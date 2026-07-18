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РФ вдарила ракетою по парку розваг на Одещині: є загиблі і постраждалі

Анна Косик
18 липня 2026, 20:37
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Ворог цинічно обстріляв парк з дітьми.
ГСЧС, взрыв
Росіяни продовжують тероризувати мирне населення Одеської області / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, ДСНС України (ілюстративні)

Головне:

  • Росія нанесла ракетні удари по Одеській області
  • Внаслідок атаки є загиблі та поранені
  • На території парку розваг триває рятувальна операція

Країна-агресорка Росія цинічно вдарила ракетами по житловому сектору та цивільній інфраструктурі Одещини. Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Внаслідок влучання ворожої ракети по території парку розваг зруйновано рибацькі будинки, пошкоджено 6 легкових автомобілів.

відео дня
РФ вдарила ракетою по парку розваг на Одещині: є загиблі і постраждалі
Якими ракетами РФ атакує Україну / Інфографіка: Главред

"За попередніми даними, на жаль, загинули двоє людей, ще четверо постраждали, серед них дитина. Під завалами ще можуть перебувати люди. Триває пошуково-рятувальна операція", - йдеться у повідомленні.

В іншому населеному пункті внаслідок обстрілу пошкоджено житловий будинок та 2 легкові автомобілі. Постраждала одна людина.

"На місцях подій працюють всі відповідні служби. Інформація щодо наслідків уточнюється", - додав Кіпер.

Коли РФ може завдати нового удару по Україні

Главред писав, що за словами військового експерта Олега Жданова, наразі Росія вже накопичила необхідний запас ракет, підготувала авіацію та екіпажі для нового масованого обстрілу України і готова до удару.

Масований удар, який міг відбутися раніше, був відкладений після українського удару по російському аеродрому. Але за декілька діб росіяни будуть намагатися виправити ситуацію, загасити пожежі, прибрати первинні наслідки цього удару. І цілком ймовірно, що можемо очікувати найближчими днями чергового масованого удару.

Удари РФ по Одеській області - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що 18 липня Росія атакувала в акваторії Чорного моря поблизу Одеси іноземне торговельне судно під прапором Антигуа і Барбуда - загинула людина, ще троє отримали поранення і були госпіталізовані.

Раніше повідомлялося, що внаслідок ракетного удару Росії по житловому будинку в Одесі ввечері 16 липня загинули дві людини. Ще п'ятеро людей отримали поранення, серед них троє дітей.

Напередодні стало відомо, що серед загиблих 16 липня була жінка, яка під час атаки на Одесу гуляла в парку з дітьми. Діти вижили, їм надали необхідну допомогу.

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Про персону: Олег Кіпер

Олег Олександрович Кіпер (нар. 1 травня 1980, Тимкове, Одеська область) - голова Одеської обласної військової адміністрації з 30 травня 2023 року, заслужений юрист України, кандидат юридичних наук, повідомляє Вікіпедія.

Розпочав свою кар'єру в органах прокуратури в 2001 році. Згодом він обіймав різні посади, зокрема:

  • слідчого в Котовській міжрайонній прокуратурі;
  • прокурора відділу в Генеральній прокуратурі України;
  • керівника Київської міської прокуратури (з 2020 по 2023 рік).

У 2014 році Олег Кіпер підпав під люстрацію, але пізніше, у 2019 році, він домігся через суд скасування цього рішення. З 2021 року він має звання заслуженого юриста України.

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