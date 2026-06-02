Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Масштабний удар РФ по Києву: зруйновано багатоповерхівки, 4 загиблих, десятки поранених

Анна Ярославська
2 червня 2026, 06:52
google news Підпишіться
на нас в Google
Окупанти атакували житлові багатоповерхівки та нежитлові будівлі. Внаслідок ворожого удару до лікарень було госпіталізовано 35 поранених мешканців столиці.
Наслідки нападу на Київ
Потужні вибухи в Києві лунали в різних районах міста / Колаж: Главред, фото: ДСНС

Головне:

  • Армія РФ завдала масованого удару по різних районах столиці
  • Через ворожу атаку в місті загинули чотири людини
  • Кількість постраждалих киян збільшилася до 58 людей

В результаті масованої атаки армії країни-агресора РФ на Київ постраждали понад 50 осіб. Відомо про чотирьох загиблих у столиці. Пошкодження зафіксовані в різних районах міста. Свіжі дані про наслідки атаки опублікував мер Києва Віталій Кличко.

Станом на 06:20 2 червня відомо про 51 постраждалого, серед яких троє дітей. 35 осіб медики госпіталізували, іншим — надали допомогу на місці та амбулаторно.

відео дня

У Дарницькому районі внаслідок падіння, ймовірно, уламків БПЛА, сталося загоряння на території АЗС.

В Оболонському районі падіння уламків зафіксували на відкритих територіях — обидва біля дитячих садків. Також сталася пожежа на території незавершеного будівництва.

У Шевченківському районі внаслідок падіння уламків виникла пожежа в нежитловій триповерховій будівлі, а також часткове, незначне пошкодження фасадної частини та даху 9-поверхового житлового будинку. Внаслідок влучання уламків у 24-поверховий житловий будинок виникло загоряння на рівні 4-5 поверхів. Падіння уламків також призвело до пожежі ще у двох нежитлових приміщеннях у Шевченківському районі.

У Святошинському районі внаслідок влучення уламків сталося загоряння на рівні першого поверху в 5-поверховому житловому будинку, а також виникла пожежа на території нежитлової забудови.

У Подільському районі, за попередніми даними, внаслідок повторного влучення ракети в 9-поверховий житловий будинок сталося часткове обвалення конструкцій.

Також, за попередньою інформацією, на дах іншого 9-поверхового житлового будинку впали уламки. Сталося загоряння на даху та пошкоджено скління вікон.

Крім того, у Подільському районі внаслідок падіння уламків, імовірно, БПЛА, спалахнула пожежа на території нежитлової забудови. Вогонь поширився на територію інших нежитлових споруд.

Також на відкритій території одного з комунальних підприємств уламки пошкодили кілька автомобілів і складське приміщення.

Масштабний удар РФ по Києву: зруйновано багатоповерхівки, 4 загиблих, десятки поранених
​Звідки РФ запускає ракети по Україні / Інфографіка: Главред ​

За даними ДСНС, у Києві внаслідок російського обстрілу 2 червня загинули 3 людини, ще 35 отримали поранення, зокрема троє дітей.

В результаті ворожих влучень пошкоджено житлові будинки та цивільну інфраструктуру в Подільському, Шевченківському, Оболонському, Святошинському, Солом'янському, Голосіївському, Печерському та Дарницькому районах.

Подільський район: внаслідок влучання в 9-поверховий житловий будинок сталося часткове руйнування верхніх поверхів. Під завалами можуть перебувати люди. Наразі відомо про 5 постраждалих. Рятувальні роботи тривають.

За іншими адресами: сталося загоряння автомобілів на відкритій місцевості, на території одного з навчальних закладів виникла пожежа в 4-поверховій будівлі, а на території комунального підприємства горять автомобілі та складська будівля.

Оболонський район: сталося загоряння будівельного вагончика на території будівництва.

Шевченківський район: сталося часткове пошкодження фасадної частини та даху житлового 9-поверхового будинку.

Дарницький район: сталося загоряння на території АЗС.

Солом'янський район: сталося загоряння в одній з квартир на 16-му поверсі житлового 20-поверхового будинку. На приватній території сталося загоряння приватного житлового будинку. Загоряння в 24-поверховому житловому будинку на рівні 9-го поверху. Рятувальники деблокували одного чоловіка.

Голосіївський район: сталося загоряння на території однієї з торгових майданчиків та руйнування 2 і 3 поверхів будівлі. За іншими адресами загоряння кількох автомобілів, загоряння офісних приміщень, загоряння МАФів та торгових будівель, а також загоряння та руйнування одного з бізнес-центрів.

Святошинський район: у житловому 5-поверховому будинку сталося пошкодження фасаду та скління вікон. За іншою адресою незначні пошкодження покрівлі житлового 9-поверхового будинку.

Печерський район: виникли незначні пошкодження на території незавершеного будівництва.

"Інформація оновлюється. На місце прибудуть рятувальники та всі служби", - додали рятувальники.

