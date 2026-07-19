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Кремль знижує "поріг відбору" для ув’язнених, яких відправляють на війну

Віталій Кірсанов
19 липня 2026, 08:48
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Кремль має намір скасувати діючі обмеження щодо окремих статей Кримінального кодексу.
Кремль знижує
Кремль знижує "поріг відбору" для ув’язнених, яких відправляють на війну / колаж: Главред, фото: The Moscow Times

Коротко:

  • Кремль має намір розширити коло ув’язнених, яких зможуть відправляти на війну
  • Законопроект уже зареєстровано в електронній базі Держдуми

Російська влада готує чергові зміни до законодавства, які дозволять залучати до військової служби ще більше засуджених. До Державної думи внесено пакет законопроектів, що передбачає можливість укладення контрактів з Міністерством оборони РФ навіть для осіб, засуджених за низку тяжких злочинів. Про це повідомляє The Moscow Times.

Згідно з ініціативою, Кремль має намір скасувати діючі обмеження щодо окремих статей Кримінального кодексу. Якщо раніше засуджені за цими статтями не могли підписувати контракт з військовим відомством, то тепер цю перешкоду планують усунути. Як зазначається, причиною такого рішення стало істотне скорочення кількості ув’язнених, яких раніше активно вербували для участі в бойових діях, зокрема під час боїв за Бахмут.

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Законопроект уже зареєстровано в електронній базі Держдуми. Документ передбачає, що наявність судимості за певними статтями більше не стане підставою для відмови в укладенні контракту з Міноборони РФ, оскільки російській владі потрібні додаткові людські ресурси для продовження війни.

Список "нових" категорій для фронту

Перелік статей, які пропонується виключити з обмежень, значно розширився. Тепер контракт зможуть підписати:

  • контрабандисти готівки та стратегічно важливих товарів; учасники збройних банд;
  • особи, які втручалися в роботу критично важливих об’єктів (хакери);
  • порушники промислової безпеки.

Особливу увагу привертають статті про незаконне поводження з ядерними матеріалами та їх розкрадання. Також на війну закликають тих, хто організовував незаконну міграцію. Навіть втрата документів, що містять державну таємницю (ст. 284), більше не стане на заваді службі.

Наркоторговці - у пріоритеті

Особливий акцент робиться на контрабанді наркотиків. Уряд пропонує дозволити призов осіб, засуджених за статтею 229.1 (частини 1–3 та окремі пункти частини 4). Це означає, що наркоторговці стануть частиною російських окупаційних військ.

Цікаво, що статтю за наркотики в РФ за бажанням можуть "пришити" будь-кому. Рядовий опозиціонер завдяки маніпуляціям поліції чи слідчого може перетворитися на наркоторговця, після чого постає вибір: йти на фронт або сидіти.

Еволюція "зеківської" мобілізації в РФ

Процес набору ув’язнених у РФ триває вже давно. Усе почалося з "Вагнера", але згодом ініціативу перехопило Міноборони РФ.

З листопада 2022 року в Росії дозволили мобілізувати людей із судимістю за вбивства, грабежі та розбої. У червні 2023 року депутати дозволили укладати контракти не тільки засудженим, а й підозрюваним. Пізніше цю норму розширили навіть на тих, чиї справи вже розглядаються в судах.

Мобілізація в Росії - останні новини на цю тему

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, політолог Іван Преображенський прогнозував можливість оголошення загальної мобілізації лише за умови, що Володимир Путін буде переконаний у близькості вирішальної перемоги. Він зазначив, що підготовка великої кількості мобілізованих вимагає часу і має розпочинатися щонайменше за кілька місяців до очікуваного результату.

Голова Офісу президента Кирило Буданов вказував на відсутність технічних перешкод для проведення нової хвилі мобілізації в Росії. За словами Буданова, у Росії є можливість повторити мобілізацію, подібну до тієї, що відбулася у 2022 році. Він уточнив, що у 2022 році протягом одного року було мобілізовано близько 450 тисяч осіб.

Володимир Зеленський попереджав про ймовірність переходу Кремля до нових етапів ескалації після завершення виборів у Росії. Президент назвав одним із можливих кроків саме збільшення масштабів мобілізації. Зеленський також зазначив, що Кремль може обирати механізми, які дозволять поповнювати особовий склад без значного збільшення бюджетних видатків.

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Про джерело: The Moscow Times

The Moscow Times - незалежне онлайн-видання англійською та російською мовами, штаб-квартира в Амстердамі, пише Вікіпедія.

Виходило друкованою газетою в Росії з 1992 по 2017 рік. Поширювалося безкоштовно в готелях, кафе, посольствах, авіакомпаніях та за передплатою. Було популярним серед іноземців у Москві та англомовних росіян.

Як розвивалося видання:

  • У листопаді 2015 року змінило формат з щоденного на щотижневий (щочетверга) і збільшило обсяг до 24 сторінок.
  • У липні 2017 року повністю перейшло в онлайн.
  • У 2020 році запущено російськомовну редакцію.
  • У 2022 році редакція переїхала до Амстердама через репресивні закони щодо ЗМІ після вторгнення РФ в Україну.
  • У квітні 2022 року сайт російською мовою було заблоковано в Росії.
  • У 2023 році Мін'юст РФ вніс видання до переліку "іноземних агентів".
  • У липні 2024 року Генпрокуратура РФ визнала The Moscow Times "небажаною організацією".

Серед журналістів, які починали там кар’єру, - Еллен Баррі, майбутня керівниця московського бюро The New York Times.

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