"Притисли до стіночки": Ротару принизили через зрадницю Повалій

Світлана Поклад поділилася історією, яку їй розповіла сама Софія Ротару.

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Софія Ротару та Таїсія Повалій / колаж: Главред, фото: instagram.com, Софія Ротару, Таїсія Повалій

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Яка Софія Ротару поза сценою

Як охорона Таїсії Повалій поставилася до артистки

Вдова знаменитого українського композитора Ігоря Поклада Світлана в інтерв’ю журналісту Дмитру Гордону поділилася теплими спогадами про багаторічну дружбу з Софією Ротару. Вона згадала обурливий епізод, який продемонстрував зарозумілість зрадниці України Таїсії Повалій.

Поклад зазначила, що в житті легендарна виконавиця сильно відрізняється від свого сценічного образу. За словами Світлани, Софія Ротару завжди справляла враження щирої та доброзичливої людини.

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Яка Софія Ротару поза сценою / фото: instagram.com, Софія Ротару

"Я її дуже люблю. На жаль, ми дуже давно не бачилися. Ось дуже давно, років 15. Вона чудова людина, вона мені дуже подобається. Вона зовсім не така, як на сцені. У житті вона зовсім інша людина", - розповіла Поклад.

Вдова композитора також згадала історію, яку їй особисто розповідала Ротару про зустріч із Таїсією Повалій. За її словами, випадок стався перед одним із благодійних концертів, коли Софія Михайлівна пішки прямувала до службового входу. Тоді охорона Повалій вимагала звільнити прохід для артистки, у той час як сама Таїсія ніяк не відреагувала на дії персоналу.

Таїсія Повалій зараз живе в РФ / фото: instagram.com, Таїсія Повалій

"Ми вже майже підходимо з лівого боку до службового входу. Тут підбігає якась охорона: "Так, будь ласка, підійдіть до стіночки, до стіночки. Швидко сюди". Каже: "Притиснули нас до стінки: іде Повалій". Ми так глянули, постояли біля стінки, пропустили "співачку" і пішли", - переказала слова Ротару Світлана Поклад.

Софія Ротару / інфографіка: Главред

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Про персону: Софія Ротару Софія Михайлівна Ротару - радянська та українська естрадна співачка (сопрано) та актриса. Лауреат премії Ленінського комсомолу (1978). Народна артистка СРСР (1988). Кавалер молдавського ордена Республіки (1997). Герой України (2002). Національна легенда України (2021).

У лютому 2022 року співачка однозначно підтримала Україну. 28 лютого 2022 року Софія опублікувала допис в Instagram, де чітко визначила свою позицію та назвала речі своїми іменами: "російські ракети знищують мирних жителів", "молюся за наших захисників і мир в Україні".

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