Станом на 6:57 вже 58 постраждалих у столиці. З них 40 медиків госпіталізували, зокрема двох дітей. Чотири людини загинули, повідомив Кличко.

  • Наслідки атаки на Київ 2 червня 2026
    Наслідки атаки на Київ 2 червня 2026 Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки на Київ 2 червня 2026
    Наслідки атаки на Київ 2 червня 2026 Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки на Київ 2 червня 2026
    Наслідки атаки на Київ 2 червня 2026 Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки на Київ 2 червня 2026
    Наслідки атаки на Київ 2 червня 2026 Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки на Київ 2 червня 2026
    Наслідки атаки на Київ 2 червня 2026 Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки на Київ 2 червня 2026
    Наслідки атаки на Київ 2 червня 2026 Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки на Київ 2 червня 2026
    Наслідки атаки на Київ 2 червня 2026 Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки на Київ 2 червня 2026
    Наслідки атаки на Київ 2 червня 2026 Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки на Київ 2 червня 2026
    Наслідки атаки на Київ 2 червня 2026 Фото: ДСНС

Наслідки атаки на Київську область

На Київщині внаслідок падіння уламків та "прильотів" виникли пожежі в житловому секторі та на об'єктах цивільної інфраструктури. Постраждала людина, повідомили у ДСНС.

Бучанський район: ліквідовано пожежу в таунхаусі площею близько 100 кв. м. Також зафіксовано пошкодження автомобілів на території логістичного об'єкта.

Софіївська Борщагівка: сталася пожежа у двоповерховій складській будівлі, яку ліквідовано на площі 500 кв. м. Крім того, уламками пошкоджено приватні житлові будинки.

Село Крюківщина: виникла пожежа в неексплуатованій триповерховій будівлі. Вогонь охопив площу 225 кв. м.

Фастівський район: загорілисяприватні житлові будинки. Пожежно-рятувальні підрозділи проводять роботи з ліквідації наслідків.

Вишгородський район: черезпадіння уламків безпілотника на відкритій території сталося загоряння трав'яного покриву.

"Роботи тривають. Інформація про постраждалих уточнюється", - додали рятувальники.

  • Наслідки атаки на Київщину 2 червня 2026
    Наслідки атаки на Київщину 2 червня 2026 Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки на Київщину 2 червня 2026
    Наслідки атаки на Київщину 2 червня 2026 Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки на Київщину 2 червня 2026
    Наслідки атаки на Київщину 2 червня 2026 Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки на Київщину 2 червня 2026
    Наслідки атаки на Київщину 2 червня 2026 Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки на Київщину 2 червня 2026
    Наслідки атаки на Київщину 2 червня 2026 Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки на Київщину 2 червня 2026
    Наслідки атаки на Київщину 2 червня 2026 Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки на Київщину 2 червня 2026
    Наслідки атаки на Київщину 2 червня 2026 Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки на Київщину 2 червня 2026
    Наслідки атаки на Київщину 2 червня 2026 Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки на Київщину 2 червня 2026
    Наслідки атаки на Київщину 2 червня 2026 Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки на Київщину 2 червня 2026
    Наслідки атаки на Київщину 2 червня 2026 Фото: ДСНС

Новина доповнюється...

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
новини Києва війна в Україні війна Росії та України атака дронів Ракетна атака на Україну
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Численні жертви, пожежі та руйнування: Росія завдала удару по Дніпру та Харківщині

Численні жертви, пожежі та руйнування: Росія завдала удару по Дніпру та Харківщині

07:44Україна
Масштабний удар РФ по Києву: зруйновано багатоповерхівки, 4 загиблих, десятки поранених

Масштабний удар РФ по Києву: зруйновано багатоповерхівки, 4 загиблих, десятки поранених

06:52Україна
Серія гучних вибухів в Києві: РФ комбіновано атакувала столицю, подробиці

Серія гучних вибухів в Києві: РФ комбіновано атакувала столицю, подробиці

02:32Війна
Реклама

Популярне

Більше
Життя чотирьох знаків зодіаку кардинально зміниться після "блакитного місяця"

Життя чотирьох знаків зодіаку кардинально зміниться після "блакитного місяця"

Китайський гороскоп на завтра, 2 червня: Кролям — мстивість, Мавпам — драма

Китайський гороскоп на завтра, 2 червня: Кролям — мстивість, Мавпам — драма

Карта Deep State онлайн за 1 червня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 1 червня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Трамп може покласти край війні Росії: у Forbes назвали дієвий інструмент проти Путіна

Трамп може покласти край війні Росії: у Forbes назвали дієвий інструмент проти Путіна

Чим протерти меблі, щоб пил не осідав тижнями: трюк, про який знають одиниці

Чим протерти меблі, щоб пил не осідав тижнями: трюк, про який знають одиниці

Останні новини

07:44

Численні жертви, пожежі та руйнування: Росія завдала удару по Дніпру та Харківщині

06:52

Масштабний удар РФ по Києву: зруйновано багатоповерхівки, 4 загиблих, десятки пораненихФото

