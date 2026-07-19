Переказав 1000 грн, а залишився без доступу до грошей: клієнт поскаржився на "ПриватБанк"

Після інциденту він подав офіційну скаргу до банку.

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Клієнт поскаржився на "ПриватБанк" / Колаж "Главред", фото: скріншот з YouTube

Що сталося:

Клієнт повідомив про блокування рахунків після переказу 1000 грн

За його словами, доступ обмежили після дзвінка до служби підтримки

Чоловік подав офіційну скаргу до ПриватБанку

Клієнт ПриватБанку заявив , що банк заблокував усі його рахунки після спроби переказати 1000 гривень на картку NovaPay. За словами чоловіка, причиною стало спілкування з оператором контакт-центру, який, як стверджує клієнт, після розмови обмежив доступ до всіх його коштів.

Як розповів чоловік на порталі Мінфін, він намагався переказати всього 1000 гривень на власну картку NovaPay, однак операція була зупинена системою безпеки банку.

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Після цього йому запропонували пройти додаткову перевірку за номером 3700.

Під час розмови чоловік висловив невдоволення тим, що для переказу невеликої суми довелося проходити додаткову верифікацію.

"Під час розмови я висловив обґрунтоване невдоволення тим, що банк марнує мій час через мізерну суму. Операторці це не сподобалося, і вона через особисту неприязнь повністю заблокувала всі мої рахунки, залишивши мене без доступу до власних грошей", - стверджує клієнт.

Після інциденту він подав офіційну скаргу до банку. За словами чоловіка, співробітники ПриватБанку повідомили, що звернення буде розглянуто протягом одного-двох робочих днів.

При цьому клієнт зазначив, що подібна ситуація вже траплялася з ним близько двох років тому.

Тоді, за його словами, він хотів лише збільшити добовий ліміт витрат, однак після розмови з оператором також зіткнувся з повним блокуванням рахунків.

Чоловік наголошує, що користується особистим фінансовим номером телефону, який повністю ідентифікований та оформлений на нього.

Крім того, за його словами, заміна SIM-картки можлива лише за умови особистого звернення з паспортом, тому ризик шахрайства був мінімальним.

Незважаючи на це, тоді йому довелося особисто відвідувати відділення банку та повторно підтверджувати свою особу.

"Минуло два роки, а методи роботи не змінилися - це систематичне знущання над клієнтами", - заявив користувач.

У своєму зверненні клієнт вимагає негайно відновити доступ до рахунків без необхідності повторного візиту до відділення, оскільки, на його думку, його особу вже було підтверджено раніше.

Відгук ПриватБанку / Фото: скріншот

Нагадаємо, раніше клієнт ПриватБанку зробив важливу заяву щодо блокування рахунків. Він підкреслив, що блокування платежів і рахунків суттєво вплине на подальший розвиток подій у сфері банківського обслуговування та довіри клієнтів. Наразі ситуація залишається під контролем.

Зазначимо, що клієнт ПриватБанку під час звернення заявив про необхідність оперативного відновлення доступу та прозорого розслідування інциденту. За його словами, збій у роботі терміналів ПриватБанку допоможе зрозуміти системні причини та прискорити повернення коштів постраждалим клієнтам.

Як раніше повідомляв Главред, користувач порталу Мінфін висловив свою позицію щодо повторюваних блокувань та вимог до банку. Він звернув увагу на складні суперечки щодо списання коштів та технічні помилки й закликав профільні відомства негайно втрутитися для врегулювання ситуації, що склалася.

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Про джерело: Мінфін Мінфін - український інформаційний портал про фінанси та інвестиції, працює з 2007 року, пише Вікіпедія. На порталі публікується інформація про інвестиції, курси валют, порівнюються депозитні ставки в банках. Також на сайті розміщується статистика щодо фінансових ринків, фінансові новини та аналітичні огляди.

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