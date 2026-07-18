РФ масовано вдарила по Харківщині: багато поранених, серед них 5 поліцейських

11 осіб отримали поранення внаслідок удару з боку РФ; російські військові завдали серії ударів по населених пунктах Дергачівської громади.

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Росія завдала масових ударів по Харківщині / Колаж: Главред, фото: t.me/prokuratura_kharkiv

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11 осіб поранено внаслідок удару РФ по Харківщині

Постраждали п’ятеро поліцейських, які несли службу неподалік

Армія країни-агресора РФ завдала удару по Дергачівській громаді Харківської області в суботу, 18 липня, внаслідок чого є багато постраждалих.

11 осіб поранено внаслідок удару РФ, повідомили в Харківській обласній прокуратурі. Зазначається, що російські військові завдали серії ударів по населених пунктах Дергачівської громади.

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Уточнюється, що ще вранці ворожий безпілотний літальний апарат, тип якого встановлюється, вразив приватний житловий будинок у місті Дергачі. В результаті удару в будинку площею близько 60 кв. м. виникла пожежа. Також пошкоджено сусідні приватні будинки. Постраждали п’ятеро поліцейських, які несли службу неподалік від місця влучання.

Пізніше російська армія завдала авіаційного удару по селу Слатіно. За попередніми даними, ворог застосував керовану авіаційну бомбу. Боєприпас влучив на територію приватного домоволодіння. В результаті вибуху пошкоджено житловий будинок. Постраждалих немає.

А вже незабаром окупанти, за попередніми даними, обстріляли місто Дергачі з реактивної системи залпового вогню. Під ударом опинився енергетичний об’єкт. Поранення отримали четверо чоловіків. Двоє постраждалих госпіталізовано, ще двоє після надання медичної допомоги відмовилися від госпіталізації. У результаті атаки пошкоджено обладнання та автомобілі, а також загорілося поле пшениці. Через атаку було знеструмлено 19 населених пунктів - без електропостачання залишилися близько 13 тисяч абонентів.

Вдень російські війська повторно атакували село Слатіно. В результаті удару, тип озброєння якого встановлюється, пошкоджено приватний житловий будинок. Постраждали дві людини.

Жданов розповів про можливе розширення ударів РФ

Військовий експерт Олег Жданов заявив, що російські війська працюють над збільшенням дальності використання FPV-дронів, що потенційно може дозволити застосовувати їх не тільки в районах безпосереднього ведення бойових дій.

За його словами, розвиток таких технологій створює додаткові ризики для міст, які знаходяться на значній відстані від лінії фронту. Серед можливих цілей він назвав Київ, Дніпро та інші великі населені пункти.

Експерт зазначив, що за наявності спеціальних засобів керування та ретрансляції безпілотники можуть долати значні відстані.

"В принципі, вони можуть долетіти навіть до Києва. Якщо ретранслятор забезпечує керування базовим дроном на відстані 200 кілометрів, а FPV ще відлітає від нього на 10–20 кілометрів, то глибина ураження виходить дуже значною", - каже він.

При цьому Жданов підкреслив, що для масового застосування подібних комплексів необхідні не тільки технічні можливості, а й масштабне виробництво дронів, а також підготовка великої кількості фахівців для їхнього керування.

Удари РФ по Україні - новини за темою

Раніше "Главред" повідомляв, що окупанти завдали удару по житловому кварталу Одеси. Пошкоджено триповерховий житловий будинок та автомобілі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що червень 2026 року став найсмертоноснішим місяцем для мирних жителів України з квітня 2022 року. Такий висновок ґрунтується на даних Місії ООН зі спостереження за дотриманням прав людини в Україні, яка фіксує наслідки російських атак.

Як повідомлялося раніше, Росія продовжує атакувати Київ дронами та ракетами. Ворог намагається адаптувати свої удари по столиці, щоб змусити українців покинути місто.

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