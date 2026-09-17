РФ зробить ставку на виснаження: розкрито сценарій ударів по Україні взимку

Авіаексперт пояснив, чому Кремль переробляє старі ракети С-300 на ударну зброю та нарощує виробництво "Гераней".

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Росія готує комбіновані удари по енергетиці / колаж: Главред, фото: uk.wikipedia.org, ua.depositphotos.com

Головне із заяви експерта:

Кремль скорочує використання "Кинджалів" через їх дефекти

Дешевий дрон завдає збитків на мільйони доларів

Виробництво "Гераней" сягає 3 тисяч на місяць

Цієї зими країна-агресор Росія готова кинути в бій одночасно всі наявні засоби ураження - балістичні ракети, крилаті ракети та дрони, - аби виснажити українську протиповітряну оборону дешевими цілями, поки дорогі ракети-перехоплювачі закінчуються. Про це в інтерв'ю Главреду розповів авіаційний експерт і аналітик Костянтин Криволап.

За його словами, у Росії справді накопичилися проблеми з одним із типів ударної зброї, хоча стратегічна авіація зберігає здатність підіймати в повітря цілі ескадрильї.

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"Росіяни роблять ставку на все, що у них є. Вони стали рідше використовувати "Кинджали", оскільки є проблеми як з носіями, так і з самою ракетою, яка виявилася не настільки вдалою. Водночас у них зберігається здатність стратегічної авіації піднімати в повітря шість-вісім літаків, приблизно по чотири ракети на кожному, і завдавати ударів крилатими ракетами", - зазначив він.

Аналітик підкреслює, що навіть ці крилаті ракети значною мірою є інструментом відволікання протиповітряної оборони, а не самостійною загрозою.

Ракета "Кинджал" / Інфографіка: Главред

Дорога оборона проти дешевих дронів

На його думку, головна вразливість української протиповітряної оборони - не брак технологій, а ціна кожного перехоплення.

"Якщо у нас недостатньо систем для збивання балістичних ракет і ми витрачаємо на реактивні "Шахеди" дорогі ракети - як авіаційні, так і наземні, - виникає проблема. У повітрі це, наприклад, AIM-9 Sidewinder, але їх багато на літак не підвісиш. Тому використовуються й AIM-120. Навіть старі версії - це все одно ракети, які коштують близько мільйона доларів", - пояснив Криволап.

Він додав, що реактивний дрон може коштувати 100–150 тисяч доларів, але завдавати збитків на кілька мільйонів. А ракет AIM-120 у світі фізично виробляється не так багато - близько 2 тисяч на рік, тому запаси швидко вичерпуються.

Виробництво "Гераней" та "Іскандерів" зростає

Аналітик зауважив, що його прогнози щодо стриманості Кремля восени не справдилися.

"Наприкінці серпня - на початку вересня я думав, що росіяни, можливо, взагалі до жовтня не будуть активно використовувати балістичну зброю. Адже який у цьому сенс, якщо ми й так пропускаємо багато реактивних "Шахедів"? Але те, що вони продовжують завдавати балістичних ударів і запускати крилаті ракети, свідчить про те, що ресурси в них є, і вони їх особливо не економлять", - зазначив Криволап.

За його оцінками, щомісячне виробництво "Гераней-4" і "Гераней-5" сягає приблизно 3 тисяч одиниць, а ракет "Іскандер-М" - близько 60.

Дрон "Герань-5" / Інфографіка: Главред

Старі ракети С-300 переробляють на ударну зброю

Окремий напрямок - реанімація застарілих боєприпасів протиповітряної оборони, термін зберігання яких добігає кінця.

"Росіяни зараз переробляють старі запаси ракет для комплексів С-300 і С-400, термін зберігання яких уже добігає кінця. Йдеться про РМ-48У. Таких ракет у них досить багато. Вони перебирають ці ракети, можуть встановлювати нові двигуни, нову систему наведення, оскільки спочатку це були ракети для зенітних комплексів", - розповів експерт.

На такі ракети тепер монтують систему інерційної навігації та антени корекції типу "Комета", стійкіші до РЕБ, а також вдосконалюють системи захоплення цілі й донаведення на кінцевій ділянці траєкторії.

С-400 / Інфографіка: Главред

Дрони стали "розумнішими" завдяки Китаю

Окрему тривогу викликає не кількість, а якість атакуючих безпілотників.

"Інтелектуальні можливості реактивних "Шахедів", звичайних "Шахедів" і загалом російських дронів істотно зросли, зокрема завдяки китайській допомозі. Ми вже бачимо, як один дрон може виконувати функції розвідника або ретранслятора, кружляючи, наприклад, над Києвом. Коли ціль виявлено, він або інший апарат атакує її - і досить точно", - підсумував Криволап.

Дрон "Шахед" / Інфографіка: Главред

РФ готує нові ракети для ударів

Радник президента з технологічних питань, експерт у галузі технологій Сергій "Флеш" Бескрестнов говорив, що Україна має близько пів року, щоб створити власні дешеві ракети-перехоплювачі, здатні протидіяти новому типу російських малих крилатих ракет.

За його словами, логіка противника будується на випередженні: у Москві прораховують, що столиця невдовзі буде прикрита новим класом засобів ППО, і вже готують те, що ці засоби обійде.

"Росіяни також розуміють, що у нас зараз будуть реактивні перехоплювачі і ми закриємо Київ. Але вони зараз працюють над створенням і роблять ставку на наступну ітерацію. Це вже маленькі крилаті дешеві ракети", - зауважив "Флеш".

Удари РФ по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, у ніч на 17 вересня армія РФ атакувала Київ ракетами та дронами. У Дніпровському районі уламки впали в кількох місцях. Пошкоджено офісну будівлю та житловий будинок. Також уламки впали на території складських приміщень та поблизу АЗС. Відомо про 16 постраждалих, серед них - двоє дітей.

Також російський безпілотник влучив у багатоповерховий житловий будинок в Одесі під час нічної комбінованої атаки на область. У результаті зруйновано 10 квартир на 14–16 поверхах, пошкоджено 11 автомобілів. В результаті обстрілу постраждали семеро людей, зокрема діти віком 4 та 13 років.

16 вересня Росія атакувала рейсовий автобус у Нікопольському районі Дніпропетровської області. Окупанти поцілили по автобусу безпілотником. Внаслідок атаки на місці загинули 5 людей, ще щонайменше 7 отримали поранення.

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Про персону: Костянтин Криволап Костянтин Криволап - український авіаційний експерт і аналітик. Колишній інженер-випробувач конструкторського бюро "Антонов". Коментує на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах авіаційну тематику.

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