Рясні дощі накриють Україну: де синоптики оголосили перший рівень небезпечності

Синоптики попередили українців про несприятливу погоду одразу в кількох областях.

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Прогноз погоди в Україні 19 липня / фото: ua.depositphotos.com

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В яких областях України будуть лити дощі

Де через можливі шквали вітру оголошено жовтий рівень небезпечності

Погода в Україні завтра, 19 липня, буде мінливою. У неділю вдень в низці областей Укргідрометцентр оголосив I рівень небезпечності (жовтий).

Зокрема у західних, Житомирській та Вінницькій областях очікуються грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с, а в Вінницькій, Чернівецькій областях та в Карпатах будуть значні дощі.

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Попередження про небезпечні метеорологічні явища / фото: facebook.com/UkrHMC/

"Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботиенергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту", - попередили українців синоптики.

Небезпечні погодні явища в Україні / Інфографіка: Главред

Погода в Україні 19 липня

Протягом дня очікується мінлива хмарність. Опади також місцями можливі у Київській, Черкаській, Кіровоградській та Одеській областях. Вітер буде переважно південний, в західних областях північно-західний, 7-12 м/с.

Температура повітря вночі знизиться до +13+18 градусів, на узбережжі морів до +21 градуса. Вдень синоптики прогнозують +26+31 градус, у західних областях +22+27 градусів.

Погода в Україні 19 липня / фото: facebook.com/UkrHMC

Погода в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що до кінця поточного тижня антициклон не пропускатиме дощі у більшість областей України. Лінія сходження зумовить грозові дощі хіба що в декількох регіонах.

Раніше повідомлялося, що 19 липня у центральній частині України прогнозується малохмарна погода, без опадів. Вітер буде південно-східний, 3 - 8 м/с. Температура повітря вночі буде в межах +12+17 градусів.

Напередодні стало відомо, що за прогнозом синоптика Наталії Діденко, 18 та 19 липня в Україні температура повітря може підвищуватися до +30 градусів. Але спека буде помірною.

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Про джерело: Укргідрометцентр Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

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