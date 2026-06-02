Масштабний удар РФ по Києву: зруйновано багатоповерхівки, 4 загиблих, десятки поранених

Окупанти атакували житлові багатоповерхівки та нежитлові будівлі. Внаслідок ворожого удару до лікарень було госпіталізовано 35 поранених мешканців столиці.

Потужні вибухи в Києві лунали в різних районах міста

Головне:

Армія РФ завдала масованого удару по різних районах столиці

Через ворожу атаку в місті загинули чотири людини

Кількість постраждалих киян збільшилася до 58 людей

В результаті масованої атаки армії країни-агресора РФ на Київ постраждали понад 50 осіб. Відомо про чотирьох загиблих у столиці. Пошкодження зафіксовані в різних районах міста. Свіжі дані про наслідки атаки опублікував мер Києва Віталій Кличко.

Станом на 06:20 2 червня відомо про 51 постраждалого, серед яких троє дітей. 35 осіб медики госпіталізували, іншим — надали допомогу на місці та амбулаторно.

У Дарницькому районі внаслідок падіння, ймовірно, уламків БПЛА, сталося загоряння на території АЗС.

В Оболонському районі падіння уламків зафіксували на відкритих територіях — обидва біля дитячих садків. Також сталася пожежа на території незавершеного будівництва.

У Шевченківському районі внаслідок падіння уламків виникла пожежа в нежитловій триповерховій будівлі, а також часткове, незначне пошкодження фасадної частини та даху 9-поверхового житлового будинку. Внаслідок влучання уламків у 24-поверховий житловий будинок виникло загоряння на рівні 4-5 поверхів. Падіння уламків також призвело до пожежі ще у двох нежитлових приміщеннях у Шевченківському районі.

У Святошинському районі внаслідок влучення уламків сталося загоряння на рівні першого поверху в 5-поверховому житловому будинку, а також виникла пожежа на території нежитлової забудови.

У Подільському районі, за попередніми даними, внаслідок повторного влучення ракети в 9-поверховий житловий будинок сталося часткове обвалення конструкцій.

Також, за попередньою інформацією, на дах іншого 9-поверхового житлового будинку впали уламки. Сталося загоряння на даху та пошкоджено скління вікон.

Крім того, у Подільському районі внаслідок падіння уламків, імовірно, БПЛА, спалахнула пожежа на території нежитлової забудови. Вогонь поширився на територію інших нежитлових споруд.

Також на відкритій території одного з комунальних підприємств уламки пошкодили кілька автомобілів і складське приміщення.

​Звідки РФ запускає ракети по Україні / Інфографіка: Главред ​

За даними ДСНС, у Києві внаслідок російського обстрілу 2 червня загинули 3 людини, ще 35 отримали поранення, зокрема троє дітей.

В результаті ворожих влучень пошкоджено житлові будинки та цивільну інфраструктуру в Подільському, Шевченківському, Оболонському, Святошинському, Солом'янському, Голосіївському, Печерському та Дарницькому районах.

Подільський район: внаслідок влучання в 9-поверховий житловий будинок сталося часткове руйнування верхніх поверхів. Під завалами можуть перебувати люди. Наразі відомо про 5 постраждалих. Рятувальні роботи тривають.

За іншими адресами: сталося загоряння автомобілів на відкритій місцевості, на території одного з навчальних закладів виникла пожежа в 4-поверховій будівлі, а на території комунального підприємства горять автомобілі та складська будівля.

Оболонський район: сталося загоряння будівельного вагончика на території будівництва.

Шевченківський район: сталося часткове пошкодження фасадної частини та даху житлового 9-поверхового будинку.

Дарницький район: сталося загоряння на території АЗС.

Солом'янський район: сталося загоряння в одній з квартир на 16-му поверсі житлового 20-поверхового будинку. На приватній території сталося загоряння приватного житлового будинку. Загоряння в 24-поверховому житловому будинку на рівні 9-го поверху. Рятувальники деблокували одного чоловіка.

Голосіївський район: сталося загоряння на території однієї з торгових майданчиків та руйнування 2 і 3 поверхів будівлі. За іншими адресами загоряння кількох автомобілів, загоряння офісних приміщень, загоряння МАФів та торгових будівель, а також загоряння та руйнування одного з бізнес-центрів.

Святошинський район: у житловому 5-поверховому будинку сталося пошкодження фасаду та скління вікон. За іншою адресою незначні пошкодження покрівлі житлового 9-поверхового будинку.

Печерський район: виникли незначні пошкодження на території незавершеного будівництва.

"Інформація оновлюється. На місце прибудуть рятувальники та всі служби", - додали рятувальники.

Станом на 6:57 вже 58 постраждалих у столиці. З них 40 медиків госпіталізували, зокрема двох дітей. Чотири людини загинули, повідомив Кличко.

Наслідки атаки на Київську область

На Київщині внаслідок падіння уламків та "прильотів" виникли пожежі в житловому секторі та на об'єктах цивільної інфраструктури. Постраждала людина, повідомили у ДСНС.

Бучанський район: ліквідовано пожежу в таунхаусі площею близько 100 кв. м. Також зафіксовано пошкодження автомобілів на території логістичного об'єкта.

Софіївська Борщагівка: сталася пожежа у двоповерховій складській будівлі, яку ліквідовано на площі 500 кв. м. Крім того, уламками пошкоджено приватні житлові будинки.

Село Крюківщина: виникла пожежа в неексплуатованій триповерховій будівлі. Вогонь охопив площу 225 кв. м.

Фастівський район: загорілисяприватні житлові будинки. Пожежно-рятувальні підрозділи проводять роботи з ліквідації наслідків.

Вишгородський район: черезпадіння уламків безпілотника на відкритій території сталося загоряння трав'яного покриву.

"Роботи тривають. Інформація про постраждалих уточнюється", - додали рятувальники.

