Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокМатусямЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Лайфхаки

Як правильно обрізати помідори, щоб отримати багатий урожай - лайфхак

Віталій Кірсанов
19 липня 2026, 12:37
google news Підпишіться
на нас в Google
Головна перевага обрізки - рослина спрямовує більше сил на формування та дозрівання плодів.
Як правильно обрізати помідори, щоб отримати багатий урожай
Як правильно обрізати помідори, щоб отримати багатий урожай / колаж: Главред, фото: Вікіпедія

Ви дізнаєтеся:

  • Чому потрібно обрізати томати
  • Як правильно обрізати томатні кущі

Не секрет, що домашні помідори набагато смачніші за магазинних. Щоб кущі довше плодоносили, а самі плоди були більшими та якіснішими, рослинам необхідний правильний догляд. Один із найефективніших прийомів - своєчасна обрізка, пише Martha Stewart.

Ця процедура допомагає збільшити врожайність, покращує циркуляцію повітря між рослинами, знижує ризик захворювань і полегшує догляд за кущами. Главред розповість , навіщо обрізати томати, яким сортам це дійсно необхідно і як виконати процедуру правильно.

відео дня

Чому потрібно обрізати томати

Більший урожай

Головна перевага обрізки - рослина спрямовує більше сил на формування та дозрівання плодів, а не на нарощування зеленої маси. Завдяки цьому урожай стає ряснішим.

Великі та смачні плоди

Видалення зайвих пагонів дозволяє томату зосередити поживні речовини на вже сформованих зав'язях. У результаті помідори виростають більшими та дозрівають швидше.

Хороша вентиляція

Після видалення зайвих гілок повітря вільніше циркулює між рослинами. Це зменшує вологість усередині куща, прискорює дозрівання плодів і допомагає зберегти здоров’я томатів.

Захист від хвороб

Нижні листки та пагони, що стикаються з ґрунтом, часто стають джерелом зараження грибковими захворюваннями. Їх видалення знижує ймовірність потрапляння збудників із землі на рослину.

Чи всім томатам потрібна обрізка

Перш ніж брати секатор, важливо визначити, до якого типу належать ваші томати.

Детермінантні сорти

Такі томати припиняють ріст після формування певної кількості кистей і дають урожай практично одночасно. Зазвичай вони не потребують серйозної обрізки, оскільки надмірне видалення пагонів може зменшити кількість плодів.

За необхідності можна видалити лише пошкоджене або хворе листя, а також пагони, що лежать на землі.

Індетермінантні сорти

Індетермінантні томати продовжують рости й плодоносити протягом усього сезону. Саме для них регулярна обрізка особливо важлива.

Видалення зайвих пасинків допомагає контролювати ріст куща, запобігає його загущенню та сприяє формуванню більших плодів.

Як правильно обрізати томатні кущі

Приступати до обрізки рекомендується, коли рослина досягне висоти близько 30–60 см.

1. Знайдіть відростки

Огляньте кущ і знайдіть бічні пагони, які з’являються в пазухах між головним стеблом і листям. Саме ці пагони називають відростками.

2. Видаліть зайві пагони

Відростки найкраще видаляти, поки вони невеликі. Молоді пагони можна обережно виламати руками, а більші - зрізати чистим гострим секатором. Не варто видаляти всі відростки за один раз, щоб не піддавати рослину сильному стресу.

3. Зріжте нижні листки

Видаліть листя та гілки, які торкаються землі або мають ознаки захворювань. Коли кущ достатньо підросте, нижню частину стебла бажано очистити приблизно на 30–40 см від поверхні ґрунту. Це поліпшить вентиляцію та знизить ризик розвитку інфекцій.

4. Контролюйте довгі пагони

Якщо кущ перевищує опору, довгі пагони можна підв’язати або вкоротити. Під час обрізки важливо залишити над останньою плодовою кистю кілька листків, щоб вони продовжували забезпечувати плоди поживними речовинами.

5. Обробляйте інструменти

Після роботи з кожним кущем бажано продезінфікувати секатор спиртом або слабким розчином хлорвмісного засобу. Це допоможе уникнути поширення хвороб між рослинами.

Коли краще проводити обрізку

Оптимальний час залежить від регіону та термінів посадки, але зазвичай першу обрізку проводять у червні або липні.

