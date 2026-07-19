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"Укриття не врятує": переляканий Кіркоров прагне вивезти дітей з РФ

Христина Трохимчук
19 липня 2026, 11:15
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Співак розглядає можливість навчання за кордоном після тривожного попередження від впливових осіб.
Філіп Кіркоров хоче вивезти дітей з РФ
Філіп Кіркоров хоче вивезти дітей з РФ / колаж: Главред, фото: скріншот із відео; instagram.com, Філіп Кіркоров

Ви дізнаєтеся:

  • Чому Кіркоров вирішив терміново відправити дітей навчатися за кордон
  • Які країни розглядає артист для переїзду Алли-Вікторії та Мартіна

Російський співак Філіп Кіркоров зайнявся пошуком нового закордонного навчального закладу для своїх дітей, Алли-Вікторії та Мартіна. Як повідомляє російський Telegram-канал, путініст серйозно побоюється бойових дій.

За словами близького друга артиста, Кіркоров зважився на цей крок не заради престижної освіти для своїх дітей, а з міркувань безпеки після отримання тривожного сигналу. Як стверджує інсайдер, співакові прямо порекомендували перестрахуватися на випадок непередбачених обставин.

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Філіп Кіркоров
Філіп Кіркоров боїться війни / фото: instagram.com, Філіп Кіркоров

"Філіпу хтось із людей зверху натякнув, що треба бути готовим до дуже непростих подій, коли навіть укриття у дворі не врятує", - поділився друг артиста.

Саме тому виконавець почав терміново шукати безпечне місце, куди його спадкоємці змогли б оперативно виїхати. Зараз як варіанти родина розглядає школи в трьох різних країнах, у кожної з яких є свої нюанси.

Філіп Кіркоров, Алла-Вікторія
Філіп Кіркоров та Алла-Вікторія / фото: instagram.com, Філіп Кіркоров

"Ось він і вирішив перестрахуватися, підшукати для дітей місце, куди б вони змогли виїхати в разі чого. В Америці у них є будинок, але не факт, що буде можливість туди дістатися, плюс велика різниця в часі. У Швейцарії школи хороші, але дуже дорогі. Тому він розглядає ще й Казахстан", - додав приятель співака.

Варто зазначити, що для дітей Кіркорова це буде далеко не перший досвід навчання за межами Росії. Раніше Алла-Вікторія та Мартін уже двічі вирушали здобувати знання до елітної школи-пансіону в Дубаї.

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Про персону: Філіп Кіркоров

Філіп Кіркоров - радянський і російський естрадний співак, Народний артист РФ (2008). У 2008 році також отримав звання Народного артиста в Україні, але у 2023 році його формально позбавили цього звання через підтримку російської агресії. Учасник численних скандалів, зокрема "голої" вечірки Анастасії Івлєєвої у грудні 2023 року, яка спричинила хвилю "скасування" популярних артистів у країні-окупанті.

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