Їхав рятувати людей: ракети РФ вбили майора Антона Ярмоленка у Дніпрі

Загиблий був заступником начальника пожежно-рятувального загону.

Майор Антон Ярмоленко став жертвою російського ракетного удару / Колаж: Главред, фото: t.me/dnipropetrovskaODA, скріншот, МВС

Коротко:

Під час масованої атаки на Дніпро загинув рятувальник

Заступник начальника загону Антон Ярмоленко їхав на виклик

Кількість жертв російського удару по місту зросла до дев'яти

Під час масованої атаки на Дніпро в ніч на 2 червня 2026 року загинув рятувальник – це заступник начальника пожежно-рятувального загону, майор Антон Ярмоленко. У момент удару він якраз прямував на виклик, щоб рятувати людей. Про це повідомив глава Міністерства внутрішніх справ України Ігор Клименко.

За його словами, в результаті російської атаки в Дніпрі зруйновано багатоквартирні будинки. Дев'ять осіб загинули, серед них – дитина.

"Серед жертв обстрілу наш рятувальник – заступник начальника пожежно-рятувального загону, майор Антон Ярмоленко. У момент удару він якраз прямував на виклик. Щирі співчуття родині та колективу", – зазначив Клименко.

Антон Ярмоленко загинув під час обстрілу / Фото: МВС

Як писав Главред, у ніч на 2 червня армія країни-агресора РФ завдала удару по Дніпру. В результаті атаки загинули вісім осіб, зокрема, і маленький хлопчик 2023 року народження. Крім того, 36 осіб постраждали.

Під час роботи підрозділів ДСНС окупанти завдали повторного удару, внаслідок чого загинув рятувальник.

В результаті обстрілу в місті частково зруйновано двоповерхові та чотириповерхові багатоквартирні житлові будинки, підприємство, знищено гаражі та автомобілі.

Пошкодження отримала і пожежно-рятувальна частина: вибуховою хвилею в будівлі вибито вікна. Пожежі, що виникли, рятувальники ліквідували.

Наразі пошуково-рятувальна операція триває.

Ймовірно, під завалами зруйнованого чотириповерхового будинку знаходяться люди.

Зокрема, мешканка міста Людмила Кирилівна чекає, коли знайдуть її сина. Під час російської атаки жінка перебувала в одній кімнаті будинку, а її син — у сусідній. В результаті влучання ракети на чоловіка обрушилися бетонні конструкції.

Людмила Кирилівна сподівається, що її сина вдасться знайти живим.

Сьогодні їй виповнилося 86 років. Вранці вони з сином збиралися поїхати на дачу, де було б безпечніше, однак здійснити задумане не встигли.

Атака на Україну 2 червня 2026 року — новини

Як писав Главред, в ніч на 2 червня російські війська здійснили чергову комбіновану атаку на Київ із застосуванням балістичної зброї. У столиці пролунала серія вибухів, зафіксовано пожежі в різних районах, пошкодження цивільної інфраструктури та перебої з електропостачанням.

За даними ДСНС, у Києві в результаті російського обстрілу 2 червня станом на 08:00 відомо про 4 загиблих і 58 постраждалих, з них троє дітей.

В результаті ворожих влучень пошкоджено житлові будинки та цивільну інфраструктуру в Подільському, Шевченківському, Оболонському, Святошинському, Солом'янському, Голосіївському, Печерському та Дарницькому районах.

​Ракета "Циркон" / Інфографіка Главред

Вранці у вівторок, 2 червня, російська окупаційна армія знову атакувала Київ балістикою. Після нічних ударів у столиці знову пролунали дуже гучні вибухи. Монітори попереджали про рух ракет "Циркон" у напрямку столиці.

Харківська область також потрапила під масований ворожий обстріл. Сталися пожежі, є руйнування будівель і постраждалі.

Горіли житлові будинки, господарські будівлі, гаражі, автомобілі та інші цивільні об'єкти. Також пошкоджено багатоповерхові та приватні житлові будинки. За попередніми даними, постраждали 14 осіб, зокрема, і одна дитина.

Крім того, російські окупанти атакували Суми ударними безпілотниками типу "Шахед" і "Молнія". У місті зафіксували кілька "прильотів".

Про персону: Ігор Клименко Ігор Володимирович Клименко - державний український діяч, міністр внутрішніх справ України з 7 лютого 2023 року (виконував обов'язки з 18 січня до 7 лютого), з 2019 до 2023 року - голова Національної поліції України, повідомляє "Вікіпедія".

