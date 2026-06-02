Їхав рятувати людей: ракети РФ вбили майора Антона Ярмоленка у Дніпрі

Коротко:
- Під час масованої атаки на Дніпро загинув рятувальник
- Заступник начальника загону Антон Ярмоленко їхав на виклик
- Кількість жертв російського удару по місту зросла до дев'яти
Під час масованої атаки на Дніпро в ніч на 2 червня 2026 року загинув рятувальник – це заступник начальника пожежно-рятувального загону, майор Антон Ярмоленко. У момент удару він якраз прямував на виклик, щоб рятувати людей. Про це повідомив глава Міністерства внутрішніх справ України Ігор Клименко.
За його словами, в результаті російської атаки в Дніпрі зруйновано багатоквартирні будинки. Дев'ять осіб загинули, серед них – дитина.
"Серед жертв обстрілу наш рятувальник – заступник начальника пожежно-рятувального загону, майор Антон Ярмоленко. У момент удару він якраз прямував на виклик. Щирі співчуття родині та колективу", – зазначив Клименко.
Як писав Главред, у ніч на 2 червня армія країни-агресора РФ завдала удару по Дніпру. В результаті атаки загинули вісім осіб, зокрема, і маленький хлопчик 2023 року народження. Крім того, 36 осіб постраждали.
Під час роботи підрозділів ДСНС окупанти завдали повторного удару, внаслідок чого загинув рятувальник.
В результаті обстрілу в місті частково зруйновано двоповерхові та чотириповерхові багатоквартирні житлові будинки, підприємство, знищено гаражі та автомобілі.
Пошкодження отримала і пожежно-рятувальна частина: вибуховою хвилею в будівлі вибито вікна. Пожежі, що виникли, рятувальники ліквідували.
Наразі пошуково-рятувальна операція триває.
Ймовірно, під завалами зруйнованого чотириповерхового будинку знаходяться люди.
Зокрема, мешканка міста Людмила Кирилівна чекає, коли знайдуть її сина. Під час російської атаки жінка перебувала в одній кімнаті будинку, а її син — у сусідній. В результаті влучання ракети на чоловіка обрушилися бетонні конструкції.
Людмила Кирилівна сподівається, що її сина вдасться знайти живим.
Сьогодні їй виповнилося 86 років. Вранці вони з сином збиралися поїхати на дачу, де було б безпечніше, однак здійснити задумане не встигли.
Атака на Україну 2 червня 2026 року — новини
Як писав Главред, в ніч на 2 червня російські війська здійснили чергову комбіновану атаку на Київ із застосуванням балістичної зброї. У столиці пролунала серія вибухів, зафіксовано пожежі в різних районах, пошкодження цивільної інфраструктури та перебої з електропостачанням.
За даними ДСНС, у Києві в результаті російського обстрілу 2 червня станом на 08:00 відомо про 4 загиблих і 58 постраждалих, з них троє дітей.
В результаті ворожих влучень пошкоджено житлові будинки та цивільну інфраструктуру в Подільському, Шевченківському, Оболонському, Святошинському, Солом'янському, Голосіївському, Печерському та Дарницькому районах.
Вранці у вівторок, 2 червня, російська окупаційна армія знову атакувала Київ балістикою. Після нічних ударів у столиці знову пролунали дуже гучні вибухи. Монітори попереджали про рух ракет "Циркон" у напрямку столиці.
Харківська область також потрапила під масований ворожий обстріл. Сталися пожежі, є руйнування будівель і постраждалі.
Горіли житлові будинки, господарські будівлі, гаражі, автомобілі та інші цивільні об'єкти. Також пошкоджено багатоповерхові та приватні житлові будинки. За попередніми даними, постраждали 14 осіб, зокрема, і одна дитина.
Крім того, російські окупанти атакували Суми ударними безпілотниками типу "Шахед" і "Молнія". У місті зафіксували кілька "прильотів".
Про персону: Ігор Клименко
Ігор Володимирович Клименко - державний український діяч, міністр внутрішніх справ України з 7 лютого 2023 року (виконував обов'язки з 18 січня до 7 лютого), з 2019 до 2023 року - голова Національної поліції України, повідомляє "Вікіпедія".
