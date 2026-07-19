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"Блимало в Керчі, Ялті": "Мадяр" повідомив про нові втрати "тіньового флоту" РФ

Віталій Кірсанов
19 липня 2026, 10:56
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У липні було знищено 176 одиниць плавзасобів "тіньового флоту" та 96 енерговузлів.
"Мадяр" оприлюднив нові втрати "тіньового флоту" РФ / колаж: Главред, фото: t.me/GeneralStaffZSU

Коротко:

  • СБС вразили 13 підстанцій у Криму
  • Знищено чотири судна "тіньового флоту" РФ

У ніч на неділю, 19 липня, Сили безпілотних систем вразили 13 підстанцій у Криму та чотири судна "тіньового флоту" РФ у Чорному морі. Про це повідомив командувач Силами безпілотних систем Роберт Бровді ("Мадяр").

"Загальний підсумок за період з 1 по 19 липня за операціями СБС "МоЛоЧКа" та "Кримський рубильник off" становить 176 одиниць плавзасобів "тіньового флоту" та 96 енерговузлів. Протягом ночі 19 липня в оперативній глибині противника "Птахи" СБС результативно уразили 59 ворожих цілей. "Флот зникає й ховається – за ніч чергування в Чорному морі "Птахами" СБС було знищено 2 танкери, суховантаж і плавучий кран", – зазначив він.

відео дня

За словами командувача, за ніч було уражено 13 енерговузлів/підстанцій, у тому числі 8 – у Криму, 5 – на південній та східній тимчасово окупованій території.

"Блимало в Керчі, Старому Криму, Ялті, Судаку, Бердянську, Єді-Куї, Понізовці, Щебетовці, Зеленому Яру, Широкому тощо", – заявив він.

Серед постраждалих:

  • електропідстанція ПС 110 кВ "Соляна", нп Керч, АР Крим, 1 ОЦ СБС;
  • електроподстанція ПС 220 кВ "Азовська", нп Старий Крим, АР Крим, 1 ОЦ СБС;
  • електропідстанція ПС 110 кВ "Зоря", нп Понизівка, АР Крим, 412-а обр СБС "Nemesis";
  • електропідстанція ПС 110 кВ "Дарсан", населений пункт Ялта, АР Крим, 427-а обр СБС "Рарог";
  • електропідстанція ПС 110 кВ "Капсель", нп Судак, АР Крим, 9-та батарея "Кайрос" 414-ї обр СБС "Птахи Мадяра";
  • електропідстанція ПС 110 кВ "Коктебель", нп Щебетовка, АР Крим, 9-та батарея "Кайрос" 414-ї обр СБС "Птахи Мадяра";
  • електропідстанція ПС 110 кВ "Леніно", населений пункт Єді-Кую, АР Крим, 1 ОЦ СБС;
  • електропідстанція ПС 220 кВ "Нансосна-3", населений пункт Зелений Яр, АР Крим, 1 ОЦ СБС;
  • електропідстанція ПС 150 кВ "Бердянська", населений пункт Бердянськ, АР Крим, 1 ОЦ СБС;
  • електропідстанція, населений пункт Широке, Херсонська обл., 20-та обр. СБС "К-2";
  • електропідстанція, нп Біла Гора, Луганська обл., 20-та обр СБС "К-2";
  • електропідстанція, населений пункт Землянки, Донецька обл., 4 батальйон 414-ї бригади СБС "Птахи Мадяра";
  • електропідстанція, населений пункт Безгінове, Луганська область, 20-та бригада СБС "К-2".

Також, за даними Генерального штабу, в ніч на 19 липня було уражено два танкери в акваторії Чорного моря, а також плавучий кран в акваторії Азовського моря.

Зазначається, що танкери використовуються для транспортування російської нафти, нафтопродуктів та палива в інтересах Збройних сил Російської Федерації. Плавучі крани забезпечують виконання портових робіт, навантаження та розвантаження вантажів, а також підтримують функціонування морської логістики армії РФ.

Крім того, було уражено зенітний ракетний комплекс "Бук" у районі Зеленополя Запорізької області та автомобільний міст у районі Новоекономічного Донецької області, який противник використовує для військової логістики.

Інфографіка: Главред

Що чекає на росіян у Криму - думка експерта

Росіянам, які переїхали до окупованого Криму після 2014 року, варто задуматися про виїзд з півострова через погіршення ситуації. Таку думку висловила секретар Форуму російської опозиції на підтримку України Ольга Курносова в інтерв’ю "Главреду".

За її словами, проблеми в Криму вже не обмежуються паливною кризою. На півострові виникають перебої з електроенергією та водопостачанням, а в майбутньому регіону може загрожувати серйозна економічна криза через проблеми в туристичній сфері.

Курносова також звернула увагу на ризики для росіян, які придбали нерухомість у Криму після анексії. За її словами, з точки зору міжнародного права півострів залишається територією України, тому такі активи можуть опинитися під загрозою.

"Зараз росіяни вже почали стикатися з цим. Дехто з них уже зрозумів, що з Криму час тікати", - заявила вона.

Удари по російських кораблях - останні новини

Нагадаємо, в ніч на 16 липня Сили оборони України завдали ударів по низці військових і логістичних об’єктів Росії. Серед уражених цілей - шість танкерів і два буксири в Чорному та Азовському морях, нафтобаза "Шахтарськ", а також мости в Запорізькій області та тимчасово окупованому Криму.

Крім того, Військово-морські сили ЗСУ знищили прикордонний корабель ФСБ РФ "Ізумруд". Російський сторожовий корабель 2-го рангу був уражений морським безпілотним комплексом Sargan-3000 поблизу Новоросійська і затонув.

Як повідомляв Главред, 17 липня українські дрони вразили 12 суден російського тіньового флоту в Чорному морі. Серед них - 9 суховантажів, танкер, танкер-газовоз і буксир.

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Про особу: "Мадяр"

Бровді Роберт Йосипович (позивний "Мадяр") - український військовослужбовець, більш відомий як засновник і командир підрозділу "Птахи Мадяра" (нині 414-й окремий полк ударних безпілотних авіаційних систем у складі Морської піхоти України).

До вторгнення був бізнесменом, займався зернотрейдингом, зокрема відомий проектом "Гранум", співзасновник арт-фонду "БровдіАрт".

З січня 2024 року підрозділ "Птахи Мадяра" разом із Робертом Броуді було перекинуто на Харківський напрямок для посилення Волчанського з’єднання.

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