Найкраще виконувати процедуру вранці в суху сонячну погоду. Не рекомендується обрізати вологі рослини після дощу або поливу - це підвищує ризик зараження грибковими захворюваннями.

Найпоширеніші помилки

Обрізка детермінантних сортів

Видалення великої кількості пагонів у таких томатів може значно знизити врожайність, тому їх зазвичай не формують так активно, як індетермінантні сорти.

Робота з мокрими кущами

Волога сприяє поширенню інфекцій через свіжі зрізи. Тому обрізку проводять тільки після повного висихання рослин.

Надмірне видалення листя

Занадто сильна обрізка може залишити плоди без природного захисту від сонця. У результаті на помідорах з’являються сонячні опіки, що погіршують їхній зовнішній вигляд і якість. Тому важливо дотримуватися балансу: видаляти лише дійсно зайві пагони та листя, не оголюючи кущ повністю.

Чим підживити томати після пікірування
Чим підживити томати після пікірування / Інфографіка: Главред

Читайте також:

Про джерело: Martha Stewart

Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - це компанія, заснована Мартою Стюарт у 1997 році (з 2019 року належить Marquee Brands LLC). Вона об'єднує всі бізнес-напрямки, пов'язані з брендом Марти Стюарт.

На сайті MarthaStewart.com можна знайти перевірені до досконалості рецепти, проєкти "зроби сам", ідеї для садівництва, легкі розважальні поради, а також різні рекомендації щодо краси.

Мета полягає в тому, щоб навчити, надихнути та надати ідеї та продукти, які роблять кожен день більш значущим, функціональним і красивим.

Марта Стюарт, засновниця, допомагає читачам зробити всі аспекти повсякденного життя трохи простішими та красивішими.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
помідори город лайфхак
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Нічний розгром логістики РФ: ЗСУ підбили два танкери, плавучий кран та ЗРК "Бук"

Нічний розгром логістики РФ: ЗСУ підбили два танкери, плавучий кран та ЗРК "Бук"

11:04Війна
РФ здійснила одну з наймасованіших балістичних атак на Київ - Зеленський

РФ здійснила одну з наймасованіших балістичних атак на Київ - Зеленський

10:15Україна
У Ставропольському краї РФ дрони атакували нафтобазу: оголошено НС

У Ставропольському краї РФ дрони атакували нафтобазу: оголошено НС

09:45Світ
Реклама

Популярне

Більше
Помідори будуть червоніти на очах: що зробити у липні для рекордного урожаю

Помідори будуть червоніти на очах: що зробити у липні для рекордного урожаю

Хрусткі огірки під капронову кришку — рецепт, який вдається всім

Хрусткі огірки під капронову кришку — рецепт, який вдається всім

Бур'яни більше не повернуться: простий і швидкий спосіб здивує результатом

Бур'яни більше не повернуться: простий і швидкий спосіб здивує результатом

Рецепт домашнього пломбіру з простих інгредієнтів - рецепт за 25 хвилин

Рецепт домашнього пломбіру з простих інгредієнтів - рецепт за 25 хвилин

Китайський гороскоп на 20-26 липня: Драконам — пригоди, Коням — очікування

Китайський гороскоп на 20-26 липня: Драконам — пригоди, Коням — очікування

Останні новини

14:10

"Повернення": Гаррі та Меган ухвалили важливе рішення щодо майбутнього сім’ї

13:40

Як швидко почистити жалюзі, не знімаючи їх із вікон: секрети професійних клінерів

13:32

52-річна екс-солістка Spice Girls вперше вийшла заміж: як пройшло таємне весілля

13:08

Дружина Пивоварова публічно підтримала його після чуток про весілля - деталі

12:55

Які три квітки на клумбі притягують багатство та гроші: прикмети

Путін готує нову зброю, здатну змінити хід війни: Україні треба поспішати – СотникПутін готує нову зброю, здатну змінити хід війни: Україні треба поспішати – Сотник
12:52

"Загони Буданова" знищили російського інженера, який створював двигуни для ворожих літаків

12:41

"Тепер є васалом": історик висловив несподіваний прогноз щодо майбутнього Росії

12:37

Як правильно обрізати помідори, щоб отримати багатий урожай — лайфхак

12:13

Іменини з 20 по 26 липня: кого обов'язково треба привітати цього тижня

Реклама
12:12

Пень сам розсиплеться на труху: що достатньо засипати всередину

12:01

Китайський гороскоп на завтра, 20 липня: Драконам - прощення, Тиграм - можливість

