"Можуть літати сковорідки": Lida Lee розповіла про сварки із Салемом

Lida Lee та Даніель Салем стали справжньою "італійською родиною".

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Lida Lee свариться з Даніелем Салемом / колаж: Главред, фото: instagram.com, Ліда Лі

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Як сваряться Lida Lee та Даніель Салем

Чому пара залишається разом

Популярна українська співачка Lida Lee зробила відверте зізнання про своє особисте життя. Виявилося, що її союз із Даніелем Салемом не обходиться без емоційних сварок, під час яких може літати посуд, повідомляє ТСН.

За словами виконавиці, їхню пару аж ніяк не можна назвати ідеальною. Обидва артисти мають вкрай запальний та емоційний темперамент.

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Lida Lee та Даніель Салем - стосунки / фото: instagram.com, Lida Lee

"Ми з Даніелем - неідеальна пара. Можливо, когось це зараз здивує, а хтось скаже, що це й так зрозуміло. Я вам зараз відкрию секрет: ми така італійська родина, іноді у нас можуть літати сковорідки, тарілки, виделки. Усе може прилетіти не одне в одного, а просто в простір, бо ми так даємо волю своїм емоціям. Кажуть, що пара - це Інь-Янь. У наших стосунках цього балансу немає", - поділилася Lida Lee.

Проте закохані дорожать своїми почуттями й докладають максимум зусиль, щоб бурхливі з’ясування стосунків не переростали у взаємні образи. Головним порятунком для пари став конструктивний діалог, до якого вони прийшли з часом, а також один незвичайний психологічний прийом.

Lida Lee та Даніель Салем - особисте життя / фото: instagram.com, Lida Lee

"Ми придумали стоп-слово під час сварок. Коли суперечку вже неможливо зупинити, у нас є стоп-слово "авокадо". Це означає, що ми маємо зупинитися. Якщо хтось вимовляє це слово, то це табу для подальших емоцій. Якщо ми розуміємо, що зараз не зможемо беземоційно поговорити, ми можемо припинити цей діалог і повернутися до нього пізніше", - розповіла співачка.

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Про персону: Даніель Салем Даніель Салем - український ресторатор, шоумен, телеведучий, актор. Був ведучим проектів "Кохання на виживання", "Хулігани", "Зірковий шлях"; брав участь у шоу "Танці з зірками-6" та "Голос країни-10". З початку повномасштабної війни захищає Україну від окупантів. Служив у складі спецпідрозділу авіарозвідки, зараз - у розвідувально-диверсійному підрозділі "12 друзів Оушена" (позивний "Сойєр"). Був поранений і контужений.

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