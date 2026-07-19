Як правильно обрізати помідори, щоб отримати багатий урожай — лайфхак

Головна перевага обрізки - рослина спрямовує більше сил на формування та дозрівання плодів.

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Як правильно обрізати помідори, щоб отримати багатий урожай / колаж: Главред, фото: Вікіпедія

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Чому потрібно обрізати томати

Як правильно обрізати томатні кущі

Не секрет, що домашні помідори набагато смачніші за магазинних. Щоб кущі довше плодоносили, а самі плоди були більшими та якіснішими, рослинам необхідний правильний догляд. Один із найефективніших прийомів - своєчасна обрізка, пише Martha Stewart.

Ця процедура допомагає збільшити врожайність, покращує циркуляцію повітря між рослинами, знижує ризик захворювань і полегшує догляд за кущами. Главред розповість , навіщо обрізати томати, яким сортам це дійсно необхідно і як виконати процедуру правильно.

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Чому потрібно обрізати томати

Більший урожай

Головна перевага обрізки - рослина спрямовує більше сил на формування та дозрівання плодів, а не на нарощування зеленої маси. Завдяки цьому урожай стає ряснішим.

Великі та смачні плоди

Видалення зайвих пагонів дозволяє томату зосередити поживні речовини на вже сформованих зав'язях. У результаті помідори виростають більшими та дозрівають швидше.

Хороша вентиляція

Після видалення зайвих гілок повітря вільніше циркулює між рослинами. Це зменшує вологість усередині куща, прискорює дозрівання плодів і допомагає зберегти здоров’я томатів.

Захист від хвороб

Нижні листки та пагони, що стикаються з ґрунтом, часто стають джерелом зараження грибковими захворюваннями. Їх видалення знижує ймовірність потрапляння збудників із землі на рослину.

Чи всім томатам потрібна обрізка

Перш ніж брати секатор, важливо визначити, до якого типу належать ваші томати.

Детермінантні сорти

Такі томати припиняють ріст після формування певної кількості кистей і дають урожай практично одночасно. Зазвичай вони не потребують серйозної обрізки, оскільки надмірне видалення пагонів може зменшити кількість плодів.

За необхідності можна видалити лише пошкоджене або хворе листя, а також пагони, що лежать на землі.

Індетермінантні сорти

Індетермінантні томати продовжують рости й плодоносити протягом усього сезону. Саме для них регулярна обрізка особливо важлива.

Видалення зайвих пасинків допомагає контролювати ріст куща, запобігає його загущенню та сприяє формуванню більших плодів.

Як правильно обрізати томатні кущі

Приступати до обрізки рекомендується, коли рослина досягне висоти близько 30–60 см.

1. Знайдіть відростки

Огляньте кущ і знайдіть бічні пагони, які з’являються в пазухах між головним стеблом і листям. Саме ці пагони називають відростками.

2. Видаліть зайві пагони

Відростки найкраще видаляти, поки вони невеликі. Молоді пагони можна обережно виламати руками, а більші - зрізати чистим гострим секатором. Не варто видаляти всі відростки за один раз, щоб не піддавати рослину сильному стресу.

3. Зріжте нижні листки

Видаліть листя та гілки, які торкаються землі або мають ознаки захворювань. Коли кущ достатньо підросте, нижню частину стебла бажано очистити приблизно на 30–40 см від поверхні ґрунту. Це поліпшить вентиляцію та знизить ризик розвитку інфекцій.

4. Контролюйте довгі пагони

Якщо кущ перевищує опору, довгі пагони можна підв’язати або вкоротити. Під час обрізки важливо залишити над останньою плодовою кистю кілька листків, щоб вони продовжували забезпечувати плоди поживними речовинами.

5. Обробляйте інструменти

Після роботи з кожним кущем бажано продезінфікувати секатор спиртом або слабким розчином хлорвмісного засобу. Це допоможе уникнути поширення хвороб між рослинами.

Коли краще проводити обрізку

Оптимальний час залежить від регіону та термінів посадки, але зазвичай першу обрізку проводять у червні або липні.

Найкраще виконувати процедуру вранці в суху сонячну погоду. Не рекомендується обрізати вологі рослини після дощу або поливу - це підвищує ризик зараження грибковими захворюваннями.

Найпоширеніші помилки

Обрізка детермінантних сортів

Видалення великої кількості пагонів у таких томатів може значно знизити врожайність, тому їх зазвичай не формують так активно, як індетермінантні сорти.

Робота з мокрими кущами

Волога сприяє поширенню інфекцій через свіжі зрізи. Тому обрізку проводять тільки після повного висихання рослин.

Надмірне видалення листя

Занадто сильна обрізка може залишити плоди без природного захисту від сонця. У результаті на помідорах з’являються сонячні опіки, що погіршують їхній зовнішній вигляд і якість. Тому важливо дотримуватися балансу: видаляти лише дійсно зайві пагони та листя, не оголюючи кущ повністю.

Чим підживити томати після пікірування / Інфографіка: Главред

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Про джерело: Martha Stewart Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - це компанія, заснована Мартою Стюарт у 1997 році (з 2019 року належить Marquee Brands LLC). Вона об'єднує всі бізнес-напрямки, пов'язані з брендом Марти Стюарт. На сайті MarthaStewart.com можна знайти перевірені до досконалості рецепти, проєкти "зроби сам", ідеї для садівництва, легкі розважальні поради, а також різні рекомендації щодо краси. Мета полягає в тому, щоб навчити, надихнути та надати ідеї та продукти, які роблять кожен день більш значущим, функціональним і красивим. Марта Стюарт, засновниця, допомагає читачам зробити всі аспекти повсякденного життя трохи простішими та красивішими.

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