05:10

Справжня смуга везіння: три знаки зодіаку стануть на шлях достатку

04:41

Старовинне українське слово "копистка": що воно насправді означає

04:07

Як правильно прати подушки влітку в домашніх умовах: головні правила

Росія готується захопити один із обласних центрів України, це мета на 2026 рік - ПреображенськийРосія готується захопити один із обласних центрів України, це мета на 2026 рік - Преображенський
04:00

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці хлопчика за партою за 14 с

03:30

Вони мають особливу енергію: у які дні народжуються найуспішніші люди

02:32

Серія гучних вибухів в Києві: РФ комбіновано атакувала столицю, подробиці

02:29

Знають далеко не всі: райдуга чи веселка - як сказати правильно українською

Реклама
01:59

Гучні вибухи, руйнування, пожежі та постраждалі: РФ атакувала два велики містаФото

00:26

РФ запустила "Калібри" та підняла "Тушки": коли очікувати ракети над Україною

00:13

На Дніпропетровщині запустили безкоштовні соціальні автобуси — як вони курсують

01 червня, понеділок
23:22

"Ніхто не звітує": Ольга Сумська розкрила правду про сімейний бюджет

23:16

Проточної води недостатньо: як правильно мити куплену полуницю у два крокиВідео

22:24

"У противника знизився рівень страху": окупанти посилили наступ - військовий

22:21

Орхідеї цвістимуть усе літо: що потрібно зробити в червні

21:29

Шалений успіх у всьому: кому зі знаків зодіаку пощастить уже в червні

21:23

Сотні "Шахедів" та "Тушки": РФ підготувала новий комбінований обстріл України

21:22

"Він на пенсії": легендарний 96-річний артист завершив кар’єру в кіно

21:16

МіГ-29 наздогнав і збив "Шахед" над Рівненщиною під час масованої атаки - відео

Реклама
20:58

Гороскоп на завтра, 2 червня: Овнам - щастя, Близнюкам - роздратування

20:53

Хитра головоломка із сірниками: діти вирішують за секунди, а дорослі гублятьсяВідео

20:29

Улюблений колір — не випадковість: як вибір відтінку визначає характер

20:27

"Наших спроможностей достатньо": Буданов натякнув на строки завершення війни

20:21

"Важко підрахувати": Влад Дарвін розповів, скільки заробляє на хіті "Три сестри"Відео

19:57

Куди насправді зникла техніка з ЧАЕС: таємниця, яку приховували рокамиВідео

19:56

Зеленський дав доручення дипломатам після Ставки: що в пріорітеті

19:29

Догляд за перцем у червні: чому більше не потрібно обривати квіти

19:17

Чим протерти меблі, щоб пил не осідав тижнями: трюк, про який знають одиниці

19:17

"Проблеми ігноруються": Лубинець обурений порушеннями прав громадян під час мобілізації

19:10

Як атаки на нафтову інфраструктуру впливають на Росію: Невзлін назвав головний ефектПогляд

19:01

Урожай буде до кінця літа: що потрібно посіяти на городі у червніВідео

18:46

Цибуля виросте великою і добре зберігатиметься: чим підживити її у червніВідео

18:39

Жаба залізла до хати: чому не можна її чіпати та чого чекати родині

18:24

Деякі продукти відчутно здорожчають влітку: експерти розповіли, що найбільше зросте в ціні

18:14

СБУ нарощує інтенсивність дронових ударів по рф, "діра" в її бюджеті збільшується, - експерт

18:12

Найгірший показник за 3 роки: яку площу України РФ окупувала в травні

18:03

Дуа Ліпа офіційно вийшла заміж – як пройшло весілля

17:53

Які українські прізвища були під забороною в СРСР: змушували змінювати

17:36

"Тепер є ми": зірка "Спіймати Кайдаша" оголосила про поповнення у родиніВідео

Реклама
17:30

У регіонах будуть дощі: де буде найхолодніша погода

17:15

Трамп звернувся до Сі Цзіньпіна із проханням допомогти завершити війну в Україні – ЗМІ

17:02

В українській мові немає слова "плєсєнь": як сказати правильно - знають не всі

17:01

РФ вдарила по пологовому на Одещині: у момент атаки жінка народжувала дитину

16:54

Які люди мають "золоту ауру": місяць народження розкриє приховані риси

16:45

Як не зіпсувати стильний образ зачіскою: 4 важливі правила на всі випадки життяВідео

16:22

На Житомирщині прикордонники збили "Шахед" зі стрілецької зброї

16:15

Чому 2 червня не можна ходити на цвинтар: яке церковне свято

16:07

На один знак зодіаку чекає неймовірний місяць кохання: гороскоп на червень 2026Відео

16:06

Долар і євро раптово підскочив: новий курс валют на 2 червня

Новини України
МобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тиждень
Новини шоу бізнесу
Філіп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга Сумська
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Регіони
Новини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ХарковаНовини ЖитомираНовини ПолтавиНовини ОдесиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини Запоріжжя
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти