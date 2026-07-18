Фронт під тиском: у DeepState повідомили, де просунулися російські війська

У Донецькій області зафіксовано просування армії РФ.

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Росія просунулася на фронті / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

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Росія просунулася поблизу двох населених пунктів у Донецькій області

Ворог зумів просунутися поблизу Пазено та Родинського

Російська окупаційна армія просунулася поблизу двох населених пунктів у Донецькій області.

Про просування військ країни-агресора РФ повідомив моніторинговий ресурс DeepState.

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"Ворог просунувся поблизу Пазено та Родинського", - йдеться в повідомленні.

Подробиці просування армії РФ

Зазначимо, що Пазено - село Соледарської міської громади Бахмутського району Донецької області, а Родинське - місто Покровської міської громади Покровського району Донецької області.

Військові розповіли про ситуацію на фронті

На півночі Харківської області тривають інтенсивні бойові дії. За словами речника Групування об’єднаних сил Віктора Трегубова, російські війська посилили активність у районі Козачої Лопані, намагаючись закріпитися в прикордонній зоні та розширити свою присутність.

Як зазначив представник військових, на деяких напрямках російським підрозділам вдалося перетнути державний кордон, проте зіткнення тривають, а оперативна ситуація залишається напруженою і постійно змінюється.

Трегубов також повідомив, що найскладніша ситуація зараз спостерігається в районі двох прикордонних населених пунктів. За його словами, в одному з них уже перебувають російські сили, тоді як за іншим населеним пунктом тривають запеклі бої, тому говорити про остаточний контроль над цією територією поки що зарано.

Раніше "Главред" повідомляв, що українські захисники досягли найпомітнішого прогресу за останні місяці: темпи російського наступу сповільнилися настільки, що ЗСУ відвоювали більше територій, ніж втратили.

Нагадаємо, раніше російські війська продовжують штурмові дії на низці ділянок фронту, намагаючись посилити тиск на українську оборону, зокрема в районах Лимана та Куп’янська.

Як повідомлялося, аналітики проєкту DeepState заявили, що армія РФ просунулася поблизу двох населених пунктів у Донецькій області.

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Про джерело: DeepState DeepStateMap.Live - інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

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