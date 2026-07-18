Нова висока посада для Федорова: ЗМІ про несподіване рішення Зеленського

Після відставки Михайла Федорова з посади міністра оборони для нього можуть розглянути нову роль.

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Стало відомо про ймовірність нового призначення для Михайла Федорова / Колаж Главред, фото: скріншот із відео

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Президент провів бесіди з командирами корпусів, які воюють на найгарячіших напрямках

Федоров може отримати призначення у сфері військових технологій

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що на засіданні Ставки верховного головнокомандувача в понеділок будуть розглянуті важливі питання.

За словами президента, під час бесіди з командирами корпусів, які воюють на найгарячіших напрямках фронту, він також обговорив питання взаємодії військових з органами влади на місцях.

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"Я вислухав і питання, які виникають у відносинах між армією та іншими структурами на місцях. Звісно, рішення потрібні. І вони будуть ухвалені, зокрема, щодо того, що мають робити обласні та місцеві органи влади для забезпечення наших підрозділів, для необхідної комунікації", – зазначив глава держави.

Окремо Зеленський повідомив, що Україна продовжує працювати з міжнародними партнерами над виконанням домовленостей щодо поставок ракет та інших спеціальних видів озброєння.

Імовірність нового призначення для Федорова

На Банковій після відставки Михайла Федорова з посади міністра оборони можуть розглядати для нього нову роль у сфері військових технологій. Водночас тривають обговорення можливої заміни Олександра Сирського на посаді Головнокомандувача ЗСУ, повідомляють джерела zn.ua.

/ Главред - інфографіка

За інформацією видання, Федорову можуть запропонувати посаду miltech czar - координатора, який відповідатиме за розвиток військових технологій, інновацій та взаємодію між державою, оборонною промисловістю та міжнародними партнерами. Така модель використовується для централізації управління окремими стратегічними напрямками.

Міжнародні партнери України очікують, що колишній міністр оборони погодиться обійняти цю посаду. На їхню думку, це дозволить зберегти його вплив на розвиток українського оборонно-технологічного сектору.

Водночас, за даними джерел видання, на Банковій також тривають обговорення можливих кадрових змін у військовому керівництві. Зокрема, розглядається питання про заміну Олександра Сирського на посаді Головнокомандувача Збройних Сил України.

Відставка Федорова - новини за темою

Нагадаємо, "Главред" писав, що, за словами радника Офісу президента України Сергія Лещенка, сигнал протестувальників було почуто, але для реалізації рішень потрібен час.

Напередодні стало відомо, що відставка Михайла Федорова з посади міністра оборони України викликала широкий суспільний резонанс і суперечки щодо причин такого кадрового рішення.

Раніше повідомлялося, що масові мітинги тривають уже кілька днів поспіль у Києві та інших великих містах України проти відставки Михайла Федорова з посади міністра оборони.

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