11:51

Переказав 1000 грн, а залишився без доступу до грошей: клієнт поскаржився на "ПриватБанк"

11:40

Місячний календар на 20–26 липня: який день тижня принесе приховану загрозу

11:15

"Укриття не врятує": переляканий Кіркоров прагне вивезти дітей з РФ

11:08

Любовний гороскоп на тиждень 20–26 липня: Овнам – побачення, Дівам – розмови

11:04

Нічний розгром логістики РФ: ЗСУ підбили два танкери, плавучий кран та ЗРК "Бук"

10:56

"Блимало в Керчі, Ялті": "Мадяр" повідомив про нові втрати "тіньового флоту" РФ

10:36

Фінансовий гороскоп на тиждень 20–26 липня: Тельцям – знижки, Рибам – проєкти

10:15

РФ здійснила одну з наймасованіших балістичних атак на Київ - Зеленський

10:12

"40 хвилин - 40 ракет": українські зірки ошелешені ударом РФ по Києву

Реклама
09:45

У Ставропольському краї РФ дрони атакували нафтобазу: оголошено НС

09:37

Дрон РФ вдарив по пасажирському поїзду на Запоріжжі: здійнялась пожежа, є постраждала

08:48

Кремль знижує "поріг відбору" для ув’язнених, яких відправляють на війну

08:19

РФ атакувала Київ рекордною кількістю балістики: є жертви та значні руйнуванняФото

08:10

Війна триватиме до 2029 року: Кущ про гучну заяву ТрампаПогляд

05:55

"Можуть літати сковорідки": Lida Lee розповіла про сварки із Салемом

05:02

Помідори будуть червоніти на очах: що зробити у липні для рекордного урожаюВідео

04:30

На кого чекає нова робота, значні витрати та придбання житла: гороскоп на серпень 2026Відео

04:01

Бояться образити брехнею: астролог назвала найчесніші знаки зодіаку

03:36

Мрії стануть реальністю: які три знаки зодіаку увійдуть у нову еру

03:03

Чому на вікнах обов'язково мають бути фіранки — головні прикмети про штори

02:48

У Києві пекло: Росія завдала наймасштабнішого ракетного удару по столиці

01:30

Сенсаційне відкриття вчених: віруси знайшли новий спосіб обдурити імунну систему

18 липня, субота
23:45

Нова висока посада для Федорова: ЗМІ про несподіване рішення Зеленського

22:55

"Сподобився" чи "змилувався": як українською замінити кальку "снізошол"

22:49

Фронт під тиском: у DeepState повідомили, де просунулися російські війська

22:05

Неприємно: стало відомо, як пройшла зустріч принца Гаррі та Меган з королем

21:48

РФ масовано вдарила по Харківщині: багато поранених, серед них 5 поліцейськихФото

21:19

"Чую, що кажуть люди": Зеленський анонсував важливі рішення щодо армії

21:19

Як часто потрібно мити голову — поради голлівудської перукарки

Реклама
20:46

Як правильно додавати ваніль у тісто — способи зберегти аромат

20:37

РФ вдарила ракетою по парку розваг на Одещині: є загиблі і постраждалі

20:31

Комбат "Вовків Да Вінчі" отримав догану від Сирського - в Генштабі назвали причину

20:30

Масові акції через відставку Федорова: у Зеленського готують важливі рішенняВідео

20:24

Рясні дощі накриють Україну: де синоптики оголосили перший рівень небезпечності

19:42

Гороскоп Таро на тиждень з 20 по 26 липня: Тельцям — плоди, Терезам — вибір

19:29

Гризуни більше не з’являться: знайдено недорогий спосіб відлякати щурів і мишейВідео

19:22

Під ударом опинилися діти: Росія атакувала Запоріжжя КАБами, куди влучилиФото

19:21

Депутати ініціювали запит до Зеленського щодо можливого звільнення СирськогоФото

19:10

Тривожний рекорд РФ: Коваленко про удари по УкраїніПогляд

Новини України
Пенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини України
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Регіони
Новини ОдесиНовини ЗапоріжжяНовини ХарковаНовини ЛьвоваНовини ПолтавиНовини ДніпраНовини СумНовини ТернополяНовини ЧеркасиНовини ЖитомираНовини Рівного
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Цікаве
Народні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя Каменських
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти