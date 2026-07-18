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Депутати ініціювали запит до Зеленського щодо можливого звільнення Сирського

Анна Косик
18 липня 2026, 19:21
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У запиті нардепи прописали кілька вимог.
Зеленский, Сырский, ВРУ
Депутати хочуть надіслати Зеленському запит щодо Сирського / Колаж: Главред, фото: скріншот з YouTube, t.me/osirskiy, t.me/V_Zelenskiy_official

Що повідомив Железняк:

  • Депутати ініціювали запит про звільнення Сирського
  • Для направлення запиту Зеленському, ініціативу має підтримати парламентська більшість

Народні депутати України ініціювали запит до президента Володимира Зеленського щодо звільнення генерала Олександра Сирського з посади Головнокомандувача Збройних Сил України.

Про це повідомив депутат Ярослав Железняк у Telegram. Він зазначив, що рішення щодо вищого командування Збройних Сил України приймає тільки Президент, як Головнокомандувач.

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Однак депутати можуть направити главі держави документ, який мають підтримати щонайменше 226 народних обранців.

Олександр Сирський
Олександр Сирський / Інфографіка: Главред

"Саме тому ініціюємо реєстрацію запиту від народних депутатів з вимогою: розглянути питання щодо звільнення генерала Олександра Сирського з посади Головнокомандувача Збройних Сил України, розглянути питання щодо призначення нового Головнокомандувача Збройних Сил України на основі критеріїв професійної ефективності та орієнтації на вимірюваний технологічний результат", - йдеться у повідомленні.

  • Депутатський запит щодо Сирського
    Депутатський запит щодо Сирського фото: t.me/yzheleznyak
  • Депутатський запит щодо Сирського
    Депутатський запит щодо Сирського фото: t.me/yzheleznyak
  • Депутатський запит щодо Сирського
    Депутатський запит щодо Сирського фото: t.me/yzheleznyak

Також депутати хочуть ініціювати запровадження процедури регулярного звітування вищого військового командування перед профільним комітетом Верховної Ради України у закритому режимі з метою відновлення балансу демократичного цивільного контролю.

Депутати ініціювали запит до Зеленського щодо можливого звільнення Сирського
Допис Ярослава Железняка про депутатський запит щодо Сирського / фото: скріншот

Названо сценарій відставки Сирського

Главред писав, що британське видання Financial Times із посиланням на високопоставленого чиновника Офісу президента повідомило, що Володимир Зеленський після різкого загострення політичної ситуації почав розглядати можливість звільнення головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

За даними співрозмовника газети, остаточне рішення залежатиме від того, чи вдасться знайти кандидатуру, яка забезпечить безболісну передачу командування без ризиків для оборони країни.

Президент вже планує провести зустрічі з військовими командирами, щоб отримати їхню оцінку ситуації на фронті, а також провести співбесіди з потенційними претендентами на посаду головнокомандувача.

Кадрові рішення в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що відставка Михайла Федорова з посади міністра оборони України викликала широкий суспільний резонанс і суперечки щодо причин такого кадрового рішення.

Раніше повідомлялося, що за даними ЗМІ, колишній голова Офісу президента Андрій Єрмак відвідав пункт управління головнокомандувача Олександра Сирського в одній з прифронтових областей. Зустріч відбулася на тлі відставки міністра оборони Михайла Федорова.

Напередодні Олександр Сирський публічно прокоментував заяви колишнього міністра оборони Михайла Федорова, який під час брифінгу перед відставкою різко розкритикував військове керівництво та запропонував кадрові зміни.

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Про персону: Ярослав Железняк

Железняк Ярослав - український економіст, викладач Київської школи економіки. Народний депутат України IX скликання від партії "Голос", повідомляє Вікіпедія.

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