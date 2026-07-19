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У Ставропольському краї РФ дрони атакували нафтобазу: оголошено НС

Віталій Кірсанов
19 липня 2026, 09:45
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За останні кілька тижнів цей об’єкт зазнав атаки вже втретє.
У Ставропольському краї РФ дрони атакували нафтобазу
У Ставропольському краї РФ дрони атакували нафтобазу / колаж: Главред, фото: exilenova_plus

Коротко:

  • Губернатор Ставропольського краю оголосив надзвичайну ситуацію місцевого рівня
  • Через вибух "звук чути у Ставрополі"

У ніч на неділю, 19 липня, безпілотники атакували нафтобазу в Михайлівську Ставропольського краю (РФ).

OSINT-канали повідомляють, що за останні кілька тижнів цей об’єкт зазнав атаки вже втретє.

відео дня

Губернатор Ставропольського краю Володимир Володимиров оголосив надзвичайну ситуацію місцевого рівня через пожежі в промисловій зоні, пише ASTRA.

За його словами, поблизу Ставрополя відбивали атаку безпілотників, внаслідок якої в промисловій зоні хутора В'язники Шпаковського округу виникли два осередки пожежі.

"За попередніми даними, загиблих і постраждалих немає. Місце події розташоване далеко від житлової забудови, загрози житловим будинкам немає", - зазначив російський губернатор.

При цьому він додав, що "через пожежі на промислових об’єктах детонують вогненебезпечні матеріали - звук чути у Ставрополі".

Михайлівська нафтобаза розташована в Шпаковському окрузі Ставропольського краю, неподалік від міста Михайлівська та хутора В'язники. На об'єкті приймають, зберігають і відвантажують нафтопродукти, зокрема бензин і дизельне паливо. Нафтобаза має важливе значення для поставок палива до Ставропольського краю та сусідніх районів Північного Кавказу.

Дивіться відео атаки на нафтобазу:

У Ставропольському краї РФ дрони атакували нафтобазу: оголошено НС
Главред

Удари по об'єктах РФ - останні новини

Нагадаємо, "Главред" писав, що в ніч на 10 липня Сили оборони завдали удару по Ільському НПЗ - одному з найбільших нафтопереробних заводів на півдні Росії. Потужність переробки - близько 6,6 млн тонн нафти на рік.

Напередодні бійці СБУ завдали ударів по двох нафтобазах - у Ставрополі та Твері. Обидві знаходяться приблизно за 500 кілометрів від лінії фронту. Також підрозділи Сил оборони України завдали удару по резервному сховищу для накопичення та зберігання палива.

Раніше повідомлялося, що в Росії виробництво бензину покриває лише близько 65 % сезонного попиту після ударів українських безпілотників по найбільших нафтопереробних заводах.

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Про джерело: Astra

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