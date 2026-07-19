52-річна екс-солістка Spice Girls вперше вийшла заміж: як пройшло таємне весілля

Мел Сі та Кріс Дінгуолл познайомилися у 2023 році завдяки додатку для знайомств.

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52-річна колишня солістка Spice Girls Мел Сі вперше вийшла заміж / колаж: Главред, фото: instagram.com/melaniecmusic, instagram.com/chrisdingwall

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Пара відмовилася від пишного святкування

Подружкою нареченої стала її 17-річна дочка

Колишня учасниця легендарного гурту Spice Girls Мелані Чісхолм, більш відома як Мел Сі, вперше вийшла заміж.

52-річна співачка вийшла заміж за австралійського манекенника Кріса Дінгуолла. Таємна церемонія відбулася в суботу, 18 липня, повідомляє Daily Mail.

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Пара відмовилася від пишного торжества й влаштувала камерне весілля в заміському будинку в сільській місцевості Англії. Під час свята стався невеликий курйоз: на територію, де проходила церемонія, забрели корови з сусідньої ферми. Несподівані гості ненадовго збентежили присутніх, однак не зіпсували святкову атмосферу.

Найважливіший день Мел Сі розділила з найближчими людьми. Подружкою нареченої стала її 17-річна дочка Скарлетт, народжена у стосунках із забудовником Томасом Старром. Серед запрошених також були колишні колеги співачки по гурту Spice Girls - Емма Бантон, Мелані Браун і Джеррі Халліуелл.

Єдиною учасницею знаменитого колективу, яка не змогла бути присутньою на весіллі, виявилася Вікторія Бекхем. У цей час вона перебувала разом із чоловіком у США. Незважаючи на відсутність, дизайнерка підготувала для нареченої особливий подарунок - весільну сукню.

"Це був подарунок від Вікторії, вони дуже близькі. Вікторія із задоволенням була б там, якби могла. Їй було дуже приємно пошити цю сукню для Мел, але вона здалеку бажала їй усього найкращого в цей особливий день", - каже інсайдер.

Відомо, що Мел Сі та Кріс Дінгуолл познайомилися у 2023 році завдяки додатку для знайомств. На початку роману їх розділяли тисячі кілометрів: співачка жила у Великій Британії, а її обранець - в Австралії. Однак відстань не стала перешкодою для розвитку стосунків, які тепер завершилися весіллям.

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Про гурт: Spice Girls Spice Girls - це легендарний британський жіночий поп-гурт, який став одним із головних музичних і культурних феноменів 1990-х років. Колектив був утворений у Лондоні в 1994 році й визнаний найпродаванішим жіночим гуртом в історії світової музики. Група складалася з п'яти дівчат, кожна з яких мала яскравий індивідуальний образ Дебютний сингл групи "Wannabe", випущений у 1996 році, миттєво став міжнародним хітом і очолив чарти у понад 30 країнах світу. Альбоми "Spice" (1996) і "Spiceworld" (1997) розійшлися багатомільйонними тиражами по всьому світу. Група активно просувала ідею "жіночої сили" (Girl Power), яка проголошувала незалежність, впевненість у собі, жіночу солідарність та рівність статей.

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