удар балістикою по столиці

За даними моніторингових каналів, ця атака стала наймасштабнішим ударом балістичними ракетами по Києву за весь час повномасштабного вторгнення.

Повідомляється, що ворог діяв вкрай інтенсивно: протягом близько 40 хвилин росіяни випустили по столиці майже 40 балістичних ракет. Тільки завдяки надзусиллям та професіоналізму сил протиповітряної оборони вдалося уникнути значно масштабніших катастрофічних руйнувань.

РФ атакувала Київ рекордною кількістю балістики: є жертви та значні руйнування
Звідки та якими ракетами РФ б'є по Україні / Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, моніторингові канали писали, що Росія може завдати масованих ударів по Києву та області з використанням балістичних ракет. Загроза удару зберігається протягом найближчих двох днів.

У ГУР заявили, що окупаційна армія Росії отримала наказ посилити удари безпілотниками по цивільній інфраструктурі та транспорту в прифронтових і прикордонних районах України.

Крім того, ввечері 17 липня в Харкові пролунали вибухи - центр міста атакувала армія країни-агресора РФ, внаслідок чого є загиблий та поранені. Також внаслідок удару РФ загорівся автомобіль.

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Про джерело: ДСНС

Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) - центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики в сферах цивільного захисту, захист населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, ліквідацію надзвичайних ситуацій, рятувальної справи, гасіння пожеж, пожежну та техногенну безпеки, діяльність аварійно-рятувальних служб, профілактику травматизму невиробничого характеру, а також гідрометеорологічної діяльності, пише Вікіпедія.

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